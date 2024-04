NELSON MÜLLER, KOLJA KLEEBERG, WOLFGANG BECKER UND JÖRG SACKMANN im Aldiana Club Side Beach

Die Neuinterpretation des Aldiana GourmetGipfel verspricht eine Woche mit kulinarischen Highlights sowie interaktiver Kochvorstellungen und -kurse von Newcomern und Spitzenköchen in der Türkei, im Aldiana Club Side Beach.

Aldiana GourmetGipfel 2024 im Aldiana Club Side Beach

Aldiana Club Side Beach

Der Aldiana Club Side Beach freut sich, die von Aldiana initiierte Top-Eventwoche Kitchen & Soul vom 22. bis 28. Juni 2024 auszutragen.

Mit einem passenden Entertainment-Programm und musikalischer Begleitung verwandelt sich das Club Resort an der Türkischen Riviera für eine Woche in einen kulinarischen Ort.

Im Rahmen von Kitchen & Soul werden Innovation, Tradition und der jeweilige künstlerische Ausdruck eines jeden einzelnen zu einem einzigartigen, gastronomischen Erlebnis vereint. Neben exquisiten Gerichten und außergewöhnlichen Geschmackskombinationen und Kreationen werden die Teilnehmenden auch mit einer sorgfältig ausgewählten Weinbegleitung vollends verwöhnt.

Folgende Köche und Akteure konnte Aldiana buchen:

Nelson Müller , bekannter TV-Koch, Gastronom und Musiker, vor Kurzem auch im ZDF-Traumschiff in der Rolle als Koch zu sehen, sorgt zusammen mit Rolf Stahlhofen, Mitbegründer der Söhne Mannheims, für das „Soul“ in Kitchen & Soul mit einem exklusiven Konzert für alle Aldiana Gäste

, bekannter TV-Koch, Gastronom und Musiker, vor Kurzem auch im ZDF-Traumschiff in der Rolle als Koch zu sehen, sorgt zusammen mit Rolf Stahlhofen, Mitbegründer der Söhne Mannheims, für das „Soul“ in Kitchen & Soul mit einem exklusiven Konzert für alle Aldiana Gäste Kolja Kleeberg , Koch und Entertainer sowie kulinarischer Gastgeber im Palazzo in Berlin

, Koch und Entertainer sowie kulinarischer Gastgeber im Palazzo in Berlin Tom Heinzle , Grill- und BBQ-Experte aus Österreich, Buchautor, Gastgriller bei zahlreichen Sterneköchen, Rezeptentwickler und fungiert auch als Challenge-Geber bei Kitchen Impossible

, Grill- und BBQ-Experte aus Österreich, Buchautor, Gastgriller bei zahlreichen Sterneköchen, Rezeptentwickler und fungiert auch als Challenge-Geber bei Kitchen Impossible Hubertus Tzschirner , Buchautor, Rezept- und Konzeptentwickler u.a. für Catering sowie Sous-Vide-Experte

, Buchautor, Rezept- und Konzeptentwickler u.a. für Catering sowie Sous-Vide-Experte Antje de Vries , Expertin für plant-based-kitchen und verbindet als kulinarische Globetrotterin durch Kochen und Essen diverse Kulturen miteinander

, Expertin für plant-based-kitchen und verbindet als kulinarische Globetrotterin durch Kochen und Essen diverse Kulturen miteinander Wolfgang Becker , Sternekoch und Weinbauer aus Trier

, Sternekoch und Weinbauer aus Trier Jörg Sackmann , Sternekoch und Gastronom aus Baiersbronn sowie Koch im ARD Buffet

, Sternekoch und Gastronom aus Baiersbronn sowie Koch im ARD Buffet Lukas Kapeller , österreichischer Koch und Gastronom, laut falstaff „die Eröffnung des Jahres 2024“

, österreichischer Koch und Gastronom, laut falstaff „die Eröffnung des Jahres 2024“ Alle Farben, DJ und Musikproduzent aus Berlin, der neben seinen musikalischen Fähigkeiten seine Kochkünste unter Beweis stellen wird

Die kulinarischen Highlights sowie einzigartige Atmosphäre werden durch eine besondere Musikunterhaltung noch zusätzlich intensiviert. Als Highlight wird Koch und Musiker Nelson Müller zusammen mit Rolf Stahlhofen eine einzigartige musikalische Performance bieten und dem Event dadurch eine zusätzliche Dimension verleihen. Stahlhofen hat sich als Mitbegründer der Söhne Mannheims einen Namen gemacht; zudem hat er die Water Is Right Foundation ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen weltweit nachhaltigen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Stahlhofen stand schon mit internationalen Künstlern wie Joe Cocker, Simple Minds, Katie Melua, Die Fantastischen Vier und Udo Jürgens auf der Bühne. Einen weiteren Höhepunkt stellt der Auftritt von Alle Farben dar, der mit den richtigen Beats für Stimmung sorgen wird. Weitere Künstler:innen und Bands runden die Eventwoche in Side musikalisch ab.

Kulinarisch startet das Event am Sonntag mit einem Meet & Greet der Gastgeber:innen sowie exklusiven Vorspeisen und Drinks am Pool, bevor es in die Turkish Night übergeht. Am Dienstag findet dann das 6-Gänge-Menü unter dem Sternenhimmel statt – die Gäste können sich hier auf ein herausragendes Entertainment-Programm auf drei Eventbühnen zwischen den einzelnen Gängen freuen. Am Donnerstag folgt die Outdoor-Küchenparty mit einem Teller-Buffet der Extraklasse; alle Köchinnen und Köche werden live an den einzelnen Kochständen im Garten herausragende Kulinarik in lockerer Atmosphäre servieren.

Die Eventwoche endet am Freitag mit einem großen Kitchen & Soul BBQ und einer Outdoor-Fire-Kitchen von und mit Tom Heinzle. Zum krönenden Abschluss ist eine Party im Aldiana Beach Club geplant.

Das Kitchen & Soul-Event sowie das Rahmenprogramm sind dabei im Reisepreis bereits inkludiert. Wer seine Fähigkeiten in der Küche verbessern möchte, kann an exklusiven, optional buchbaren Kochkursen teilnehmen und von den Besten vor Ort lernen. Professionelle Barkeeper werden außerdem ihr Können unter Beweis stellen und den Teilnehmenden auf Wunsch die Kunst des Cocktail-Mixens näherbringen.

Mehr Infos auf www.aldiana.com

Besser informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter