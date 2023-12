Vom 5. bis 15. Dezember begrüßt Hurawalhi Maldives, das Adult-only Resort im Lhaviyani Atoll, den Michelin-Sternekoch Dominik Käppeler, der gemeinsam mit Hurawalhis eigenem Executive Chef Harshal Antil kulinarische Meisterwerke in Hurawalhis weltberühmtem 5.8 Unterwasser Restaurant kreiert. Dominik Käppeler Malediven.

Küchenchef Dominik Käppeler, Küchenchef-Patron des Münchner Restaurants Showroom, wurde in eine Restaurantbesitzerfamilie geboren und sein Name ist in der kulinarischen Welt ein Synonym für Exzellenz und Innovation. Die maßgeschneiderten Menüs werden lokale Zutaten aus den Bio-Gärten von Hurawalhi enthalten und Käppelers spielerischen Stil mit einer gehobenen Note betonen, um anspruchsvolle Gaumen zu inspirieren.

„Ich fühle mich geehrt, Gastkoch bei Hurawalhi Maldives zu sein. Die Schönheit dieses tropischen Paradieses ist die perfekte Leinwand für unsere kulinarischen Kreationen„, sagt Küchenchef Dominik Käppeler. im Gourmet Report Gespräch „Die Zusammenarbeit mit dem talentierten Küchenchef Harshal Antil und dem bemerkenswerten Team von Hurawalhi verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, und ich freue mich darauf, einen Vorgeschmack auf von meiner Kulinarik in das Resort zu bringen.“

Neben dieser aufregenden kulinarischen Partnerschaft freut sich Hurawalhi Maldives, sowohl Sommelier Christophe Pelaud als auch Sommelière Dora Dzurjak begrüßen zu dürfen. Pelaud wird eine Palette der exquisiten Auswahl von Moët Hennessy präsentieren. Dzurjak und Pelaud werden mit dem Sommelier-Team von Hurawalhi zusammenarbeiten, um eine köstliche Auswahl an Champagner und Weinen aus der ganzen Welt zu kreieren, die die Menüs von Küchenchef Dominik Käppeler ergänzen.

Sommelier Christophe Pelaud stammt ursprünglich aus Frankreich, hat aber die ganze Welt bereist und dabei über 35 Jahre Erfahrung gesammelt, unter anderem in mehreren Drei-Michelin-Sterne-Restaurants in Paris. Sommelière Dora Dzurjak begann ihre Karriere im Budapester Gastgewerbe und kann heute auf über 15 Jahre Berufserfahrung zurückblicken.

Hurawalhi Maldives ist ein Adult-only Resort, das für sein Unterwasser-Restaurant 5.8 bekannt ist. Im Lhaviyani-Atoll gelegen, gibt es mehr als 50 Tauchplätze in unmittelbarer Nähe. Die Preise für eine Ocean Villa beginnen in der Hochsaison bei 2096 Euro pro Nacht / Übernachtung mit Frühstück.

