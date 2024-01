Die erste Auswahl des MICHELIN-Führers Lettland wurde vorgestellt und hebt die besten Restaurants des Landes hervor. Die Auswahl umfasst 26 Lokale: ein Restaurant ist mit einem MICHELIN-Stern für seine Spitzenküche ausgezeichnet, drei weitere mit einem MICHELIN Bib Gourmand für ihre preiswerten Menüs. Drei MICHELIN Special Awards werden verliehen, um talentierte Köche auszuzeichnen. Wir haben die komplette Liste.

Max Cekot Kitchen, Riga

MICHELIN hat seine erste Auswahl an Restaurants für den MICHELIN Lettland vorgestellt.

Der Restaurantführer empfiehlt insgesamt 26 Restaurants: 19 in Riga und 7 außerhalb der Hauptstadt. Darunter befinden sich 1 Ein-Stern-Restaurant, 3 Bib Gourmand-Restaurants und 22 weitere empfohlene Restaurants, von denen eines mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet ist.

„Wir freuen uns, Lettland in der Michelin-Familie willkommen zu heißen„, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Führer gegenüber Gourmet-Report „Lettland ist das zweite baltische Land, das in unsere Auswahl aufgenommen wurde und sich mit einem MICHELIN-Stern-Restaurant und drei MICHELIN Bib Gourmand-Restaurants in die Sammlung des MICHELIN-Führers einreiht. Es ist schön zu sehen, dass es hier viele einheimische Talente gibt – viele Lokale sind im Besitz lokaler Küchenchefs und werden von freundlichen, engagierten Teams mit Begeisterung geführt. Traditionelle Rezepte und Aromen stehen im Vordergrund. Die Portionen sind großzügig bemessen und bestehen aus erstklassigen Produkten. Unsere Inspektoren haben das Land mit Freude erkundet und freuen sich darauf, zu sehen, wie sich die Auswahl immer weiter vergrößert.

Max Cekot Kitchen ist das erste Restaurant in Lettland, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde.

Dieses anspruchsvolle Restaurant befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus aus rotem Backstein in einem Industriegebiet am Rande der Stadt. Der gleichnamige Küchenchef und Inhaber Max Cekot hat alles selbst entworfen, von der stilvollen offenen Küche bis hin zu den Möbeln und dem Geschirr. Jedes der originellen Gerichte auf seiner kreativen Speisekarte besteht aus zahlreichen Elementen: süße, herzhafte und saure Aromen halten sich die Waage. Die köstlichen Saucen runden jedes Gericht perfekt ab. Dennoch lässt er die kulinarischen Wurzeln Lettlands nicht außer Acht, denn einige traditionelle Rezepte und Geschmacksrichtungen tauchen in Gerichten wie Graue Erbsen mit Austern, Pomelo und Kohlrabi auf. Max bereitet viele seiner Gerichte direkt am Tisch zu, so dass die Gäste ihn wahrscheinlich neben sich finden, wenn er beispielsweise ein Pesto aus Kräutern und Blättern aus dem eigenen Garten zubereitet, das zum Brot passt.

Drei Restaurants werden mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet

Das Milda ist ein unscheinbares Restaurant mit freundlichem Service und einer preiswerten Speisekarte. Hier stehen traditionelle Rezepte aus Lettland und dem benachbarten Litauen im Vordergrund, aber die Gerichte haben einen leichten, modernen Touch und werden zeitgemäß präsentiert. Die Knödel – seien es die lettischen Pelmeni oder die litauischen Cepelinai – sind der Hit.

Shōyu ist ein winziger Laden, der klassische Ramen-Gerichte mit hausgemachten Nudeln, einer reichhaltigen, geschmacksintensiven Brühe und einer Reihe von verschiedenen Zutaten.Es gibt auch Reisschüsseln und Vorspeisen, die sich gut zum Teilen eignen. Der Service ist freundlich und der Raum hat ein angenehmes Flair.

Das Snatch vervollständigt das Bib Gourmand-Trio in Riga. Mit seinen raumhohen Fenstern und dem künstlich-industriellen Styling ist es eines der stilvollsten Lokale der Hauptstadt. Die authentische italienische Küche bietet hervorragende hausgemachte Pasta, das Personal ist freundlich und fröhlich, und der peppige Soundtrack und die maßgeschneiderte Cocktailkarte tragen zu der lebhaften Stimmung bei.

