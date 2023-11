Transgourmet Seminarkatalog 2024: Individuell, praxisnah, nachhaltig erfolgreich – die Seminare der Transgourmet Akademie

Ob ein persönliches Coaching, praxisnahe Informationen zu spezifischen Ernährungsthemen oder das Kennenlernen neuer Trends – all das bietet der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet und liefert mit den neuen Seminaren der Transgourmet Akademie auch 2024 wieder Expertenwissen für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

Dabei im Mittelpunkt: der rege Austausch untereinander und ein nachhaltiger Lernerfolg. Daher werden beiden Seminaren der Akademie nicht nur persönliche Erfahrungen und Problemstellungen der Teilnehmenden mit einbezogen. Auch ausführliche Materialien sorgen im Anschluss für eine anhaltende Erweiterung der individuellen Fachkenntnisse. Die vielseitigen Themen reichen dabei von Nachhaltigkeit & Bio über Gesetzliche Vorgaben & Qualität bis hin zu Führung & Persönlichkeitsentwicklung und können sowohl in der Gastronomie und Hotellerie als auch in der Gemeinschaftsverpflegung umgesetzt werden.

So erfahren Interessierte beispielsweise, wie sie vegetarische und vegane Rezepte sinnvoll und wirtschaftlich erfolgreich in ihrer Küche einbinden können. Transgourmet unterstützt damit bei der Ernährungswende und hilft den Betrieben dabei, Trends kennenzulernen und für sich zu nutzen. Auch wer sich für Food Styling begeistert, ist mit der Transgourmet Akademie an der richtigen Adresse. Im Workshop lernen die Teilnehmenden alles über die zeitgemäße, kreative Präsentation ihrer Speisen. Aber die Seminare gehen auch auf aktuelle Herausforderungen wie zum Beispiel den akuten Personalmangel in der Branche ein. So beschäftigt sich ein Seminar allein mit Hilfestellungen und Visionen, wie Betriebe in der heutigen Zeit gute Mitarbeiter finden und auch halten.

Von den Top-Rieslingen der Welt bis hin zur HACCP-Dokumentation und den Besonderheiten in der Seniorenverpflegung – alle Seminare werden von Experten aus der Praxis durchgeführt und auf die Kundenbedürfnisse maßgeschneidert, ob in Präsenz bei Transgourmet, online oder in den Betrieben vor Ort. Neu in 2024: erstmals sind alle Seminare frei buchbar, auch wenn Sie noch kein Transgourmet-Kunde sind. Mehr Informationen finden Sie im Seminar-Katalog der Transgourmet Akademie.

