Theorie und Praxis der Schafkäseherstellung – vom Käsekessel bis zum Reifungsraum – Aufbaukurs Schafkäse – handwerklich hergestellt

Aufbaukurs Schafkäse – handwerklich hergestellt

Die praktische Herstellung von Frisch-, Weich- und Schnittkäse aus Schafmilch

Freitag, 19. Juli bis Sonntag, 21. Juli 2024 Forschungs- und Lehrmolkerei der Universität Hohenheim, Stuttgart

Der Kurs bietet alle Inhalte, die Ihnen bei einer langfristig erfolgreichen Käseherstellung aus Schafmilch helfen. Grundkenntnisse des Käsens sollten vorhanden sein.

Im Mittelpunkt des Kurses steht die praktische Herstellung von Frisch-, Weich- und Schnittkäse aus Schafmilch (Feta, Pecorino u.a.). Ergänzt wird diese durch wichtige theoretische Informationen zur Schafmilchverarbeitung:

Milchqualität Reifungs- und Säuerungskulturen Besonderheiten beim Verkäsen von Schafmilch Käsereifung und Käsepflege

Zudem lernen die Teilnehmer:innen die wichtigsten Schafkäsefehler kennen und werden Käse sensorisch testen. Eigene Käse können gerne zur Beurteilung mitgebracht werden.

Der VHM bietet diesen Käsekurs in Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Lehrmolkerei der Universität Hohenheim an. Nabil Chaib und Luc Mertz lassen Sie an ihrem Fachwissen und ihrer jahrzehntelangen Erfahrung gerne teilhaben.

Für den Aufbaukurs Schafkäse: 19.–21.07.2024 hier anmelden: https://www.milchhandwerk.info/schulungen/aufbaukurse/601

