One&Only Le Saint Géran, Mauritius

Am Lagerfeuer, auf einem Boot oder inmitten eines Kerzenmeere – Exquisite Private Dining-Erlebnisse im One&Only Le Saint Géran auf Mauritius

Seit seiner Wiedereröffnung im Dezember 2017 setzt das One&Only Le Saint Géran neue Maßstäbe auf Mauritius und hebt kulinarische Genüsse auf ein ganz neues Level: Bei sechs exquisiten Private Dining-Erlebnissen genießen Gäste des legendären Inselresorts ultraluxuriöse Dinner ganz nach Maß und in spektakulärer Umgebung. Das kulinarische Angebot reicht vom „Private Boat Breakfast“ an Bord eines luxuriösen Speedboats mit frischen Kokosnüssen bei Sonnenaufgang über ein „1001 Candle Light Dinner“ am Bootssteg bis hin zu einem knisternden „One Bonfire“-Lagerfeuer am Strand mit fangfrischem Fisch oder dem ganztägigen „One&Only Picnic“-Erlebnis, das Gäste zu den schönsten, versteckten Geheimtipps der Insel entführt.

Ein Tag voller Highlights erwartet Gäste bei „One Bonfire“, einem ganztägigen Erlebnis, wo der „Catch of the Day“ den krönenden Abschluss bildet. Das Inselabenteuer beginnt frühmorgens am hauseigenen Bootssteg, wo sich die abenteuerhungrigen Gäste auf ein Fischerboot begeben und auf die Suche nach den schmackhaftesten Schätzen des Indischen Ozeans machen. Nach einem aufregenden Morgen auf hoher See, lockt nachmittags das Spa mit einer entspannenden Behandlung. Bei Sonnenuntergang und umrahmt von ruhiger Akustikmusik klingt der Abend gemütlich am knisternden Lagerfeuer aus – samt Verkostung des fangfrischen Fischs vom Morgen.

Kulinarik und Robinson Crusoe-Feeling – eine Kombination, die Gäste beim „One&Only Picnic“ erwartet. Das Angebot verspricht einen ganzen Tag voller Spaß und Entspannung an den einsamsten Buchten von Mauritius, samt kulinarischer Höhepunkte. Während das engagierte One&Only-Team ein köstliches Picknick mit Shrimps-Salat im „Creole Style“, marinierten Hühnchen-Filets mit Kräutern und Couscous-Salat oder bunten Macarons und Cheesecake mit Beerenkompott vorbereitet, schnorcheln die Gäste im kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans und relaxen in idyllischer Abgeschiedenheit im weichen Sand der Bucht.

Mit einem prickelnden Gläschen Champagner heißt der Kapitän seine Gäste höchstpersönlich beim einstündigen „Private Boat Breakfast“ an Bord eines luxuriösen Speedboats willkommen. Außerdem erwartet sie ein farbenfrohes Frühstück mit frischen Früchten und süßen Leckereien. Paaren, die lieber bei Sonnenuntergang zur paradiesischen Lagune segeln möchten, werden bei einem „Private Boat Dinner“ mit Blick auf das glühende Abendrot liebevoll garnierte Cocktails, gegrillte Süßwasser-Riesengarnelen oder exotische Tartes aus Passionsfrucht-Mousse mit Ananas-Sorbet serviert.

Romantische Stunden zu zweit verbringen Verliebte beim „1001 Candle Light Dinner“ inmitten unzähliger funkelnder Kerzen am privaten One&Only Bootssteg. Der persönliche Kellner serviert ein Drei-Gänge-Menü mit Leckerbissen wie geräuchertem Lachs, Krebs- und Avocado-Tatar mit Eukalyptus-Honig-Senf Dressing oder gegrilltem Angus Rib-Eye Steak. Das Menü für das zweistündige Dinner-Erlebnis wird im Vorfeld mit dem Küchenchef nach den persönlichen Vorlieben und Wünschen der Gäste abgestimmt und kreiert.

Familien und Freunde finden im „Bohemian Chic Tipi“ den ultimativen Rückzugsort an einem entlegenen Strandabschnitt mit Ausblick auf die Nordspitze der Halbinsel. Während sich an der mit Juwelen handbestickten Außenseite des Strand-Tipis die untergehende Sonne widerspiegelt, laden im Inneren des Zeltes bunte Kissen und Textilien unter einem Pariser Glaskronleuchter zum gemütlichen Verweilen ein. Süßwassergarnelen-Ravioli, Lobster, Muscheln und diverse süße Gaumenfreuden runden den Aufenthalt in dem farbenprächtigen Zelt gelungen ab.