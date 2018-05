EUROPAs Beste 2018: 5-Sterne-plus trifft 21 Sterne 

14. Gourmetfestival am 24.06.2018 in Antwerpen

12 europäische Sterneköche und Sternekochlegenden

und Sternekochlegenden Erstmalig: EUROPAs Beste während einer Reise mit dem Klassik-Gesangswettbewerb Stella Maris International Vocal Competition

Das beliebte Gourmet-Festival EUROPAs Beste von Hapag-Lloyd Cruises findet 2018 wieder in Antwerpen/Belgien statt, nachdem es in den beiden letzten Jahren Premieren vor Mallorca und Hamburg feierte. Jan Hartwig vom Restaurant ATELIER und Kevin Fehling vom Hamburger THE TABLE sind zwei der zehn teilnehmenden Sterneköche, wenn sich das Lido Deck am 24.06.18 für das Gourmet-Event in eine Genussmeile verwandelt. Zudem nehmen zahlreiche weitere Gourmetexperten, Chocolatiers, Pâtissiers, Fromagers und Winzer wie Günther Jauch vom Weingut von Othegraven teil.

Am 24.06.2018 gehen kulinarisch gesehen an Bord der EUROPA die Sterne auf. MS EUROPA-Küchenchef Tillmann Fischer heißt bekannte Sterneköche wie Tanja Grandits und Johannes King sowie weitere Top-Akteure der Spitzengastronomie im Juni an Bord willkommen. Als besondere Premiere nehmen auch Martin Klein vom Restaurant IKARUS in Österreich, Hendrik Otto vom Lorenz Adlon Esszimmer in Berlin, Tristan Brandt vom Mannheimer OPUS V, Sven Wassmer vom Schweizer Restaurant 7132 Silver und Dennis Kuipers vom Amsterdamer Restaurant Vinkeles an EUROPAs Beste teil.

Neben renommierten Weingütern wie Tenuta delle Terre Nere aus Italien oder Champagne Pol Roger aus Frankreich, präsentiert Günther Jauch als prominenter Winzer die Weine seines Weinguts von Othegraven.

Die Kreuzfahrt mit der EUROPA führt vom 12.06. bis 26.06.2018 von Bilbao nach Hamburg. Neben den kulinarischen Genüssen steht bei dieser Reise auch das Klangvergnügen im Vordergrund, wenn beim Klassik-Gesangswettbewerb Stella Maris International Vocal Competition internationale Opernhäuser ihren talentierten Nachwuchs empfehlen, der in drei Wettbewerbsrunden an Bord der EUROPA gegeneinander antritt.

Akteure EUROPAs Beste 2018

Köche:

Tillmann Fischer, MS EUROPA

Dieter Müller, Restaurant Dieter Müller, MS EUROPA

Karlheinz Hauser, Restaurant Seven Seas, zwei Michelin Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte, Deutschland

Jan Hartwig, Restaurant ATELIER, drei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Deutschland

Kevin Fehling, Restaurant THE TABLE, drei Michelin Sterne, Deutschland

Johannes King, Restaurant Söl’ring Hof, zwei Michelin Sterne, Deutschland

Hendrik Otto, Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer, zwei Michelin Sterne, Deutschland

Tanja Grandits, Restaurant STUCKI, zwei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Schweiz

Tristan Brandt, Restaurant OPUS V, zwei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Deutschland

Sven Wassmer, Restaurant 7132 Silver, zwei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Schweiz

Dennis Kuipers, Restaurant Vinkeles, ein Michelin Stern, 18 Gault-Millau-Punkte, Niederlande

Martin Klein, Restaurant IKARUS, zwei Michelin Sterne, Österreich

Winzer:

Weingut von Othegraven, Kanzem (Saar) / Deutschland

Weingut Karl H. Johner / Deutschland

Weingut Dreissigacker / Deutschland

Weingut Leitz / Deutschland

Weingut Spreitzer / Deutschland

Weingut Tenuta delle Terre Nere / Italien

Champagne Pol Roger / Frankreich

Weitere Teilnehmer:

Altonaer Kaviar Import Haus / Deutschland

BOS FOOD / Deutschland

Fromagerie Antony / Frankreich

Becking Kaffee / Deutschland

YUZU Chocolate Shop / Belgien

The Curtain Club / Deutschland

Privatbrennerei Gebhard Hämmerle / Österreich

L´Olio Secondo Veronelli / Italien

Nordische Eismanufaktur / Deutschland

Delta Fleisch / Deutschland

Weitere Informationen zur Reise unter https://www.hl-cruises.de/EUR1812

Im Jahr 2019 ist EUROPAs Beste Bestandteil einer Kurzreise vom 02.-04.08.2019 von Hamburg über Helgoland nach Hamburg. Zum zweiten Mal nach der Premiere in 2017 findet das Gourmet-Event wieder vor der Kulisse der Hansestadt Hamburg statt. Die Kurzreise ist mit Erscheinen des neuen Hauptkatalogs ab dem 20.02.2018 buchbar.

