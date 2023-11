Kubes Gourmetexpertise sorgt für frischen Schwung im Seehotel Frankenhorst

Marcel Kube ,Schwein

Ob auf Norderney oder in Dresden – Marcel Kube kocht auf höchstem Niveau und war in den vergangenen Jahren bereits in zwei Restaurants als Küchenchef tätig, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. Nun haucht der Sternekoch dem Restaurant im Seehotel Frankenhorst neue Exklusivität ein. Seit dem 1. Oktober leitet er das Küchenteam und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Gäste des Hotels und die Schweriner von seiner Kochkunst zu überzeugen. Schon jetzt, zwei Monate vor den Festtagen, gibt Kube einen Ausblick auf die festlichen Wintermenüs und macht deutlich, wie seine Interpretation des neuen Foodkonzepts im Seehotel Frankenhorst aussehen wird.

„Wir freuen uns, dass Marcel Kube unser kulinarisches Team im Restaurant bereichert und unsere Vision einer regionalen Küche mit modernem Twist weiter vorantreibt. Unsere Gäste dürfen sich auf eine frische Speisekarte freuen. So wird beispielsweise saisonales Gemüse mit außergewöhnlichen Zutaten und Gewürzen neu interpretiert und zu einem besonderen Geschmackserlebnis für unsere Gourmetfans. Schon jetzt sind wir davon überzeugt, dass unsere Küche mehr als nur eine Mahlzeit bietet – unsere Restaurantgäste begeben sich auf eine kulinarische Reise“, beschreibt General Manager Knuth Kiefer die Neuausrichtung im Gourmet Report Gespräch.

„Nach der Sternegastronomie und meiner Station im Restaurant elbUferei ist das Restaurant des Seehotel Frankenhorst eine schöne Aufgabe für mich. Durch meine langjährige Gourmeterfahrung kann ich neue Ideen einfließen lassen, ohne die Wurzeln des Restaurants aus den Augen zu verlieren“, beschreibt es Marcel Kube, Küchenchef seit Oktober, gegenüber Gourmet Report.

Genau diese modernen Einflüsse sind bereits im Silvestermenü deutlich zu erkennen. Das 5-Gänge-Menü zeigt ein Zusammenspiel von frischem Gemüse aus der Region und Fine Dining Elementen. So erhält die Vorspeise mit Senf-Kaviar ein besonderes Aroma, die Selleriesuppe wird mit Trüffeln verfeinert, während der Kabeljau mit Spinat durch den Einsatz von Sesam und Curry eine neue würzige Note bekommt. Im Hauptgang zeigt Kube sich bodenständig – Rote Bete, Feta und Kreuzkümmel kombiniert er mit regionalem Short Rib Beef oder gegrilltem Halloumi. Auch das Dessert verspricht eine Geschmacksexplosion – Schokolade, mit frischen Feigen, Pistazien und dem Sud einer eigens kreierten Sangria. Passend zum Silvestermenü serviert das Team des Seehotel Frankenhorst eine Auswahl an korrespondierenden Weinen und alkoholfreien Getränken.

www.seehotelfrankenhorst.de

Abonniere den wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!

Marcel Kube Zusammenfassung Marcel Kube kocht auf höchstem Niveau und war in den vergangenen Jahren bereits in zwei Restaurants als Küchenchef tätig, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. Nun haucht der Sternekoch dem Restaurant im Seehotel Frankenhorst neue Exklusivität ein Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)