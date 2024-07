Berliner Küchenchef Björn Alexander Panek holt Michelin Stern

Tim Raues ehemaliger Souschef Björn Alexander Panek holt einen Stern im Michelin Singapur 2024. Wir haben die gesamte Liste des Guide Michelin Singapur 2024

Ein Restaurant wurde neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet und vier Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Die achte Ausgabe des MICHELIN-Führers Singapur vergibt 3 drei MICHELIN-Sterne, 6 zwei MICHELIN-Sterne und 42 einen MICHELIN-Stern

283 Restaurants bilden die Auswahl des MICHELIN-Führers Singapur 2024 mit über 35 verschiedenen Küchen

“Singapurs multikultureller Charakter überträgt sich auf wunderbare Weise auf seine weltberühmte Gastronomieszene. Die Vielfalt der Möglichkeiten, von feinen Restaurants bis hin zu traditionsreichen Hawker-Zentren, bietet den Besuchern ein wahrhaft fesselndes kulinarisches Erlebnis“, erklärt Gwendal Poullennec, der internationale Direktor des MICHELIN-Führers dem Gourmet Report. “Unsere Inspektoren beobachten auch, dass immer mehr talentierte junge Köche in die Küchen kommen. Mit ihrer Leidenschaft bringen sie frische Energie und Kreativität in die Szene, verschieben Grenzen und sorgen dafür, dass Singapur in Sachen kulinarischer Innovation führend bleibt. Obwohl ihre individuellen Stile unterschiedlich sind, haben diese jungen Köche eine gemeinsame Vision, um gemeinsam Singapurs Ruf als globales Gourmetparadies für anspruchsvolle Feinschmecker weltweit zu verbessern.”

Meta wird zu zwei MICHELIN-Sternen befördert

Der aus dem koreanischen Busan stammende Küchenchef Sun Kim verbindet in seiner raffinierten, modernen Küche koreanische Traditionen und kühne Geschmacksrichtungen mit zeitgenössischer, minimalistischer Ästhetik. Der Speisesaal befindet sich im selben Raum wie die Küche, so dass man sich wie am Tisch des Küchenchefs fühlt. Das gedämpfte Jeju-Abalone-Risotto mit Gochujang-Algen ist mit seinen kontrastreichen Texturen – der zarten Muschel, dem cremigen Reis und den knackigen Lilienknollen – ein Hit. Das von Meeresfrüchten geprägte Menü wird auch Fleischliebhabern gefallen.

4 Restaurants sind neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Das Araya wird von den chilenischen Köchen Araya und Guerrero geleitet, die zusammen in einem Restaurant in China gearbeitet haben. Ihre raffinierten Kreationen sind stark von Arayas Zeit in Spanien und Japan beeinflusst und zeigen eine eklektische Mischung aus chilenischen und japanischen Produkten, die mit einem südpazifischen Thema verwoben sind.

Das Chaleur ist mit einem MICHELIN-Stern für sein 10-Gänge-Abendmenü ausgezeichnet, das die kulinarische Vision des Küchenchefs Masahiko Kawano voll zum Ausdruck bringt. Der japanische Chefkoch Kawano, der in Singapur einige renommierte Küchen geleitet hat, kreiert ein Menü, das französische und japanische Zutaten nebeneinander stellt und durch seine Beherrschung solider französischer Techniken noch weiter aufgewertet wird. Indem er die Konsistenz seiner Entenconsommé täglich akribisch optimiert, beweist er, dass seine Liebe zum Detail unübertroffen ist.

Das Matera ist nur einen Steinwurf von vielen Touristenattraktionen in Singapur entfernt. Das Speisekonzept des erfahrenen Berliner Küchenchefs Björn Alexander Panek erweitert die Grenzen der italienischen Küche mit seinen kühnen asiatischen Einflüssen. Die Gäste können den Köchen bei ihrer Arbeit in der offenen Küche zuschauen, während sie den atemberaubenden Blick auf Marina Bay Sands und die Esplanade genießen. Die charakteristische ganze rote Garnele ist ein perfekt geräuchertes, saftiges Krustentier mit einem knusprigen Garnelen-Toast an der Seite, der die Textur kontrastiert.

