Der kleine Johnson 2025: 

Der erfolgreichste Weinführer der Welt

Gebundene Ausgabe – 460 Seiten

Verlag: ZS – ein Verlag der Edel Verlagsgruppe;

Herausgegeben: Margaret Rand

Sprache: Deutsch; 22,99 €

Originaltitel: Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2025

Folgende Situation: Im Gourmetrestaurant mit nur einem angebotenen Menü gibt es eine Weinbegleitung. Der Sommelier eilt von Tisch zu Tisch und offeriert den Gästen zu jedem Gang einen bestimmten Wein. In erklärenden Worten wird dem Gast allgemein verständlich gemacht, wie der ausgewählte Wein die Speisen unterstützt und in neue Höhen führt.

Die Gäste gleiten damit in eine geschmackliche Gleichförmigkeit. Individueller Geschmack und Vorlieben treten zurück. Zum Glück können 0,1 l eines nicht zum Gast passenden Weines einen Abend grundsätzlich nicht nachhaltig stören.

Dem Gast bleibt nur eine Alternative, er muss sich kundig machen. Genau dafür gibt es Bücher über Wein. Die Leser und Weinliebhaber teilen sich wiederum in verschiedene Kategorien auf. Es gibt Einsteiger, Fortgeschrittene, echte Kenner und Experten und wahrscheinlich noch viele dazwischen. Für all diese Weinliebhaber gibt es genügend Literatur.

Einen Klassiker der Weinliteratur möchte ich den neuen „Der kleine Johnson“ nennen, handelt es sich doch schlicht um den weltweit jährlich meistverkauften Weinführer.

Bevor ich zur Neuausgabe 2025 komme, noch ein paar Worte zur Herausgeberin.

Herausgeberin Margaret Rand ist seit über 15 Jahren Chefredakteurin von „Der kleine Johnson“ und ist, seit sich Hugh Johnson zurückgezogen hat, selbst federführend für die jährliche Aktualisierung. Die Mischung aus persönlichen Einblicken und fundierten Empfehlungen hat das Buch zum weltweit meistverkauften Weinführer gemacht. Margaret Rands Neugier auf Wein begann schon vor Jahrzehnten und führte zu einer Karriere als Autorin und Herausgeberin von Weinzeitschriften, mit gelegentlichen Ausflügen in die Welt des Whiskys. Sie hat Bücher geschrieben wie „Grapes & Wines“ und „101 Wines to Try Before You Die“ und verfasst regelmäßig Beiträge für „The World of Fine Wine“, timatkin.com und winesearcher.com.

In der üblich knappen Form werden die renommiertesten Weingüter aller weinanbauenden Nationen vorgestellt. Nach den Erzeugern sortiert ordnet Johnson die Weingüter in ihrer Charakteristik ein und nennt die Jahrgänge, die überdurchschnittliche Qualitäten aufweisen sowie ihr weiteres Potenzial. Zusätzlich nennt und beschreibt er kurz für die wichtigsten Anbauregionen eines Landes die wichtigsten Rebsorten.

Wer schon einmal an einer Weinprobe teilgenommen hat, wunderte sich bestimmt über die blumigen Bezeichnungen von Geschmacksrichtungen.

Darüber hinaus gibt es tatsächlich Begriffe aus der Kellertechnik und Weinbereitung mit denen der Fachmann aufwarten kann. Einen Auszug aus dieser eher technischen Weinsprache erläutert das Buch.

Besonders gefallen haben mir in der neuesten Ausgabe die Sonderseiten über den Pinot Noir, eine meiner bevorzugten Rebsorten.

„Der kleine Johnson“ ist ein handlicher Leitfaden für Einsteiger und Fortgeschrittene. Klare Empfehlungen helfen bei der Auswahl im Restaurant oder beim Einkauf. Und das nun schon seit bald fünf Jahrzehnten.