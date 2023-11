Gemütliche Atmosphäre, gute Manieren und wenig Kleckergefahr

Die Verabredung zum Essen – nach wie vor ist sie eine beliebte Dating-Aktivität. Eine neue Studie* zeigt, dass viele Datenden darauf achten, was sie beim Date im Restaurant bestellen.



Jeder möchte sich beim ersten Treffen von seiner besten Seite zeigen: Ein Fauxpas wie das Verschütten von Soße oder die Bestellung eines fragwürdigen Gerichts – alles Dinge, die man bei einem Dinner-Date nicht erleben möchte. Die von der Dating-App Badoo in Auftrag gegebene Umfrage zeigt: Mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) würden beim Date lieber Gerichte bestellen, die einfach zu essen sind.



Gute Manieren sind gefragt

Was sind die größten No-Go’s beim Dinner-Date? Schlechte Tischmanieren stehen hier auf Platz eins: 51 Prozent der Befragten finden es unmöglich, wenn der andere laut schmatzt oder mit offenem Mund isst. An zweiter Stelle der No-Go‘s stehen Desinteresse des Gegenübers und übermäßiger Alkoholkonsum (44 %). Ebenfalls ungern gesehen ist es, wenn der andere während des Essens sein Smartphone benutzt (38 %). Wer mit Luxus-Essen wie Kaviar auftrumpfen möchte, könnte damit ein Eigentor schießen: Immerhin ein Viertel (25 %) findet, dass solche kulinarischen Vorlieben den Gegenüber unattraktiv erscheinen lassen.



Klassische Restaurants sind out

Und wohin gehen die Menschen in Deutschland am liebsten für ein Dinner-Date? Laut Umfrage sind Orte mit lockerer Umgebung gefragt: Die Mehrheit (58 %) würde mit ihrem ersten Date in eine gemütliche Bar oder in ein Café gehen, das auch Snacks anbietet. Eine weitere Möglichkeit für zukünftige Treffen: Das Dinner-Date nach Hause verlegen. Die heimische Atmosphäre bietet laut Maria Groß einige Vorteile: „Ob man nun gemeinsam kocht oder bekocht wird: Zu Hause kann man völlig ungestört und ohne Ablenkung sein – beste Bedingungen für tiefergehende, ehrliche Gespräche.“



Dennoch gilt beim Dating im Allgemeinen natürlich: Man sollte erst dann zu einem potenziellen Partner nach Hause gehen, wenn man sich bereits einige Male in neutraler Atmosphäre getroffen hat und sich rundum wohl fühlt. Wer sich absichern möchte, kann einen Freund über das Treffen informieren und die Adresse weitergeben.



Besondere Essenvorlieben? Ehrlichkeit gewinnt

Der eine mag keine Pilze, der andere nur das gelbe vom Ei: Fast jeder Mensch hat bestimmte Essensvorlieben. 57 Prozent der Befragten finden es wichtig, von Anfang an ehrlich über kulinarische Vorlieben zu sprechen. TV-Köchin und Restaurantbetreiberin Maria Groß stimmt zu: „Ob man eher auf Fast Food oder Fine Dining steht – wie die Ergebnisse der Studie zeigen, ist es das Wichtigste, ehrlich und authentisch zu sein. Es gibt nichts, wofür man sich schämen müsste, und wenn eine der speziellen Vorlieben den Gesprächspartner zum Schmunzeln bringt, kann das ein erster Pluspunkt sein.“

Dinner-Date

Remy Le Fèvre, „Global Head of Brand Engagement & Influence“ bei Badoo, erklärt Gourmet Report: „Essen verbindet und ist eine hervorragende Gelegenheit, sich besser kennenzulernen. Die Studie zeigt, dass gerade beim Dating ein angenehmes und entspanntes Umfeld wichtig ist, in dem sich jeder so authentisch wie möglich zeigen kann. Auch bei Badoo legen wir viel Wert auf Authentizität und bieten unseren Mitgliedern einen sicheren Raum, in dem sie ehrliche und vertrauensvolle Beziehungen aufbauen können.“



Um Datenden zu helfen, über leckeres Essen ihre Liebe zu finden, hat Köchin Maria Groß ein Erfolgsgericht kreiert: Rote-Bete-Risotto – siehe unten. Damit macht man beim ersten Date garantiert nichts falsch. Maria erklärt: „Ich behaupte gerne, dass dies das perfekte Gericht für ein erstes Date ist: Es muss leicht, gesund und sexy sein. Aber das Wichtigste ist: Es muss ein einfaches, aber leckeres Gericht sein. Am besten eines mit Erfolgsgarantie – wie Risotto! Rote-Bete-Risotto schmeckt zu jeder Jahreszeit und lässt sich nach Belieben variieren: Egal ob Himbeere, Apfel oder Holunder als Beilage! Es hat eine tolle Farbe und schmeckt fantastisch! Und das Beste ist, dass es sich einfach und mit wenig Aufwand zubereiten lässt!„

Das Rezept

“Rote-Beete-Risotto”

Zutaten:

100 g Risotto

100 g Butter

Salz & Pfeffer

etwas Knoblauchpaste oder eine halbe Knoblauchzehe (wenn gewünscht)

1 Apfel

etwas Petersilie

1 Zitrone

500 ml Rote Beete Saft

1/2 gelbe Beete

1/2 rote Beete

Anleitung:

Erster Schritt:

Zuerst schneidest du den Apfel samt Schale in kleine Würfel, ebenso die rote Beete. Dann

hacke die Petersilie klein. Gleichzeitig kochst du etwa 200 ml Rote Beete Saft zusammen mit dem Risottoreis in einem Topf auf. Anschließend mit Knoblauch (nach Geschmack), Salz und Pfeffer würzen und nochmals abschmecken.

Zweiter Schritt:

Nach und nach gibst du etwas mehr von dem rote Beetesaft hinzu. Befindet sich schließlich

keine Flüssigkeit mehr im Topf, fügst du die rote Beetewürfel hinzu. Wenn das Risotto gar ist (nach ca. 20-25 Minuten), noch einmal gut durchrühren und teste, ob es ausreichend gewürzt ist. Nun gibst du unter ständigem Rühren die kalte Butter hinzu. So bekommt das Risotto einen besonders schönen Glanz.

Zu guter Letzt:

Zum Schluss rührst du die Apfelstücke sowie etwas Zitronensaft unter! Danach kannst du das Gericht anrichten und zusätzlich mit etwas Petersilie bestreuen. Dünne Scheiben der gelben Beete sowie etwas frische Zitronenschale sorgen abschließend für schöne Akzente.

Mein Tipp:

Lass das Risotto leicht köcheln (ca. 18 Minuten), nimm es anschließend vom Herd und stelle es zur Seite. Sobald dein Besuch dann da ist, finalisierst du das Risotto. Sprich: Erwärme ein

wenig von dem kalten Risotto mit etwas Beetesaft und rühre die Butter unter. Zum Schluss

gibst du die Äpfel dazu.



*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2039 Personen zwischen dem 20. und 23.10.2023 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

