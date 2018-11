Harald Wohlfahrt TV Debüt

Harald Wohlfahrt im TV!

In „Das perfekte Profi Dinner“ wird der 62-jährige Star der internationalen Kochszene am morgigen Sonntag, 19. August, 20.15 Uhr, seinen TV-Einstand bei VOX feiern – bislang war er noch in keiner deutschen Unterhaltungssendung zu Gast.

