Dass die Spitzengastronomie schon lange keine Männerdomäne mehr ist, beweist eindrucksvoll Entihal Khatib vom Leonardo Royal Nürnberg. Auf dem Weg zum möglichen Titel „Koch des Jahres“ hatte die 35-Jährige schon im Mai mit fünf verbliebenen Konkurrenten als einzige Frau den Finaleinzug geschafft und den Finalgewinn im November nur knapp verpasst.

Entihal Khatib

Der Live-Wettbewerb ist eine der renommiertesten kulinarischen Meisterschaften für Profiköche und -köchinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. In diesem Jahr waren insgesamt 200 Kandidaten angetreten. Beim Endausscheid im Bonner Kameha Grand kreierten alle Finalisten ein Drei-Gänge-Menü für hochkarätige internationale Juroren. Für die neunfache Ausführung des Menüs hatten Entihal und ihre Mitstreiter nur fünf Stunden Zeit, und besonders der Hauptgang hatte es dieses Mal in sich. Als Premiere bei „Koch des Jahres“ bekamen die Finalisten erst am Vorabend einen Warenkorb für alle Zutaten vorgegeben. Damit entfiel im Gegensatz zu den vergangenen Wettbewerben das oft wochenlange Probekochen und Ausprobieren.

Entihal Khatib im Halbfinale: https://www.ardmediathek.de/video/abendschau/entihal-khatib-mit-drei-gaengen-ins-finale/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Y0ZWVkZDA3LTgwZTAtNDNmYS05MGIxLTVhOTA3ZDRkOTViOA (Video)

Entihal Khatib konnte sich im Finale zwar nicht gegen ihre fünf Mitbewerber durchsetzen, aber ihre Spitzenleistung war trotzdem bemerkenswert, denn sie erreichte als einzige Frau den Endausscheid. „Damit bin ich immerhin ,Köchin des Jahres´“, sagt sie Gourmet Report mit einem Augenzwinkern. „Ich freue mich riesig, dass ich es bis ins Finale dieses spannenden Wettbewerbs geschafft habe, denn als Frau ist das auch heute noch etwas Besonderes.“ Neben ihrem Talent trugen sie die Wertschätzung und Anerkennung für ihre Arbeit bis ins Finale. „Dafür bin ich außerordentlich dankbar!“ Auf diesem Weg assistierte ihr Christoph Ehler, Sous Chef im Leonardo Royal Nürnberg.



Als Demi Chef de Partie profitiert die dreifache Mutter seit Dezember 2021 vom Arbeitsumfeld im Leonardo Royal Nürnberg. Hier blickt die gebürtige Israelin über viele gastronomische Tellerränder, kombiniert raffiniert die Küche ihrer Heimat mit französischer Kochkunst und ist froh, dies mit ihrem Leben als Mutter vereinbaren zu können. Beruf, Karriere und familiäre Fürsorge müssen sich nicht ausschließen, sondern können sich in einem passenden Arbeitsumfeld gut ergänzen. „Hier haben meine Leidenschaft für das Kochen und mein Familienalltag perfekt zusammengefunden“, sagt Entihal Khatib.

Der Koch des Jahres 2023 heißt Miguel Marques! Bei einem spannenden Finale im Kameha Grand in Bonn setzte sich der Küchenchef aus dem Alois** in München gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen konnte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Marcel Förster aus dem Agata’s in Düsseldorf und Marcel von Winckelmann aus dem Landgasthof zum Müller in Ruderting. Die Leistungen wurden erneut von einer internationalen Fachjury bewertet.

