Sergi Arola Restaurant Monaco

Das Le Méridien Beach Plaza in Monte Carlo hat die Zusammenarbeit mit dem spanischen Sternekoch Sergi Arola verkündet.

Sergi Arola kümmert sich um seine Gäste

Das Hotelrestaurant L’Intempo by Sergi Arola (ehemals „L’Intempo“) lockt ab sofort mit einer neuen Karte, die frische Zutaten und mediterrane Aromen mit Geschmäckern aus der spanischen und katalanischen Küche kombiniert. In enger Abstimmung mit dem Executive Chef des Hotels, Laurent Colin, Küchenchef Alexandre Lamberet, Chef-Patissier Julien Beaulieu und deren Mannschaften verbinden die neuen Mittags- und Abendangebote die Handwerkskunst von Sergi Arola mit bekannten Gerichten des Kulinarikteams des Le Méridien Beach Plaza.

Der in Barcelona geborene Arola wurde bereits mehrmals ausgezeichnet, unter anderem mit dem Nationalpreis der spanischen Akademie für Gastronomie, einer Goldmedaille der französischen „Mérite Agricole“ sowie mit zwei Michelin-Sternen. 2008 eröffnete Sergi in Madrid sein Restaurant ‘Sergi Arola Gastro’, für das er zwei Michelin-Sterne erhielt. Es folgte das ‘LAB by Sergi Arola’ in Sintra, Portugal, das seit mehreren Jahren einen Michelin-Stern trägt.

https://www.lintempo.com/

Immer informiert mit dem Gourmet Report Newsletter! Erscheint in der Regel einmal wöchentlich. Hier kann man bestellen: https://www.gourmet-report.de/newsletter/

Natürlich kostenlos! No risk: Abbestellungen mit einem Click möglich.