Das Pangium bietet seinen Gästen einen ruhigen Blick auf den üppigen grünen Garten. Das exquisite Degustationsmenü des singapurischen Chefkochs Malcolm Lee nimmt die Gäste mit auf eine Reise, auf der sie das ungenutzte Potenzial der Straits-Küche entdecken können. Benannt nach der Pangium-Pflanze, die den Buah Keluak-Samen hervorbringt, eine wichtige Zutat in der Peranakan-Küche, ist das Pangium eine Hommage an Familienrezepte, die über Generationen weitergegeben wurden, mit sorgfältig zubereiteten Gerichten, die außergewöhnlich schmecken.

Michelin Singapur

Drei Special Awars des MICHELIN-Führers Singapur 2024

Der MICHELIN-Führer empfiehlt nicht nur Qualitätsrestaurants, sondern hebt auch Talente hervor, die dazu beitragen, das gastronomische Erlebnis zu verbessern. Auf diese Weise würdigt er auch die Vielfalt der Berufe und des Know-hows in der Restaurantbranche.

MICHELIN Guide Service-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Service Award 2024 zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachkräfte hervorzuheben und zu fördern, die das Kundenerlebnis entscheidend bereichern. Diese Auszeichnung geht an Lufianti Susetyo (Fifi) vom MICHELIN Selected Restaurant Buko Nero.

Fifi hat sich in den letzten 5 Jahren in dem italienischen Familienrestaurant Buko Nero zu einer warmherzigen, freundlichen und aufmerksamen Persönlichkeit entwickelt. Ihr warmherziges und einladendes Auftreten sorgt für einen treuen Kundenstamm, ein Beweis für ihren tadellosen Service, den sie in einem Jahrzehnt in der Restaurantszene Singapurs perfektioniert hat. Mit ihrem allgegenwärtigen Lächeln und ihrer ansteckenden Positivität schafft Fifi eine angenehme und einladende Atmosphäre für ihre Gäste. Dank ihrer scharfen Beobachtungsgabe kann sie die Vorlieben jedes einzelnen Gastes vorhersehen und mit ihrer aufmerksamen und persönlichen Herangehensweise die Erwartungen übertreffen.

Dieses Engagement für einen außergewöhnlichen Service fördert ein echtes Gefühl der Gastfreundschaft und sorgt dafür, dass sich jeder Gast im Buko Nero willkommen und geschätzt fühlt.

MICHELIN Guide Sommelier Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Sommelier Award 2024 würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers der Branche. In diesem Jahr geht der Sommelier Award an Tomas Tapia vom frisch mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant Araya. Der aus Santiago, Chile, stammende Tomas hat sein umfangreiches Wissen und seine Leidenschaft für Wein nach Singapur gebracht, wo er sieben Jahre verbracht hat. Neben seinen Weinkenntnissen verfügt er auch über ein tiefes Verständnis der südamerikanischen Küche, das er mit Begeisterung mit den Gästen teilt. Er widmet sich der Förderung chilenischer und südamerikanischer amerikanischer Weine und erfreut die Gäste mit fesselnden Geschichten über deren einzigartige Hintergründe. Durch seine vielseitige Herangehensweise fördert Tomas nicht nur die Wertschätzung von Weinen, sondern auch ein besseres Verständnis und eine größere Wertschätzung

für die vielfältigen kulinarischen und kulturellen Facetten Südamerikas.

MICHELIN Guide Young Chef Award

Mit dem von Blancpain verliehenen MICHELIN Guide Young Chef Award 2024 wird ein junger Koch ausgezeichnet, der in einem der ausgewählten Restaurants arbeitet und dessen außergewöhnliches Talent und großes Potenzial die Inspektoren beeindruckt hat. Der diesjährige Preis geht an Seth Lai vom MICHELIN Selected Restaurant Ce Soir. Chefkoch Seths Kindheit in der idyllischen Landschaft Malaysias hat ihm einen tiefen Respekt für frische, saisonale Zutaten eingeimpft. Trotz seines jungen Alters von 30 Jahren hat Seth Lai durch seine Arbeit in renommierten Restaurants in Singapur, darunter 28 Wilkie und Iggy’s Cuisine, seinen Ruf als aufstrebender kulinarischer Star gefestigt. Unter der Leitung von Ce Soir kreiert Chefkoch Seth weiterhin stimmungsvolle, Grenzen überschreitende Gerichte, die ein harmonisches Gleichgewicht zwischen kühnen Aromen und raffinierter Einfachheit schaffen. Sein intuitiver kulinarischer Ansatz lässt sich von lokalen Anbietern, seinen weltweiten Reisen und den geschätzten Aromen seiner Jugend inspirieren, wobei er Tradition und moderne Techniken nahtlos miteinander verbindet.

23 weitere neue Lokale in der MICHELIN-Auswahl

23 weitere neue Lokale wurden in die MICHELIN-Auswahl des MICHELIN-Führers Singapur 2024 aufgenommen, womit sich die Gesamtzahl auf 151 erhöht.

Beliebte singapurische Gerichte wie Food Street Fried Kway Teow Mee, Guan Kee Fried Carrot Cake, Maxwell Fuzhou Oyster Cake, Zheng Zhi Wen Ji Pig’s Organ Soup und viele mehr sind in den neuen ausgewählten Restaurants zu finden.

Zu den interessanten neu ausgewählten Restaurants gehören: Tambi, ein gemeinsames Projekt der Küchenchefs Sun Kim, der kürzlich mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Meta, und Mano Thevar, der das mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnete Thevar leitet, ein innovatives Restaurant, das eine seltene Mischung aus koreanischer und indischer Küche bietet. Die Speisekarte ist kurz, aber fein, mit kreativen Kombinationen wie Ochsenschwanz-Knochenmark-Murtabak mit Kimchi und einer Fusionsvariante koreanischer kalt-würziger Nudeln, bekannt als “Tambi’s Bibimmyeon”. Path präsentiert asiatische Gerichte, die durch klassische französische Techniken untermauert werden, wie z. B. den mild-scharfen Aufstrich aus Krabbenfleisch und Tofu, der perfekt zu dem im Holzkohleofen gebackenen Brot passt, oder die in Schweinefett eingewickelte Schweinslende, die mit einer Sauce übergossen wird, die von dem chinesischen Klassiker geschmortes Schweinefleisch mit eingelegtem Senfgemüse inspiriert ist. Podi & Poriyal – ein vegetarisches Lokal, das sich auf die würzige Linsenwürze Podi und das sautierte Gemüse Poriyal spezialisiert hat. Die Speisekarte ist der Küche der südindischen Großmütter nachempfunden und deckt alle pflanzlichen Ernährungswünsche ab, mit glutenfreien, alliumfreien und veganen Optionen.

Das Restaurantangebot ist Teil der Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, der die einzigartigsten und aufregendsten Unterkünfte in Singapur und der ganzen Welt vorstellt.

Der MICHELIN Guide Singapur 2024 auf einen Blick

283 Restaurants insgesamt
3 Restaurants mit 3 MICHELIN-Sternen
6 Restaurants mit 2 MICHELIN-Sternen (1 neu)
42 Restaurants mit 1 MICHELIN-Stern (4 neu)
81 Bib Gourmand (9 neu, 2 entfernt)
151 vom MICHELIN-Führer empfohlene Restaurants (23 neu)
2 Grüne Sterne (1 neu)

Drei Michelin Sterne im Guide Michelin Singapur 2024

Nom du restaurant (anglais) Style de cuisine Les Amis Cuisine française Odette Cuisine française contemporaine Zén Cuisine européenne contemporaine

Nom du restaurant (anglais) Style de cuisine Cloudstreet Cuisine novatrice Jaan by Kirk Westaway Cuisine britannique contemporaine Meta PROMOTION Cuisine novatrice Saint Pierre Cuisine française contemporaine Shoukouwa Sushi Thevar Cuisine novatrice

Nom du restaurant (anglais) Style de cuisine Alma Cuisine européenne contemporaine Araya NOUVEAUTÉ Cuisine novatrice Art di Daniele Sperindio Cuisine italienne Born Cuisine novatrice Buona Terra Cuisine italienne contemporaine Burnt Ends Barbecue Candlenut Spécialités de Peranakan Chaleur NOUVEAUTÉ Cuisine novatrice Chef Kang’s Cuisine cantonaise CUT Spécialités de viandes Esora Cuisine novatrice Euphoria Cuisine novatrice Hamamoto Sushi Hill Street Tai Hwa Pork Noodle Street food Iggy’s Cuisine européenne contemporaine Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine (Orchard) Spécialités de Chaozhou Jag Cuisine française contemporaine Labyrinth Cuisine novatrice Lei Garden Cuisine cantonaise Lerouy Cuisine française contemporaine Ma Cuisine Cuisine française Marguerite Cuisine européenne contemporaine Matera (Björn Alexander Panek) NOUVEAUTÉ Cuisine italienne contemporaine Nae:um Cuisine coréenne contemporaine Nouri Cuisine novatrice Oshino Sushi Pangium NOUVEAUTÉ Spécialités de Peranakan Poise Cuisine européenne contemporaine Rhubarb Cuisine française contemporaine Seroja Cuisine malaisienne Shinji (Bras Basah Road) Sushi Shisen Hanten Cuisine cantonaise &sichuanaise Sommer Cuisine européenne contemporaine Summer Palace Cuisine cantonaise Summer Pavilion Cuisine cantonaise Sushi Ichi Sushi Sushi Kimura Sushi Sushi Sakuta Sushi Terra Cuisine italienne contemporaine Waku Ghin Cuisine japonaise contemporaine Whitegrass Cuisine française contemporaine Willow Cuisine asiatique contemporaine

Nom du restaurant (anglais) Style de cuisine Fiz NOUVEAUTÉ Cuisine malaisienne Seroja Cuisine malaisienne

