Royale Entspannung:

Tea Time im Regent Berlin mit frisch gekürter Tee Meisterin

Gastgeberin Barbara Hanimann ist seit November „Ronnefeld TeaMaster® Silver“

Die britische Tradition, den Nachmittag bei einer guten Tasse Tee mit kulinarischen Kleinigkeiten zu genießen, lässt sich auch in Berlin stilecht erleben. In gemütlicher Atmosphäre am offenen Kamin bietet das Regent Berlin die Gelegenheit, die Zeit einen Moment lang anzuhalten. Und das liegt nicht nur an den ausgewählten Teesorten, den Scones aus der hauseigenen Patisserie, den herzhaften Hors d´oeuvres, den feinen Sandwiches und anderen Spezialitäten, sondern auch an dem ausgezeichneten Service.

Barbara Hanimann (© Regent Berlin)

Gastgeberin in der „Tea & Lobby Lounge“ ist Barbara Hanimann. Die 31-jährige Schweizerin hat sich in der Ronnefeld Tea Academy zur Expertin ausbilden lassen, um Teekultur in Perfektion im Regent Berlin anbieten zu können. Die Prüfung zum „Ronnefeld TeaMaster® Silver“ hat sie im November 2022 mit Erfolg bestanden. Barbara Hanimann hat ihre Laufbahn im Turnkader der Eidgenossen begonnen und fand nach einer Ausbildung als Bankkauffrau mit ihrer ausgeprägten Dienstleistungsmentalität im Regent Berlin ihr wahres Zuhause. Hier hat sie das gefunden, wonach sie vorher lange suchte: „Mir macht es große Freude, Gästen eine Pause vom Alltag zu schenken“, erzählt Barbara Hanimann, die seit dem 1. Februar 2022 für die nachmittägliche Veranstaltung im Regent Berlin verantwortlich ist. Wenn die Gäste länger bleiben, als sie es geplant hatten, oder sich über den Service freuen, ist Hanimann zufrieden. Damit reiht sie sich ein in die Tradition des Luxushotels. „Unsere Mitarbeitenden zeichnen sich durch eine besondere Herzlichkeit, Authentizität und Qualität aus“, meint Hoteldirektor Claus Geißelmann, „Barbara Hanimann sorgt mit ihrer Aufmerksamkeit und ihrem persönlichen Service für eine familiäre Atmosphäre. Wir sind froh, dass sie den Weg in unser Team gefunden hat.“

Afternoon Tea (© Regent Berlin)

Prägend sind auch die hervorragenden Teesorten von Ronnefeldt. Das traditionsreiche Teehaus in Frankfurt am Main steht seit gut 200 Jahren für exzellente Naturprodukte aus den besten Anbauländern der Welt. Serviert werden die edlen Teemischungen in Meissner Porzellan. Warum Irish Whiskey bestens in eine Tea Time passt und warum ein Champagner den Tee adelt, erfahren die Gäste in der „Tea & Lobby Lounge“ des Regent Berlin – donnerstags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr.

Reservierungen unter https://www.ihg.com/regent/hotels/de/de/berlin/berct/hoteldetail/dining/tea-and-lobby-lounge oder telefonisch unter +49 30 2033 8 werden empfohlen.