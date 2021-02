Guide MICHELIN 2021 Ergebnisse kommen am 5.3.

Am 5. März um 11.00 Uhr gibt der Guide MICHELIN Deutschland seine Auszeichnungen für die Selektion 2021 bekannt. Die ausgewählten Restaurants werden mit einem oder mehreren der begehrten Sterne, einem Bib Gourmand, dem grünen Stern oder dem MICHELIN Teller prämiert.

Aufgrund der aktuellen Pandemie kann die Präsentation nicht wie bisher im Rahmen einer feierlichen Verleihung stattfinden. Die Auszeichnung der Restaurants erfolgt daher als digitales Live-Event auf der Plattform des Guide MICHELIN. Zusätzlich zu der Printversion des Guide MICHELIN 2021 erhalten Nutzerinnen und Nutzer über die Guide MICHELIN App und die Website vielfältige Informationen zu den ausgezeichneten Restaurants.

Der Guide MICHELIN hat trotz der erschwerten Bedingungen in der Pandemie an seinen gewissenhaften und unabhängigen Methoden festgehalten. Diese zeichnen ihn seit 120 Jahren aus.

„Die deutsche Gastronomie ist der außergewöhnlichen Krise mit Kreativität, Mut und Leidenschaft entgegengetreten. Eine Herausforderung, die größten Respekt und Anerkennung verdient. Uns war es wichtig, dieser Leistung der Gastronomen sowie dem Anspruch der Leserinnen und Leser an unsere Empfehlungen gerecht zu werden. Unsere Inspektoren haben daher auch in diesen schwierigen Zeiten eine sorgfältig recherchierte Auswahl an Restaurants zusammengestellt, von deren hohem gastronomischen Niveau sie sehr beeindruckt waren“, berichtet Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN im Gourmet Report Gespräch.

Um die vielfältigen Berufe in der Gastronomie zu würdigen, verleiht der Guide MICHELIN außerdem drei Sonderpreise an besonders verdiente Fachleute: den Service Award, den Young Chef Award und den Chef Mentor Award.