BIB GOURMAND

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine Centre de hawkers A Noodle Story 超好面 Street food Amoy Street Food Centre Adam Rd Noo Cheng Big Prawn Noodle 亞当路大蝦面 Street food Adam Food Centre Alliance Seafood 联合海鲜烧烤 Street food Newton Food Centre Anglo Indian (Shenton Way) Cuisine indienne Ar Er Soup 阿2老火汤 Street food ABC Brickworks Market & Food Centre Bahrakath Mutton Soup Street food Adam Food Centre Beach Road Fish Head Bee Hoon 美芝路鱼头米粉 Street food Whampoa Makan Place Bismillah Biryani Street food Chai Chuan Tou Yang Rou Tang 柴船头羊肉汤 Street food 115 Bukit Merah View Market & Hawker Centre Chef Kang’s Noodle House NOUVEAUTÉ 江师傅面家 Street food Cheok Kee 祝记 Street food Geylang Bahru Market & Food Centre Chey Sua Carrot Cake 青山菜头粿 Street food 127 Toa Payoh West Market & Food Centre Chuan Kee Boneless Braised Duck 全记 Street food 20 Ghim Moh Road Market & Food Centre Cumi Bali Cuisine indonésienne Da Shi Jia Big Prawn Mee 大食家大大大虾面 Cuisine singapourienne Delhi Lahori NOUVEAUTÉ Street food Tekka Centre Du Du Shou Shi 嘟嘟熟食 Street food Jurong West 505 Market & Food Centre Eminent Frog Porridge & Seafood (Lor 19) 明辉田鸡粥海鲜煮炒店 Street food Fei Fei Roasted • Noodle 肥肥烧腊 · 云吞面 Street food Yuhua Village Market and Food Centre Fico NOUVEAUTÉ Cuisine italienne Fool Cuisine européenne contemporaine Fu Ming Cooked Food 福明熟食 Street food Redhill Market Hai Nan Xing Zhou Beef Noodle 海南星洲牛肉粉 Street food Kim Keat Palm Market & Food Centre Hai Nan Zai 海南仔 Street food Chong Pang Market and Food Centre Han Kee NOUVEAUTÉ 汉记 Street food Amoy Street Food Centre Heng 兴 Street food Newton Food Centre Heng Heng Cooked Food 兴兴熟食 Street food Yuhua Village Market and Food Centre Heng Kee 兴记咖哩鸡米粉面 Street food Hong Lim Market and Food Centre Hjh Maimunah (Jalan Pisang) Cuisine malaisienne Hong Heng Fried Sotong Prawn Mee 鸿兴炒苏东虾面 Street food Tiong Bahru Market Hong Kong Yummy Soup 真之味香港靓汤 Street food Alexandra Village Food Centre Hoo Kee Bak Chang 和记肉粽 Street food Amoy Street Food Centre Hui Wei Chilli Ban Mian 回味辣椒板面 Street food Geylang Bahru Market & Food Centre Indocafé Spécialités Peranakan J2 Famous Crispy Curry Puff 驰名香脆咖喱卜 Street food Amoy Street Food Centre Jalan Sultan Prawn Mee DÉPLACÉ DEPUIS LA CATÉGORIE DES RESTAURANTS RECOMMANDÉS PAR LE GUIDE MICHELIN 惹兰苏丹虾面 Street food Jason Penang Cuisine NOUVEAUTÉ 槟城小吃 Street food ABC Brickworks Market & Food Centre Ji De Lai Hainanese Chicken Rice 记得来海南鸡饭 Street food Chong Pang Market and Food Centre Jian Bo Tiong Bahru Shui Kueh 楗柏中峇鲁水粿 Street food Jurong West 505 Market & Food Centre Joo Siah Bak Koot Teh 裕城肉骨茶 Street food Kai Xiang Food Centre Kelantan Kway Chap · Pig Organ Soup 吉兰丹粿汁·猪什汤 Street food Berseh Food Centre Koh Brother Pig’s Organ Soup 许兄弟猪什汤 Street food Tiong Bahru Market Kok Sen 国成菜馆 Cuisine singapourienne Kwang Kee Teochew Fish Porridge 光记潮洲鱼糜 Street food Newton Food Centre Kwee Heng 贵兴 Street food Newton Food Centre Lagnaa Cuisine indienne Lai Heng Handmade Teochew Kueh 莱兴手工潮州粿 Street food Yuhua Market & Hawker Centre Lian He Ben Ji Claypot 联合本记煲饭 Street food Chinatown Complex Market & Food Centre Lixin Teochew Fishball Noodles 立兴潮州鱼圆面 Street food Kim Keat Palm Market & Food Centre Margaret Drive Sin Kee Chicken RiceNOUVEAUTÉ 新记驰名鸡饭 Street food 40 Holland Drive MP Thai (Vision Exchange)NOUVEAUTÉ Cuisine thaïlandaise Muthu’s Curry Cuisine indienne Na Na Curry 南南咖哩 Street food 115 Bukit Merah View Market & Hawker Centre New Lucky Claypot Rice 新鸿运瓦煲饭 Street food Holland Drive Market & Food Centre No.18 Zion Road Fried Kway Teow No.18炒粿条面 Street food Zion Riverside Food Centre Outram Park Fried Kway Teow Mee 欧南园炒粿条面 Street food Hong Lim Market and Food Centre Ru Ji Kitchen DÉPLACÉ DEPUIS LA CATÉGORIE DES RESTAURANTS RECOMMANDÉS PAR LE GUIDE MICHELIN 如记小厨 Street food Holland Drive Market & Food Centre Selamat Datang Warong Pak Sapari Street food Adam Food Centre Shi Hui Yuan 实惠园 Street food Mei Ling Market & Food Centre Sik Bao Sin (Desmond’s Creation) 吃饱先 Cuisine singapourienne Sin Huat Seafood Restaurant 新发海鲜馆 Street food Singapore Fried Hokkien Mee 新加坡炒福建虾面 Street food Whampoa Makan Place Soh Kee Cooked Food 苏记熟食 Street food Jurong West 505 Market & Food Centre Song Fa Bak Kut Teh (New Bridge Road) 松发肉骨茶 (新桥路) Cuisine singapourienne Song Fish Soup NOUVEAUTÉ 宋鱼汤 Street food Clementi 448 Food Centre Soon Huat 顺发 Street food North Bridge Road Market & Food Centre Spinach Soup 鸳鸯苋菜汤 Street food Geylang Bahru Market & Food Centre Tai Seng Fish Soup 泰成鱼汤 Street food Taman Jurong Market & Food Centre Tai Wah Pork Noodle 大华肉脞面 Street food Hong Lim Market and Food Centre The Blue Ginger (Tanjong Pagar) Spécialités Peranakan The Coconut Club (Beach Road) 椰子俱乐部 (美芝路) Cuisine malaisienne Tian Tian Hainanese Chicken Rice 天天海南鸡饭 Street food Maxwell Food Centre Tiong Bahru Hainanese Boneless Chicken Rice 中峇鲁海南起骨鸡饭 Street food Tiong Bahru Market True Blue Cuisine Spécialités Peranakan Un-Yang-Kor-Dai Cuisine thaïlandaise Whole Earth 环界 Cuisine végétarienne Yhingthai Palace 银泰 Cuisine thaïlandaise Yong Chun Wan Ton Noodle 永春云呑面 Street food 115 Bukit Merah View Market & Hawker Centre Zai Shun Curry Fish Head 载顺咖喱鱼头 Street food Zhi Wei Xian Zion Road Big Prawn Noodle 知味鲜大虾面 Street food Zion Riverside Food Centre Zhup Zhup NOUVEAUTÉ Spécialités de nouilles

Empfohlene RESTAURANTS des GUIDE MICHELIN

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine Centre de hawkers 545 Whampoa Prawn NoodlesNOUVEAUTÉ 545黄埔虾面 Street food Tekka Centre 91 Fried Kway Teow Mee 91翠绿炒粿条面 Street food Golden Mile Food Centre Ah Heng Duck Rice 同济前阿兴鸭饭 Street food Hong Lim Market and Food Centre Ah Hock Fried Hokkien Noodles 亚福炒福建虾面 Street food Chomp Chomp Food Centre Ah Ter Teochew Fish Ball Noodles 传统潮州手工鱼圆香菇肉脞面 Street food Amoy Street Food Centre Allauddin’s Briyani Street food Tekka Centre Ann Chin Handmade Popiah 安珍手工薄饼 Street food Chinatown Complex Market & Food Centre Bam! Cuisine novatrice Bar-Roque Grill Cuisine européenne Bedok Chwee Kueh 勿洛水粿 Street food Bedok Interchange Hawker Centre Béni Cuisine française contemporaine Birds Of Paradise (Katong) Street food Boon Tong Kee (Balestier Road) 文东记 (马里士他路) Cuisine singapourienne Boon Tong Kee Kway Chap‧Braised Duck 文通记 Street food Zion Riverside Food Centre Brasserie Astoria NOUVEAUTÉ Cuisine européenne contemporaine Buko Nero Cuisine italienne Butcher’s Block Spécialités de viandes C.M.Y. Satay 春满园沙爹 Street food Chinatown Complex Market & Food Centre Ce Soir Cuisine française contemporaine Cheng Heng Kway Chap and Braised Duck Rice 进兴粿汁卤鸭饭 Street food Holland Drive Market & Food Centre Chilli Padi (Joo Chiat) 辣椒香(如切) Spécialités Peranakan Chomp Chomp Satay 忠忠沙爹 Street food Chomp Chomp Food Centre Chung Cheng 崇正 Street food Golden Mile Food Centre Claudine Cuisine française Come Daily Fried Hokkien Prawn Mee 天天来炒福建虾面 Street food 127 Toa Payoh West Market & Food Centre Crystal Jade Golden Palace 翡翠金阁 Cuisine cantonaise Cure Cuisine européenne contemporaine Da Po 大坡 Street food Golden Mile Food Centre Esquina Cuisine espagnole Fatty Ox HK Kitchen 肥牛过桥面档 Street food Chinatown Complex Market & Food Centre Feng Zhen Lor Mee 凤珍卤面 Street food Taman Jurong Market & Food Centre Fiamma Cuisine italienne Fiz NOUVEAUTÉ Cuisine malaisienne Fleur de Sel Cuisine française Foc (Clarke Quay) Cuisine espagnole Food Street Fried Kway Teow Mee NOUVEAUTÉ 美食街炒粿条面 Street food Chinatown Complex Market & Food Centre Fu He Turtle Soup 福和 Street food Berseh Food Centre Gaig Cuisine espagnole Garibaldi Cuisine italienne Gemma Spécialités de viandes Ghim Moh Chwee Kueh 锦茂李老三传统水粿 Street food 20 Ghim Moh Road Market & Food Centre Gordon Grill Cuisine européenne contemporaine Guan Kee Fried Carrot CakeNOUVEAUTÉ 源记正宗菜头粿 Street food Albert Centre Market Gunther’s Cuisine française contemporaine Heng Gi Goose and Duck Rice 兴记鹅‧鸭饭 Street food Tekka Centre Heng Long BBQ Chicken Rice 兴隆烧腊咯咯鸡饭 Street food Mei Ling Market & Food Centre Hill Street Fried Kway Teow 禧街炒粿条 Street food Pasar 16@Bedok (Bedok South Food Centre) Hock Hai (Hong Lim) Curry Chicken Noodle 福海 (芳林) 咖喱鸡面 Street food Bedok Interchange Hawker Centre Hock Lye Noodles House & Fishii Tales 福来面家 Street food 20 Ghim Moh Road Market & Food Centre Hock Seng Choon Fish Ball Kway Teow Mee 福成春鱼丸粿条面 Street food Pasar 16@Bedok (Bedok South Food Centre) Hoe Kee Kitchen 和记鸡饭小厨 Street food Jurong West 505 Market & Food Centre Hokkien Man Hokkien Mee 福建人 福建面 Street food Hokkien Street Bak Kut Teh 福建街肉骨茶 Street food Hong Lim Market and Food Centre Hong Peng La Mian Xiao Long Bao 洪鹏拉面小笼包 Street food People’s Park Complex Food Centre Hong Wen Mutton SoupNOUVEAUTÉ 红炆羊肉汤 Street food Bukit Timah Market & Food Centre Hua Xing Bak Kut Teh 华兴肉骨茶 Street food Yuhua Market & Hawker Centre Huat Heng Fried Oyster 发兴炒蚝煎 Street food Whampoa Makan Place Hup Hong Chicken Rice 合丰记鸡饭 Street food Yuhua Village Market and Food Centre Hup Kee Teochew Fishball Mee 合记潮州鱼圆面 Street food Mei Ling Market & Food Centre Ibid Cuisine novatrice Imbue NOUVEAUTÉ Cuisine novatrice Imperial Treasure Super Peking Duck (Paragon) 御宝至尊烤鸭店 (百利宫) Cuisine cantonaise Início NOUVEAUTÉ Cuisine européenne contemporaine Ivy’s Hainanese Herbal Mutton Soup 海南药材羊肉汤 Street food Pasir Panjang Food Centre Jade Palace 金湖 Poissons et fruits de mer Ji Ji Noodle House 基记面家 Street food Hong Lim Market and Food Centre Jian Bo Shui Kueh 楗柏水粿 Street food Tiong Bahru Market Jiang-Nan Chun 江南春 Cuisine cantonaise Jiao Cai Seafood 蕉财海鲜 Street food Yishun Park Hawker Centre Kang’s Wanton Noodle 康云吞面 Street food Zion Riverside Food Centre Keng Eng Kee (Bukit Merah) 琼荣记 (红山) Cuisine singapourienne Khiri NOUVEAUTÉ Cuisine thaïlandaise contemporaine Koka Wanton Noodles 可口云吞面食 Street food North Bridge Road Market & Food Centre La D’Oro Cuisine italienne et japonaise Lao Jie Fang 老街坊 Street food Mei Ling Market & Food Centre Leon Kee Claypot Pork Rib Soup 谅记砂锅当归肉骨茶 Street food Alexandra Village Food Centre Lolla Cuisine européenne contemporaine Loong Kee Yong Tau Fu 龙记酿豆腐 Street food Jurong West 505 Market & Food Centre Lor 9 Beef Kway Teow 九巷牛河 Street food Lor Mee 178 卤面178 Street food Tiong Bahru Market Luke’s (Gemmill Lane) Spécialités de viandes Mag’s Wine Kitchen Cuisine européenne contemporaine Maison Boulud NOUVEAUTÉ Cuisine française Majestic 大华 Cuisine cantonaise Maxwell Fuzhou Oyster CakeNOUVEAUTÉ 洪家福州蚝餅 Street food Maxwell Food Centre Mellben Seafood (Ang Mo Kio) 龙海鲜螃蟹王 (宏茂桥) Poissons et fruits de mer Min Jiang at Dempsey 岷江在登布西山 Cuisine cantonaise & sichuanaise Mustard NOUVEAUTÉ Cuisine indienne Mustard Seed Cuisine singapourienne Nasi Lemak Ayam Taliwang Street food Yishun Park Hawker Centre National Kitchen Cuisine singapourienne New World Mutton Soup 新世界羊肉汤 Street food Bedok Interchange Hawker Centre Nicolas Cuisine française Nyonya Chendol Street food Chong Pang Market and Food Centre Olivia Cuisine espagnole Open Farm Community Cuisine internationale Osteria Mozza Cuisine italienne Path NOUVEAUTÉ Cuisine asiatique contemporaine People’s Park Hainanese Chicken Rice 珍珠坊海南鸡饭/珍珠坊香港烧腊 Street food People’s Park Complex