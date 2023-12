Keime in Mastenten

Für die Sicherheit von Lebensmitteln sind die Lebensmittelunternehmen verantwortlich. Die Überwachungsbehörden der Bundesländer kontrollieren dies im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Die dabei gewonnenen Daten werden an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) übermittelt. Das BVL wertet die Ergebnisse aus und veröffentlicht sie in den jährlichen Berichten zur Lebensmittelsicherheit. Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus den folgenden drei Berichten:

Bericht zum Zoonosen-Monitoring 2022: www.bvl.bund.de/ZoonosenMonitoring



Bericht zum Bundesweiten Überwachungsplan 2022: www.bvl.bund.de/buep



Bericht zum Monitoring 2022: www.bvl.bund.de/monitoring



Weiterführende Informationen:

Präsentation „Lebensmittelsicherheit in Deutschland“: www.bvl.bund.de/lebensmittelsicherheit2023_praesentation