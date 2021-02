Domenico Durante arbeitet jetzt mit Bobby Bräuer

Domenico Durante wird Mâitre und Sommelier im EssZimmer in der BMW Welt München.

Bobby Bräuer freut sich auf die Kombination von großer Erfahrung und frischem Wind.

Wenn das EssZimmer by Käfer seine Gäste wieder begrüßen darf, werden sie von einem neuen Gastgeber erwartet. Domenico Durante hat die Position von Frank Gluer übernommen und freut sich schon auf die neue Aufgabe.

Dem Münchner Publikum ist Domenico Durante gut bekannt. Denn neben Stationen im Schloss Elmau (2016/2017) und der „ENTE“ im Hotel Nassauer Hof Wiesbaden (2015) hat der 29jährige nicht nur zu Beginn seiner Karriere bereits in Restaurants wie dem Gourmetrestaurant Königshof (2013- 2015) und dem Restaurant Atelier (2011) gearbeitet, sondern war vor allem auch seit September 2017 Sommelier im Tantris.

Bobby Bräuer, der sympathische Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurant EssZimmer im Gourmet Report Gespräch: „Mit Domenico Durante haben wir nicht nur einen äußerst sympathischen Mâitre gefunden, sondern auch einen Sommelier, der das Thema Wein aus ganzem Herzen liebt.“ Natürlich wird Durante den von seinem Vorgänger Frank Glueer sorgfältig aufgebauten Weinkeller mit über 500 Positionen übernehmen und pflegen. „Unsere Gäste schätzen ja auch die immer wieder interessanten und auch einmal ungewöhnlichen Vorschläge zur Menübegleitung, für die wir bekannt sind“, so Bräuer. „Ich freue mich aber auch auf neue Wege, die Domenico Durante und ich in Zukunft gemeinsam gehen können.“

Domenico Durante kann es kaum erwarten, bis das urban-modernen EssZimmer unter dem Dach der Münchner BMW-Welt wieder öffnen kann. Über die neue Aufgabe ist er vor allem glücklich, weil er „mit dieser Position im EssZimmer weiter Champions-League spielen kann“ schmunzelt er. „Natürlich wird der Fokus der Weine auch weiter in den europäischen Ländern bleiben – von den großen Klassikern bis zu Weinen kleinerer unbekannterer Top-Produzenten. Gerade von diesen haben wir so großartige Beispiele hier in Europa – sie den Gästen näher zu bringen und sie immer wieder zu überraschen ist eine wunderbare Aufgabe.“ Verstärkt möchte der, übrigens auch in Karlsfeld bei München geborene Durante auch mit dem Coravin Wein-System arbeiten. So gibt es die Möglichkeit, auch gereifte Premium-Weine glasweise zusätzlich oder in einer Menübegleitung anzubieten. „Und in mittelfristiger Zukunft würde ich sehr gerne mit einigen Produzenten Jahrganstiefen aufbauen. Das ergibt spannende Geschmacks-Reisen für alle Weinliebhaber.“

Durante übernimmt das Service-Team des EssZimmer und freut sich auf eine „junge, gut eingespielte Mannschaft“, aber vor allem auch „über die großartige Unterstützung durch Susanne Kamml, die stellvertretende Restaurantleiterin.“

Jetzt müssen nur noch die Gäste wieder kommen dürfen, dann steht dem perfekten Genuss im EssZimmer by Käfer wirklich nichts mehr im Wege.

https://www.feinkost-kaefer.de/esszimmer-muenchen