Food Centre Podi & Poriyal NOUVEAUTÉ Street food Indian Vegetarian Pondok Makan Indonesia Street food Albert Centre Putien (Kitchener Road) 莆田 (吉真那路) Cuisine du Fujian R&B Express Street food Newton Food Centre Redhill Pork Porridge NOUVEAUTÉ 红山猪肉粥 Street food Redhill Food Centre Rempapa Cuisine singapourienne Revolver Cuisine indienne Roia NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine Rojak‧Popiah & Cockle 啰㘃‧薄饼‧鲜蛤 Street food Maxwell Food Centre Ron Sheng Fish Head Bee Hoon 荣胜鱼头米粉 Street food Yuhua Village Market and Food Centre San Shu Gong 三叔公 Cuisine de Chaozhou et cantonaise Shang Palace 香宫 Cuisine cantonaise Shanyuan Teochew Kway Teow Mian 汕源潮州粿条面 Street food North Bridge Road Market & Food Centre Sheng Seng Fried Prawn Noodle 生成炒虾面 Street food Pek Kio Market & Food Centre Shi Le Yuan 实叻园 Street food Redhill Market Shunsui 旬水 Cuisine japonaise Sin Hoi Sai (Tiong Bahru) 新海山 (中峇鲁) Poissons et fruits de mer Singapore Famous Rojak 新加坡啰㘃 Street food Albert Centre Spago Dining Room Cuisine californienne Springleaf Prata Place (Spring Leaf Garden) Street food Straits Chinese 土生坊 Spécialités Peranakan Sushi Katori Sushi Sushi Masaaki Sushi Sushi Sato NOUVEAUTÉ 鮨佐藤 Sushi Sushi Yuki Sushi Tambi NOUVEAUTÉ Cuisine novatrice Tambuah Mas (Orchard) NOUVEAUTÉ Cuisine indonésienne The 1950’s Coffee 五十年代 Street food Chinatown Complex Market & Food Centre Tien Lai Rice Stall 天来饭店 Street food Taman Jurong Market & Food Centre Tiong Bahru Lien Fa Shui Jing Pau 中峇鲁联发水晶包 Street food Alexandra Village Food Centre Tippling Club Cuisine novatrice Toa Payoh 93 Soon Kueh 大巴窑93筍粿 Street food Geylang Bahru Market & Food Centre Torno Subito NOUVEAUTÉ Cuisine italienne Tow Kwar Pop 豆干薄 Street food Tiong Bahru Market Traditional Hakka Lui Cha 河婆客家擂茶 Street food Jurong West 505 Market & Food Centre Tunglok Heen 同乐轩 Cuisine cantonaise Unforgettable Carrot Cake 忘不了萝卜糕 Street food 115 Bukit Merah View Market & Hawker Centre Ushidoki Wagyu Kaiseki Cuisine japonaise Vue Cuisine européenne contemporaine Wah Lok 华乐 Cuisine cantonaise Wakuda Cuisine japonaise contemporaine Whampoa Soya Bean & Grass Jelly Drinks 黄埔豆花水 Street food Whampoa Makan Place Xing Yun Hainanese Boneless Chicken Rice 幸运海南起骨鸡饭 Street food Yuhua Market & Hawker Centre Yan Ting 宴庭 Cuisine cantonaise Ye Tang NOUVEAUTÉ 椰堂 Street food Beauty World Food Centre Yi by Jereme Leung 艺 Cuisine chinoise contemporaine Yong Kee Claypot Bak Kut Teh 咏记砂煲肉骨茶 Street food Taman Jurong Market & Food Centre Yong Xiang Xing Tou Fu NOUVEAUTÉ 永祥兴豆腐 Street food Yuan Chun Famous Lor Mee 源春驰名卤面 Street food Amoy Street Food Centre Zhang Ji Shanghai La Mian Xiao Long Bao 张记上海拉面小笼包 Street food Alexandra Village Food Centre Zheng Zhi Wen Ji Pig’s Organ Soup NOUVEAUTÉ 正志文记猪什汤 Street food Clementi 448 Food Centre Zi Jing Cheng Hainanese Boneless Chicken Rice 紫金城海南起骨鸡饭 Street food Alexandra Village Food Centre

