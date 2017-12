Sachsen im neuen Gault&Millau – Weltklasse: Peter Maria Schnurr

Die Tester besch reiben und bewerten insgesamt 30 Restaurants in Sachsen. 24 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus . Darunter sind auch die neu eröffneten oder erstmals bewerteten Lokale „eVitrum“ in Dresden und „C’est la vie“ in Leipzig (beide 14 Punkte) sowie „Maiwerts in der Villa Herzog“ in Dresden und „Planerts“ in Leipzig (je 13 Punkte).