Lettland: Vegetarische und vegane Restaurants

Riga hat sich zu einem beliebten Reiseziel für Feinschmecker entwickelt. Für Vegetarier und Veganer ist das Angebot in Lettlands Hauptstadt inzwischen breit gefächert. Und auch in den ländlichen Regionen werden die gastronomischen Angebote immer interessanter.

In Lettlands Hauptstadt Riga ist es für vegetarische oder vegane Gourmets nicht schwer, ein Restaurant oder Café nach Geschmack zu finden. Schließlich ist Riga die größte Stadt im gesamten Baltikum und berühmt für ihre junge Kultur in der historischen Altstadt. Die meisten Lokale haben vegane Gerichte in ihre Speisekarten aufgenommen oder zumindest ausdrücklich gekennzeichnet, welche Gerichte komplett aus pflanzlichen Zutaten zubereitet werden.

Authentisch bis extravagant – alles pflanzlich

Um sich vor oder nach dem Sightseeing in Riga für eine Mahlzeit in einem Lokal zu entscheiden, das ausschließlich pflanzliche Gerichte serviert, muss man kein Veganer oder Vegetarier sein. Es ist eine gute Gelegenheit, etwas Anderes auszuprobieren und neue Geschmacksrichtungen zu genießen. Besonders empfehlenswert sind diese vegan-freundlichen Restaurants und Cafés:

Bei MiiT Coffee gibt es nicht nur exzellenten Kaffee, sondern auch extravagante vegane und vegetarische Gerichte: vom herzhaften Frühstück vor Ort oder zum Mitnehmen über einen täglich wechselnden Mittagstisch, vegane und glutenfreie Kuchen, Brownies und Süßspeisen bis zum mehrgängigen Abendessen. http://www.miit.lv/

Bei Kozy Eats dominieren die Pflanzen nicht nur auf dem Teller, sondern auch in der modernen Inneneinrichtung des neuen Lokals. Die Spezialität des Hauses sind vegane Burritos und Burger, aber auch Snacks, Wraps, Bowls und Gebäck stehen auf der Speisekarte. Besonders beliebt ist der vegane Honigkuchen. https://www.kozyeats.com/

Das Restautant Terapija verspricht sogar „110 % pflanzliche Gerichte“! Was hier auf den Teller kommt, soll einfach und lecker sein, wie zum Beispiel französische Koteletts aus Soja, Brötchen mit Karottenlachs oder vegane Würstchen im Teigmantel. Dazu werden heimische Getränke serviert, etwa aus einer kleinen lettischen Cidre-Mosterei und einer Bierbrauerei. https://www.facebook.com/auguterapija

Das Café Innocent hat sich neben Frühstück, Süßspeisen und Kaffeegetränken auf vegane Pizza spezialisiert. Hier gibt es mehrere Pizzen mit veganem Käse aus Lettland, der aus Cashewnüssen und Mandeln hergestellt wird. https://www.facebook.com/innocentcafe/

Im verspielten kleinen Café Mr Fox in Riga kommen vor allem Fans des gesunden Frühstücks und Mittagessens auf ihre Kosten: Von veganen Pfannkuchen über bunte Smoothies bis hin zu trendigen Buddha Bowls und Regenbogennudeln – alle Gerichte können ganz individuell zusammengestellt und ergänzt werden, sodass hier jeder genau das findet, was er oder sie liebt. http://www.mrfox.lv/

Im Stadtteil Pardaugava macht das Schnellrestaurant Green Burger seinem Namen alle Ehre: Zur Auswahl von fünf veganen Buletten gibt es interessante Getränke wie Brennnessel- und Löwenzahnwurzeltee oder Milkshakes aus pflanzlicher Milch mit Früchten und Beeren. https://www.instagram.com/greenburgerlv/

Leckerbissen auf dem Lande

Auch abseits der Hauptstadt Riga kann Lettland mit exklusiven Restaurants aufwarten, die die traditionelle Küche mit internationalen Einflüssen verbinden und auf ein neues Niveau heben. Zum Beispiel lohnt sich am nördlichen Ausgang des Nationalparks Gauja ein Besuch im Restaurant Kest in Cēsis. Der Küchenchef hat immer ein vegetarisches Menü auf der Karte und sagt: „Es geht nicht nur um die Qualität der Zutaten, sondern auch um die Qualität der Gedanken.“ Unter Feinschmeckern bekannt ist auch das Restaurant Pavāru māja (übersetzt: Haus der Küchenchefs) in Līgatne. Hier kann das Menü auf Wunsch vegetarisch oder vegan angepasst werden, ebenso glutenfrei oder ohne Milchprodukte. https://www.kest.lv/ https://www.pavarumaja.lv/