22 Restaurants ergänzen die Auswahl der besten Restaurants

Von den Restaurants in der historischen Altstadt bis hin zu den Restaurants am Flussufer gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Stilen. Es gibt einige mit Blick auf Gärten und Parks (Whitehouse und Ferma) sowie eines, das man direkt vom Strand aus betreten kann (36.Line); eines befindet sich in einer alten Feuerwache (Kest), ein anderes in einer ehemaligen Kaserne (3 Chefs) und ein drittes in einer funktionierenden Brauerei (Zoltners); dann gibt es noch den schicken, saisonalen Sommer-Hotspot Aqua Luna mit seiner pulsierenden Musik, Clubatmosphäre und Flussblick.

Unten finden Sie die vollständige Liste.

Drei MICHELIN Special Awards verliehen

Service Award – Māris Jansons und sein Team im Kest in Cēsis, die die Inspektoren des MICHELIN-Führers mit ihrer natürlichen Herzlichkeit und Begeisterung beeindruckt haben. Hier sind die Tische um eine zentrale Küche herum angeordnet, und von hier aus hat Māris alles im Blick. Sein junges Team ist der Charme in Person und schafft den Spagat, aufmerksam, aber nicht aufdringlich zu sein. Sie erklären jedes Gericht mit Stolz und Leidenschaft und sorgen dafür, dass die Zeit, die man sich für das Degustationsmenü nimmt, ein wahres Vergnügen ist.

Sommelier Award – Ivo Orlovs im TAURO in Riga, für seinen sachkundigen und sympathischen Umgang. Wenn die Gäste den Raum betreten, verspricht der vom Boden bis zur Decke reichende gläserne Weinkeller, dass der Wein eine Schlüsselrolle bei ihrem Essen spielen wird, und Ivos leidenschaftlicher Ansatz erweckt ihn wirklich zum Leben. Mit Begeisterung stellt er verschiedene Optionen vor, preist die Vorzüge jeder einzelnen an und nennt auch die Preise, was besonders erfreulich ist. Unter den mehr als 300 Positionen befinden sich auch einige Spitzenreiter. Seine Vorschläge sind gut durchdacht. Er hat den aufrichtigen Wunsch, die Erfahrungen der TAURO-Gäste zu bereichern.

Young Chef Award – Nils Ģēvele von Ferma in Riga, für seine wunderbare Leistung, Leidenschaft und Reife in seiner Rolle als Küchenchef. Er kauft eifrig hochwertige Produkte ein, und seine Küche zeigt großen Respekt für diese Zutaten, was es ihm ermöglicht, Gerichte zu kreieren, die über ihre visuelle Einfachheit hinwegtäuschen, indem sie eine große Tiefe an Geschmack und Textur aufweisen. Er sorgt nicht nur für den reibungslosen Ablauf in der Küche, sondern ermutigt und inspiriert auch sein Team.

Die Hotelauswahl des MICHELIN Lettland zeigt die die interessantesten und außergewöhnlichsten Orte in Lettland: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/latvia

Alle ausgewählten Restaurants des Guide Michelin Lettland 2024

Restaurant Distinction Max Cekot Kitchen Milda Shōyu Snatch 36.Line Recommandé par le Guide MICHELIN 3 Chefs Recommandé par le Guide MICHELIN Akustika Recommandé par le Guide MICHELIN Aqua Luna Recommandé par le Guide MICHELIN Barents Recommandé par le Guide MICHELIN Barents Cocktail & Seafood Bar Recommandé par le Guide MICHELIN Chef’s Corner Recommandé par le Guide MICHELIN COD Recommandé par le Guide MICHELIN Entresol Recommandé par le Guide MICHELIN Ferma Recommandé par le Guide MICHELIN H.E. Vanadziņš Recommandé par le Guide MICHELIN JOHN Recommandé par le Guide MICHELIN Kest Recommandé par le Guide MICHELIN Le Dome Recommandé par le Guide MICHELIN MO Recommandé par le Guide MICHELIN Neiburgs Recommandé par le Guide MICHELIN Pavāru māja Recommandé par le Guide MICHELIN + Riviera Recommandé par le Guide MICHELIN Tails Recommandé par le Guide MICHELIN TAURO Recommandé par le Guide MICHELIN Whitehouse Recommandé par le Guide MICHELIN ZOLTNERS Recommandé par le Guide MICHELIN

