Die schönsten Strände Puerto Ricos, Karibik

Mit über 480 Kilometern Küstenlinie bietet Puerto Rico eine unglaubliche Vielfalt an Stränden. Ob in der Landschaft, in der Stadt oder auf den abgeschiedenen Inseln Vieques und Culebra, jeder Strand ist einzigartig und gibt einem ein anderes Gefühl. Eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten kann ausprobiert werden: Schnorcheln, Surfen, Jet-Ski und Stand-up-Paddeln sind nur einige der unzähligen Möglichkeiten entlang der atemberaubenden Küste Puerto Ricos. Nachfolgend sind sechs Beispiele für malerische Strände, samt Aktivitäten und Unterkünften.

Ponce | Caja de Muertos

Naturliebhaber können die atemberaubende Landschaft und die Tierwelt Puerto Ricos im Naturschutzgebiet der Insel Caja de Muertos genießen, welche nur 12 Kilometer südlich von der Stadt Ponce entfernt liegt. Sie ist eine Oase für bedrohte Schildkröten, Vögel und Meerestiere. Die unbewohnte Insel bietet Wanderwege, Höhlen, Leuchttürme und viele einzigartige Aktivitäten, bei denen man die Seele baumeln lassen kann. Das Casita de Coro ist eine großartige Unterkunft für einen angenehmen Aufenthalt. Sie liegt nur wenige Gehminuten vom historischen Zentrum von Ponce und dem Hafen zur Fährüberfahrt entfernt.

Culebra | Flamenco

Dieser weltberühmte Strand ist für seine tollen Möglichkeiten zum Schnorcheln bekannt. Für das ultimative Erlebnis ist eine Unterwasserkamera empfehlenswert, da die Farben der Unterwasserwelt nicht nur in der Realität leuchten, sondern sich auch auf Fotos klasse festhalten lassen. Reisende können mit einem Katamaran in Fajardo ablegen und die Insel ansteuern. Die East Island Excursions bringen Urlauber für einen Tag nach Culebra und bieten Mittagessen und Getränke für einen Preis von 100 Dollar an. Außerdem ist diese günstige Unterkunft der Gastgeber Mildred und Tomas direkt am Meer ein Muss.

Vieques | Sun Bay

Vieques ist der ideale Ort für Abenteurer. Wanderungen in der wunderschönen Landschaft haben am Tag oder auch bei Sonnenuntergang ein besonderes Flair. Außerdem darf der Besuch einer durch Biolumineszenz leuchtenden Bucht auf Puerto Rico nicht fehlen. Aufgrund von Interaktion zwischen bestimmten Wasserorganismen beginnen die Buchten nachts blau zu leuchten. Puerto Rico besitzt drei dieser seltenen Buchten. Ein sehenswertes Ziel an sich, sind auch die Unterkünfte auf der kleinen Insel. In einem Strandapartment kann man quasi von Zuhause aus die wunderbare Natur genießen und träumend das Meer betrachten.

Metro Area | El Escambron

Wer in der Inselhauptstadt nahe der Altstadt Old San Juan wohnen möchte, findet hier wunderschöne Strände und Unterkünfte. Die Altstadt bietet unzählige Einkaufsmöglichkeiten und Aktivitäten am Wasser, wie Stand-up-Paddeln, Surfen und Jet-Ski fahren rund um die historische Festung El Morro. Abends zeichnet sich die Stadt und Clubszene durch fröhliche Partys am Strand aus.

Cabo Rojo | Boqueron

Der ultimative Strand für ein entspanntes Picknick ist der Boquerón in Cabo Rojo. Hier kann man Zeit mit Freunden verbringen und dabei die Aussicht auf Hügel und Segelboote genießen. Diese Stadt hat ihren Namen von der rötlichen Färbung der Küstenklippen. Sie sorgen für einen Anblick, der dem Betrachter den Atem raubt. Dieses Airbnb-Unterkunft ist ein perfektes Refugium für den Besuch der Stadt und seiner Strände.

Luquillo | Monserrate Beach

Für einen unbeschwerten Strandtag mit Kajaks und Campingplätzen ist der Strand von Monserrate in Luquillo genau das Richtige. Er ist einer der neun Strände in Puerto Rico mit einer Blauen Flagge, welche die besondere Qualität und Sauberkeit des Ortes kennzeichnet. Der Rückzugsort für Besucher und Einheimische besticht durch sein blaues Meer, karibische Kokospalmen und den fernen Blick auf den El Yunque Regenwald. In dieser Unterkunft am Meer lässt es sich hervorragend übernachten.

