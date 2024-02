Wissenschaftler in Finnland veröffentlichen das Rezept für im Labor gezüchteten Kaffee, um die Schaffung eines neuen Kaffee-Ökosystems zu beschleunigen

Kaffee aus dem Labor

Kaffee aus dem Labor

Ein soeben veröffentlichter wissenschaftlicher Artikel beschreibt den Prozess der Herstellung von im Labor gezüchtetem Kaffee und zeigt den Beweis für das Konzept dieser Methode. Der Forschungsgruppe gelang es 2021 erstmals, Kaffee aus im Labor gezüchteten Zellen zu brauen. Jetzt wurde der Prozess vollständig dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Zwei Jahre nachdem Wissenschaftler in Finnland erfolgreich Kaffee im Labor hergestellt haben, hat das VTT Research Centre of Finland detaillierte Informationen über den Prozess veröffentlicht. Die im Journal of Agriculture and Food Chemistry veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit beschreibt den genauen Prozess, den die Wissenschaftler zur Herstellung von Kaffee verwendet haben, ausgehend von der ursprünglichen Kaffeepflanze selbst und der Einrichtung von Zellkulturen zur Veränderung des Aromas während des Röstprozesses, des Koffeingehalts, der Geschmacksanalyse und der sensorischen Profilierung durch eine Gruppe von Verkostern.

Während die Nachfrage nach Kaffee steigt, steht die Produktion von Kaffeebohnen vor zahlreichen Herausforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit: Land- und Wassernutzung, Rechte der Arbeiter und Klimawandel. Nach Angaben des Zentrums für die Förderung von Importen wird Europa, der weltweit größte Kaffeeverbraucher, im Jahr 2021 über 3.602 Tausend Tonnen (3,6 Millionen Tonnen) Rohkaffee importieren, wobei der durchschnittliche Kaffeekonsum pro Person auf 5 kg pro Jahr geschätzt wird.

Die zelluläre Landwirtschaft ist ein potenzieller Weg, um die wichtigsten Probleme bei der Kaffeeproduktion auf nachhaltige Weise zu lösen, und ermöglicht zudem eine stärkere regionale Selbstversorgung in Gebieten, deren Klima für den Anbau von Kaffeebohnen ungeeignet ist. Außerdem kann die Kaffeeproduktion mit Hilfe von im Labor gezüchtetem Kaffee erheblich beschleunigt werden. Traditionell angebauter Kaffee liefert 1-2 Ernten pro Jahr, während eine neue Charge von im Labor gezüchtetem Kaffee innerhalb eines Monats hergestellt werden kann, da der Prozess kontrolliert wird und die Zellen der Kaffeepflanze unendlich erneuerbar sind, so dass keine neuen Kaffeepflanzen aus Samen gezogen werden müssen.

Der Weg des im Labor gezüchteten Kaffees in die Regale der Lebensmittelläden und in die Küchen der Menschen ist jedoch alles andere als abgeschlossen. Dr. Heiko Rischer, Principal Scientist und Leiter der Pflanzenbiotechnologie bei VTT, fordert ein Ökosystem, das sich der Produktion und Kommerzialisierung von im Labor gezüchtetem Kaffee widmet.

“Es ist eine Sache, Kaffeezellen in einem Bioreaktor zu züchten. Daraus ein kommerziell nutzbares Produkt zu machen, ist eine ganz andere Sache. Das Rohmaterial, das von verschiedenen Sorten und Arten stammt, der Boden, die Höhenlage, das Klima und sogar das Jahr, in dem die jeweiligen Kaffeebohnen angebaut wurden, sowie die Prozesse des Röstens, Fermentierens und Aufbrühens sind alles Faktoren, die das Endprodukt beeinflussen. Im Labor angebauter Kaffee lässt sich zwar viel besser kontrollieren, aber unterschiedliche Verfahren, z. B. beim Rösten, wirken sich erheblich auf das Aromaprofil des Kaffees aus, was für den Verbraucher von entscheidender Bedeutung ist“, erläutert Dr. Rischer im Gourmet Report Gespräch.

Idealerweise könnten sich die an der Wertschöpfungskette des Kaffees interessierten Akteure wie Anbauer, Röster, Mischer, Fermenter und Kaffeemarken zusammentun, um die für die Produktion und Vermarktung der neuen nachhaltigen Kaffeesorte erforderlichen Prozesse zu entwickeln.

Heiko Rischer (VTT) and coffee plants in greenhouse – Photo by Vesa Kippola

“Wir wünschen uns, dass die Veröffentlichung dieses wissenschaftlichen Artikels, der eindeutig den Beweis für das Konzept des im Labor gezüchteten Kaffees erbringt, die Schaffung eines Ökosystems oder eines Kollektivs anregt, das über die Ressourcen, das Know-how und den Antrieb verfügt, eine völlig neue Art von Kaffee zu entwickeln. Es ist eine große Herausforderung, aber eine, die der VTT mit den richtigen Partnern und Experten annehmen will“, sagt Dr. Rischer.

Konzeptnachweis für Kaffee auf Basis von Zellkulturen:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.3c04503

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.espressomaschine.de

Bleib mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter informiert!