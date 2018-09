Grundig Massimo Bottura Collection

Grundig stellt auf der diesjährigen IFA die erste exklusive Kollektion von Küchenkleingeräten vor, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Sternekoch Massimo Bottura entworfen hat. Dafür haben Bottura, der seit April diesen Jahres Grundigs offizieller Markenbotschafter ist, und Grundig fünf Produkte kreiert, die Premium-Qualität und Design vereinen.



Entwickelt wurden die Geräte für die Anforderungen von Hobbyköchen, die sich ein hochwertiges Produkt wünschen, ohne beim Design Kompromisse eingehen zu müssen. Dafür wurden die Produkte ausgiebig von Bottura und seinem Team in der Profiküche seines prämierten Restaurants Osteria Francescana getestet.

Die Massimo Bottura Küchenlinie umfasst einen Küchenmixer, einen Toaster, eine Kaffeemaschine, einen Standmixer und einen Stabmixer. Alle Produkte präsentieren sich in einem edlen Design und fallen durch das markante Mattschwarz und die goldene Unterschrift von Massimo Bottura auf. Neben der Unterschrift findet sich sein berühmtes Zitat „cooking is an act of love“ („Kochen ist eine Form von Liebe“) auf den Geräten wieder, welches den gemeinsamen Ethos des Kochs und Grundigs widerspiegelt – nämlich wie wichtig der respektvolle Umgang mit unserer Nahrung ist.

Geteilte Leidenschaft für eine gemeinsame Vision

„Grundig blickt auf eine lange Tradition von Premium-Design in Kombination mit Funktionalität und Qualität zurück. Wir freuen uns daher, unsere erste offizielle Kooperation mit Massimo vorstellen zu dürfen, der unsere Leidenschaft für Innovation, Qualität und Design teilt,“ so Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik – dem Mutterunternehmen von Grundig. „Dies ist die erste Zusammenarbeit mit Massimo, die sich auf seine Erfahrung mit der Branche und auf seine Kreativität stützt und es unseren Kunden ermöglicht, einzigartige und exklusive Produkte für ihr Zuhause zu erwerben“, so Bulgurlu weiter.

Für den Sternekoch ist die Kooperation mit einer Küchengerätemarke ebenfalls eine Premiere. Er gilt laut der New York Times als einer der einflussreichsten und kreativsten Köche der Welt. Sein Restaurant Osteria Francescana erlangte 2018 den Spitzenplatz in der Liste der besten Restaurants der Welt – bereits zum zweiten Mal.

„Die heimische Küche nimmt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein. Dort kommen Liebe, Kreativität und Erinnerungen zusammen und werden geteilt. In meiner Kindheit in Modena versteckte ich mich oft unter dem Küchentisch, während meine Großmutter Pasta ausrollte und Tortellini faltete. Dabei lehrte sie mir vor allem eines: das Essen zu respektieren und nichts zu verschwenden. Meine Leidenschaft und Vision für das Kochen baut auf diesen Werten auf. Es freut mich sehr mit Grundig zusammenzuarbeiten. Die Produkte unterstreichen meine Liebe für Essen und helfen hoffentlich dabei, das Bewusstsein für Lebensmittel zu schärfen“, so Massimo Bottura.