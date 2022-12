Europas größte Food-Plattform erweitert das Angebot für ihre Nutzer um ein kostenpflichtiges Premium-Abo, das neben Werbefreiheit auch smarte Kochfeatures wie einen Wochenplaner und exklusive Rezepte von Starköchen und aus Print-Magazinen enthält.

Bei CHEFKOCH finden und sammeln monatlich 20 Millionen Nutzer:innen Rezepte, die von den Hobbyköch:innen selbst eingestellt, erprobt und bewertet werden. Die umfassende Rezeptwelt wird nun durch Premium-Content und praktische Kochfeatures erweitert, die im neuen kostenpflichtigen Abo CHEFKOCH PLUS verfügbar sind.

Das Suchen, Finden und Sammeln von Rezepten wird noch einfacher. Mit dem CHEFKOCH-Wochenplaner, dem ersten PLUS-Feature zum Launch, können Lieblingsrezepte vorgeplant und Einkaufslisten erstellt werden. Ausgewählte Rezeptempfehlungen inspirieren und unterstützen bei der Wochenplanung. Dabei können die Nutzer:innen nicht nur auf die gesamte CHEFKOCH-Rezeptwelt mit mehr als 360.000 Rezepten, sondern auch auf professionelle und kuratierte Inhalte, zurückgreifen.

Starköch:innen wie Alexander Herrmann, Viktoria Fuchs und Anton Schmaus teilen exklusive Rezepte aus ihren Kochbüchern mit den CHEFKOCH PLUS Nutzer:innen. Saisonale Rezepte aus Magazinen wie ESSEN & TRINKEN, BEEF und BRIGITTE sowie kuratierte Monatssammlungen ergänzen das CHEFKOCH PLUS Premium-Angebot. Und dies ganz ohne Ablenkung, denn CHEFKOCH PLUS ist werbefrei.

Christine Nieland, CEO von CHEFKOCH im Gourmet Report Gespräch: „Mit CHEFKOCH PLUS erweitern wir unser Angebot und unterstreichen unsere Expertise als führende Food-Plattform. Bei CHEFKOCH PLUS finden unsere Abonnent:innen alles, was das Foodie-Herz begehrt. Wir wissen, welche Motive Menschen rund um das Thema Kochen antreiben und haben mit CHEFKOCH PLUS für diese Bedürfnisse ein passgenaues Angebot entwickelt. Wir sind stolz, dabei so namenhafte Partner wie Alexander Herrmann an unserer Seite zu haben und unsere Rezeptvielfalt mit hochwertigen Inhalten von ESSEN & TRINKEN und anderen Marken zu erweitern. Und das ist erst der Anfang. CHEFKOCH PLUS wird stetig weiterentwickelt und um neue digitale Features ergänzt. Wir sind auch bei allen zukünftigen Features im engen Austausch mit unseren rund 10.000 Beta-Tester:innen, sodass sich CHEFKOCH PLUS konsequent an den Bedürfnissen unserer Nutzer:innen orientiert.“

CHEFKOCH PLUS ist mit einem Anfangsrabatt von 40 Prozent ab 2,00 Euro monatlich erhältlich, regulär gibt es PLUS zum Preis von 4,99 Euro im Monatsabo und für 39,99 Euro im Jahresabo.

CHEFKOCH, Europas größte Food-Plattform, begeistert mit aktuell mehr als 360.000 Rezepten. Bei CHEFKOCH finden und sammeln monatlich 20 Millionen Nutzer:innen alle Rezepte, die sie glücklich machen. Rezepte, von Nutzer:innen für Nutzer:innen eingestellt, millionenfach erprobt und bewertet. Von CHEFKOCH personalisiert und kuratiert. Zusätzlich zur Plattform erscheint einmal monatlich das CHEFKOCH Magazin, das die beliebtesten und die am besten bewerteten Rezepte von CHEFKOCH auswählt, von Profis nachkocht und dabei fotografiert. So entsteht das erste Foodmagazin, das von seinen Rezepten sagen kann: Das schmeckt wirklich.

