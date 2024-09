Jens Schäfer ist kulinarischer Leiter im “Le Consulat”, Berlin

„La Vie Est Belle“ mitten in Charlottenburg: Le Consulat feiert sein Grand Opening mit einer Sommernacht und prominenten Gästen. Für die Kulinarik zeichnete Jens Schäfer verantwortlich.

Roastbeef Burger, le Consulat, Flying Buffet

Jens Schäfer

Französische Gerichte mit Berliner Twist serviert das Le Consulat bereits seit einiger Zeit im Herzen Charlottenburgs. Anfang September 2024 feierte das Bistrot Restaurant nun seine offizielle Eröffnung mit Promis, Stammgästen, geladener Presse, Live- und DJ-Musik – und natürlich herrlicher, französisch inspirierter Küche. Die Gäste gaben sich nach dem Motto „La Vie Est Belle“ für eine Nacht dem Savoir-Vivre mitten in West-Berlin hin.

Promis, Stammgäste und Journalisten feierten eine französische Sommernacht voller Genuss

Bei heissem Spätsommerwetter feierten 200 Personen das Grand Opening im Bistrot Restaurant Le Consulat. Journalisten und die übliche Prominenz ließen sich das Flying Dinner schmecken und genossen einen Hauch Paris-Feeling mitten in Charlottenburg. Beeindruckend war der stets freundliche und aufmerksame Service der jungen Kellnerinnen.

Schauspielerinnen und Schauspieler wie Hardy Krüger Junior, Bastian Castillo, Franz Dinda, Mariella Ahrens, Thomas Drechsel, Jeanne Goursaud, Lars Pape, Eva Mona Rodekirchen, Tina Ruland, Jascha Rust, Xenia Seeberg, Iris Mareike Steen, Sarah und Sina Tkotsch zählten ebenso zu den prominenten Gästen, wie die Musikerinnen und Musiker Emily Eilfeld, Julian David und Kerstin Merlin, die Meise-Zwillinge, Bachelor Leonard Freier, Entertainer Rolf Scheider sowie der Moderator Kena Amoa und die Moderatorin Tanja Bülter.

Pariser Chic, viele Überraschungen und eine leckere Küche

Der Abend begann mit einem prickelnden Aperitif zur Einstimmung auf den französischen Abend. Einige der Gäste verliehen dem Event dank der Berets, die sie trotz hochsommerlicher Temperaturen im Spätsommer auf ihren Köpfen trugen, eine Idee von „Emily in Paris“. Auch der Eiffelturm trug an diesem Spätsommerabend eine kleine Nebenrolle: Er prangte neben dem Restaurantnamen auf der Leinwand, die Künstlerin Jeannine Platz als interaktives Gästebuch gestaltete, und die sich ins elegant-lässige Interieur des Le Consulat fügte. Die geladenen Gäste konnten der Künstlerin ein Wort nennen, das sie mit dem Le Consulat verbinden und jenes als guten Wunsch mit einem auf die Leinwand gedrückten Kuss besiegeln.

Mit ein paar feierlichen Worten zur kulinarischen wie grundlegenden Ausrichtung des Bistrot Restaurants in der Leibnizstraße eröffnete Mit-Veranstalterin Julia Biss den Abend auch im Namen des Geschäftsführers Vinotharan Inparajah offiziell und stellte bei dieser Gelegenheit noch einmal den neuen kulinarischen Leiter des Le Consulat Jens Schäfer vor.

Flying Buffet Le Consulat

Kurz darauf galt es für einige prominente Gäste, ihre Fingerfertigkeit beim Austernknacken an einem Turm voller frischer Austern zu beweisen, und sie sich kurz darauf genüsslich schmecken zu lassen. Die Austern waren von exzellenter Qualität!

Während das Serviceteam die Gäste mit ausgewählten Weinen und Getränken verwöhnte, sorgte das Küchenteam mit einem französisch inspirierten Flying Dinner für das leibliche Wohl der Anwesenden. Französische Bistrot-Küche verwebt das Le Consulat dazu mit Berliner Raffinesse und servierte beispielsweise Tatar vom Gelbflossen-Thunfisch, Roastbeef Miniburger und feinen Loup de Mer mit Artischocke sowie eine klassisch französische Dessertauswahl aus Mousse au Chocolat, Crème Brûlée und Grand Manier Parfait.

Dessert Le Consulat, Flying Buffet

Für die passende musikalische Untermalung sorgte Drag Queen und DJ Bambi Mercury, die coole Tunes auflegte und so nicht nur mit ihrem auffälligen Look, sondern auch musikalisch zur beschwingten Stimmung der französischen Spätsommernacht beitrug. Ausgelassen feierte die Fest-Gesellschaft den ausklingenden Sommer und nahm das Gefühl von Savoir-Vivre noch mit in die restliche Woche.

Standort: Le Consulat, Leibnizstraße 46, 10629 Berlin, geöffnet von Montag bis Samstag von 12 bis 23 Uhr

In bester Lage in Berlin-Charlottenburg, eröffnete Ende 2023 das «Le Consulat» in den Räumen der ehemaligen Leibniz-Klause. Das Restaurant im Pariser Bistrot-Stil vereint französische Eleganz mit Berliner Bodenständigkeit in neuer Interpretation. Das Restaurant ist eine Einladung, zu genießen und der leichten Opulenz zu verfallen – Savoir-vivre „at its best“. Gereicht wird französische Küche gepaart mit Berliner Raffinesse, heimische Zutaten treffen auf Klassiker in einem elegant-lässigen Interieur.

le-consulat.de

Le Consulat, Berlin Charlottenburg

Transparenzhinweis: Wir wurden zur Eröffnung eingeladen. Eine gute Restaurantkritik über das Le Consulat schrieb Tina Hüttll.