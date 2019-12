Michelin Guide 2020 Hong Kong Macau

Sieben Drei-Sterne-, zwölf Zwei-Sterne- und 51 Ein-Sterne-Restaurants zeichnet der gerade erschienene Michelin Guide Hong Kong Macau in Asiens Kulinarik-Metropole Hongkong aus. Dies sind zehn Sterne mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Gourmet-Führer bewertete insgesamt 260 Restaurants und 60 Hotels in den beiden Städten in der Greater Bay Area am chinesischen Perlflussdelta.

Chef Chan Yan Tak, King Lung Heen, Hongkong – echte drei Sterne – was man in Asien nicht immer sagen kann …

Stolze elf Zugewinne gab es in der Ein-Sterne-Kategorie. So wird unter anderem ab sofort in den Kunst- und Kulturzentren PMQ (französisches Restaurant Louise von Julien Royer) und Tai Kwun (Thai-Küche im Aaharn von David Thompson) in Old Town Central auf Hong Kong Island mit Stern gekocht. Wieder mit dabei ist auch das inzwischen unter dem Titel „günstigstes Ein-Sterne-Restaurant der Welt“ bekannte Tim Ho Wan im ehemaligen Arbeiterdistrikt Sham Shui Po in Kowloon. Es serviert in zweckmäßiger Kulisse in erster Linie die in Hongkong sehr beliebten Dim Sums (gedämpfte Teigtaschen).

Unter den Hotels freut sich das neue St. Regis Hong Kong gleich über zwei Sterne – jeweils einen erhalten die Restaurants L‘Envol und Rún. Neu auf der Liste ist auch das Gaddi‘s im legendären Peninsula Hotel. Nach längerer Abwesenheit ist das Restaurant Petrus im Shangri-La mit einem Stern zurück in der Liste der Hongkonger Restaurantelite. Hier verantwortet seit Herbst der deutsche Chefkoch Uwe Opocensky das kulinarische Angebot.

Bei den Zwei-Sterne-Restaurants ist das japanisch-inspirierte Arbour des finnischen Kochs Eric Räty der große Gewinner, nachdem das Restaurant 2019 überhaupt erstmals mit einem Stern im Guide gelistet war. Neu im Restaurant-Olymp mit drei Sternen ist das kantonesische Restaurant Forum (2019 zwei Sterne). Sushi Shikon wird trotz seiner letztjährigen drei Sterne ebenfalls als neu gelistet, da es ins Landmark Mandarin Oriental umgezogen ist.

Insgesamt gibt es in Hongkong mehr als 14.000 Restaurants – damit hat die Stadt eine der höchsten Restaurantdichte der Welt und gilt als kulinarische Metropole Asiens. Nicht nur in der Sterneküche, auch beim Thema Street Food zeigen sich die Hongkonger gerne experimentierfreudig. Großer Beliebtheit erfreuen sich bei Einheimischen und Besuchern gleichermaßen auch die Garküchen, die liebevoll „Dai Pai Dongs“ genannt werden sowie die „Cha Chaan Tengs“ (einfache Schnellrestaurants).

2020 Liste der Restaurants mit Michelin Stern in Hong Kong:

3*: 8½ Otto e Mezzo Bombana, Caprice, Forum, L’Atelier de Joël Robuchon, Lung King Heen, Sushi Shikon, T’ang Court

2*: Amber, Arbor, Bo Innovation, Ecriture, Kashiwaya, Pierre, Sun Tung Lok, Sushi Saito, Ta Vie, Tenku RyuGin, Tin Lung Heen, Ying Jee Club

1*: Aaharn, Ah Yat Harbour View (Tsim Sha Tsui), Arcane, Beefbar, Belon, Celebrity Cuisine, Duddell’s, Épure, Fook Lam Moon (Wan Chai), Fu Ho, Gaddi’s, Guo Fu Lou, Ho Hung Kee (Causeway Bay), Im Teppanyaki & Wine, Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine, Jardin de Jade (Wan Chai), Kaiseki Den by Saotome, Kam’s Roast Goose, Lei Garden (Kwun Tong), Lei Garden (Mong Kok), L’Envol, Liu Yuan Pavilion, Loaf On, Louise, Man Wah, Mandarin Grill + Bar, Ming Court, New Punjab Club, Octavium, Pang’s Kitchen, Petrus, Rech, Roganic, Rùn, Ryota Kappou Modern, Shang Palace, Spring Moon, Summer Palace, Sushi Wadatsumi, Takumi by Daisuke Mori, Tate, Tim Ho Wan (Sham Shui Po), Tosca di Angelo, VEA, Xin Rong Ji, Yan Toh Heen, Yat Lok, Yat Tung Heen (Jordan), Yè Shanghai (Tsim Sha Tsui), Zest by Konishi, Zhejiang Heen

Hongkong, Asia’s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur.

http://www.discoverhongkong.com/de.

