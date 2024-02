Nachdem der der internationale Lizenzgeber, Gault&Millau International in Genf, in zwei Instanzen gegen seinen deutschen Lizenznehmer Henris verloren hat, nahmen wir an, die Sache sei beendet. G&M Intl. CEO Patrick Hayoun sieht das anders und erklärt Gourmet Report seine Sicht der Dinge. Der Gault&Millau Rechtsstreit geht weiter!

Gault&Millau Restaurantführer Deutschland

Gault&Millau Rechtsstreit geht weiter

Mehr Informationen über die Beendigung des Lizenzvertrags mit dem deutschen Partner – Gastbeitrag von Patrick Hayoun

Im Oktober 2023 war Gault&Millau gezwungen, den exklusiven Lizenzvertrag mit Henris Edition in Deutschland zu kündigen. Diese Entscheidung wurde durch zwei Hauptfaktoren begründet: Die Weigerung von Henris, die GM geschuldeten Gebühren zu zahlen, und zahlreiche Verstöße gegen vertraglichen Verpflichtungen in Bezug auf die Nutzung der Lizenz, der Marke und der Logos.

Angesichts der Beharrlichkeit, mit der Henris die Marke Gault&Millau trotz Unterlassungsaufforderungen nutze, rief Gault&Millau das Gericht in Düsseldorf an, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die die Benutzung der Marke verbieten sollte. Jedoch wurde der Antrag von GM auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom Landgericht Düsseldorf aus drei Gründen abgewiesen, ohne den Fall in der Sache zu prüfen, woraufhin GM sich an das OLG Düsseldorf wandt, welches wie folgt entschied:

Das Erfordernis der Eilbedürftigkeit für den Erlass einer einstweiligen Anordnung schien nicht erfüllt zu sein;

GM habe von der Weigerung von Henris, die geschuldeten Gebühren zu zahlen, und von der Nichteinhaltung der Vorschriften seit mehreren Monaten Kenntnis gehabt (Henris’ Verstöße gegen die Methodikrichtlinien);

Die vom Berufungsgericht vorgenommene Berechnung des von Henris geschuldeten Betrags weicht von unserer Berechnung deutlich ab.

Henris benutzt folglich weiterhin die Marke Gault&Millau – ohne dazu berechtigt zu sein und verbreitet dieses über seine Pressemitteilungen. Diese Situation eröffnet eine neue Sachlage.

Ein weiters Verfahren in der Schweiz ist noch nicht abgeschlossen. Es ist wichtig zu betonen, dass jeder, der eine Marke missbraucht, für die Folgen haften wird. GM wird keine Schädigung des Rufs der Marke Gault&Millau dulden. Die Gault&Millau-Marke ist ein Symbol für Exzellenz.

Soweit also der G&M International Geschäftsführer Patrick Hayoun. Da streiten sich zwei in aller Öffentlichkeit und beschädigen ihre gemeinsam genutzte Marke. Der Sinn ist schwer zu verstehen.

