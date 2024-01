Top 100 Ranking der besten Weine 2023: ALDI SÜD Wein „Tausendfarben Grauer Burgunder by Julia Lergenmüller“ belegt zweiten Platz in der Kategorie „Weißwein“ – ALDI Wein auf Platz 2 der besten Weine

Weinmacherin Julia Lergenmüller.

ALDI Wein auf Platz 2 der besten Weine



In der aktuellen Ausgabe des Branchenmagazins Weinwirtschaft wurden über 450 Weine aus dem Lebensmitteleinzelhandel und Fachhandel getestet und nun die Top 100 gekürt. In der Kategorie „Weißwein“ im Lebensmitteleinzelhandel belegt der exklusive ALDI SÜD Wein „Tausendfarben Grauer Burgunder by Julia Lergenmüller“ für 4,99 Euro den zweiten Platz. Im Gesamt-Ranking liegt der Wein auf Platz neun und konnte sich unter anderem gegen hochpreisige VDP Weine zwischen 10 und 30 Euro durchsetzen.

ALDI SÜD ist Weinhändler Nummer 1 und bietet im Standardsortiment über 100 verschiedene Weine ganzjährig an.* Dazu kommen ca. 140 Weine, die das Jahr über saisonal und als Aktion angeboten werden. Weinmacherin Julia Lergenmüller arbeitet bereits seit vier Jahren mit ALDI SÜD zusammen und ihr „Tausendfarben Grauer Burgunder“ ist ganzjährigen im Sortiment für 4,99 Euro erhältlich.

„Wir haben mit unserem Wein-Sortiment eine große Entwicklung hinter uns. Was uns dabei auszeichnet ist, dass wir qualitativ hochwertige Weine zum besten Preis für unsere Kunden anbieten – und das schon seit über 100 Jahren. Wir freuen uns sehr, dass der Tausendfarben Grauer Burgunder die Jury genauso überzeugt hat wie uns“, sagt Patrick Donath, Director Buying bei ALDI SÜD.

„Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung! Sie beweist, dass sich harte Arbeit, hohe Qualität und eine gute Zusammenarbeit mit dem richtigen Partner wie ALDI SÜD durchsetzt – und das in einer männerdominierten Branche“, sagt Weinmacherin Julia Lergenmüller.

*Quelle: NielsenIQ Homescan, Wein (kundenindividuelle Kategorie), MAT April 2022, Absatz Pack, LEH+DM im ALDI SÜD Vertriebsgebiet Deutschland

