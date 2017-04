Das genussvollste Kulinarik-Erlebnis kommt erstmals nach Deutschland: Das Food Festival Taste of München gastiert vom 3. – 6. August 2017 in der bayerischen Landeshauptstadt. Als Experte für guten Geschmack ist AEG Hauptsponsor des Events und veranstaltet spannende Kochshows sowie Schnupperkochkurse, die die Besucher in die Welt der Gourmets entführen.

Ein Fest ganz im Zeichen des Genusses: Nach Stationen in London, Dubai oder Sydney, schlägt das internationale Food Festival Anfang August seine Zelte nun im Herzen Münchens, dem Englischen Garten, auf. Hier erwarten die Besucher jede Menge kulinarische Überraschungen. AEG präsentiert als Hauptsponsor sowie als Experte für Genuss auf der Taste of München ein spannendes Programm aus Live-Kochshows und Kochkursen mit seinen innovativen Produkten – und steht für ein gänzlich neues Küchenerlebnis. Außerdem demonstrieren die AEG Spitzenköche Christian Mittermeier, Lucki Maurer und Heiko Antoniewicz ihre Künste auf der AEG-Showbühne in einer Freiluftarena vor Ort, um das Publikum mit ihren Kreationen zu begeistern.

Kochen wie die Profis

In mehreren 30-minütigen Mitmachprogrammen können Besucher von den Besten lernen: In der AEG Kochschule verraten die Küchenkünstler Christian Mittermeier und Sabrina Heid sowie die Food-Bloggerinnen Claudia Zeltenbach und Amelie Heinz ihre persönlichen Küchenkniffe und geben Tipps zu Themen wie Multidampfgaren und Induktion. Die Hobbyköche können an 24 Arbeitsplätzen unter professioneller Anleitung eigene kulinarische Kreationen zaubern. Auf der AEG Taste Showbühne geben die renommierten AEG Taste Academy Experten Christian Mittermeier, Heiko Antoniewicz und Lucki Maurer zudem Kurzversionen ihrer sonst rund vierstündigen Einzel-Programme.

Während Heiko Antoniewicz mit seinem Thema „A couple of Taste“ ein Tor in neue Geschmackswelten öffnen wird, zeigt Ludwig Maurer mit „Nose to Tail reloaded“, wie traditionelle Gerichte modern interpretiert werden können. Christian Mittermeier klärt außerdem mit „Taste matters“ über die faszinierende Symbiose von unterschiedlichen Aromen auf. Auch in der AEG Taste Academy lassen sich die drei AEG-Spitzenköche über die Schulter schauen. Vier Tage lang heißt es also: Kochen, schmecken und genießen – für Food Lover ist die Taste of München definitiv das kulinarische Event des Sommers.

Perfekte Plattform

Für AEG, dem Experten für Genuss und dem ganzheitlichen Kocherlebnis, bietet die Taste of München die ideale Bühne, um die hochwertigen Premiumgeräte aus dem Küchengerätebereich einem passenden Publikum zu präsentieren. Dies beweist die langjährige Zusammenarbeit mit dem internationalen Taste Festival Format. Bereits seit 2010 unterstützt Electrolux daher die renommierten Veranstaltungen auf internationaler Ebene.

Auch die AEG Taste Academy spielt bei der Taste of München eine große Rolle. Diese ermöglicht nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der AEG Spitzenköche, sondern lässt die Teilnehmer ihr ganz persönliches Kocherlebnis an den AEG Premiumgeräten hautnah erfahren.