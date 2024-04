Wer möchte eine Gastronomie auf dem Flughafen Düsseldorf eröffnen?

Flughafen Düsseldorf veröffentlich Tender für zwölf F&B-Flächen – Gastronomie auf dem Flughafen Düsseldorf

Terminal Flughafen DUS

Gastronomie auf dem Flughafen Düsseldorf

Der Düsseldorfer Airport entwickelt sein erfolgreiches Food & Beverage-Geschäft weiter mit einer jetzt veröffentlichten Ausschreibung. In drei Losen sind innovative Unternehmen aufgerufen, die besten Konzepte für insgesamt zwölf Flächen einzureichen. Ziel ist es, mit einer konstant hohen Qualität und attraktiven Angeboten die hohen Erwartungen der Passagiere an einen exzellenten Airport auch in Zukunft zu erfüllen.

Mit 19 Millionen Passagieren im Jahr 2023 ist der Düsseldorfer Airport der größte Flughafen des Landes Nordrhein-Westfalen. Gastronomische Angebote tragen zur hohen Aufenthaltsqualität am Standort bei und werden von Reisenden, Besuchern und am Airport-Campus Beschäftigten stark nachgefragt. Im vergangenen Jahr betrug hier der Umsatz rund 66 Millionen Euro. Qualität, Vielfalt, Individualisierung, Nachhaltigkeit, regionale Produkte und digitale Angebote sind wichtige Erfolgsfaktoren für dieses Segment, das der Flughafen mit dem Tender nun weiter ausbaut – angepasst an den stetig wachsenden Flugverkehr. So wird im Flugsteig C eine neue gastronomische Fläche ausgewiesen.

Der Flughafen Düsseldorf freut sich auf Bewerbungen mit Marken- und Eigenkonzepten. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dass die zukünftigen Partner ihre Angebote und Abläufe stetig optimieren und sich auch flexibel auf sich ändernde Kundenansprüche und Nachfrage einstellen. Die Vertragslaufzeit gilt ab 2026, im Einzelfall ab 2027, mit einer Dauer von zehn Jahren.

Der Tender umfasst acht Flächen im öffentlichen Bereich und vier Flächen im luftseitigen Bereich des Flughafens. Im ersten Los werden zwei Flächen an Bäckereien vergeben. Hier sind ausdrücklich auch kleinere Unternehmen aus der Region aufgerufen, sich zu bewerben. Das zweite Los beinhaltet vier Flächen mit unterschiedlichen Schwerpunkten von Fast Food über Café und Restaurant mit hohem Take Away-Fokus bis zum Conference Center. Das dritte Los mit sechs Flächen ist ebenfalls bunt gemischt mit Café, Fast Casual Restaurant und Snack Konzept.

Die Ausschreibungsunterlagen und Informationen zum Vergabeverfahren sind auf der Plattform „Deutsche eVergabe“ zu finden

Besser informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter