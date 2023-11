Adventssonntage im eins44: Vielseitiges Menü rund um die Festtagsente

Traditionelle Gerichte aus ganz Deutschland mit typischen Neuköllner Fine-Dining-Twist

eins44 (© Florian Kroll)

Küchenchef Julius Nowak und sein Team knüpfen an das sonntägliche Enten-Menü aus dem vergangenen Jahr an und bringen auch dieses Jahr wieder Adventsstimmung nach Berlin. Die regionalen Spezialitäten erfahren im eins44 natürlich eine Neuinterpretation, schließlich steht das Restaurant im dritten Hinterhof der Otto-Reichel-Höfe für Kreativität und neue kulinarische Perspektiven. So sorgen hier selbst traditionelle Gerichte im besten Sinne für gaumenfreudige Überraschungen.

Als Auftakt präsentieren sich Maultaschen vom Hecht mit Kürbis und Estragon-Beurre-blanc sehr festlich. Im Anschluss zeigt sich die Ente als Brust und Keule mit Rotkohl und Klößen fast klassisch. Es folgt aromenreicher Raclette-Käse mit gebackenem Pommes Aligot, Quitte und Brunnenkresse. Das Dessert – Schwarzwälder Kirsch – erweist sich in Neuköllner Fine-Dining-Manier mit Valrhona 64%, Sauerkirschsorbet und Mascarpone als erfrischend unkonventionell.

eins44 (© Florian Kroll)

Das Menü ist mit 3 Gängen für 79 Euro erhältlich. Die 4-Gang-Variante mit Käse oder Dessert kostet 95 Euro. Serviert wird das besondere Menü am 26. November und an den drei Adventssonntagen am 3., 10. und 17. Dezember mittags ab 12:00 und 12:30 Uhr sowie ab 14:30 und 15:00 Uhr.

Das Restaurant eins44 ist Dienstag bis Samstag von 18:30 bis 23 Uhr geöffnet. Reservierungen unter info@eins44.com, +49 (0) 30 62 98 12 12 oder opentable.