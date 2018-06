Yvonne Rahm ist die beste Bartenderin Deutschlands 2018

Yvonne Rahm aus der Bar Schwarze Traube, Berlin-Kreuzberg, hat sich in den letzten zwei Tagen erfolgreich gegen 13 Bartender aus ganz Deutschland durchgesetzt und ihr Gespür für Bar- und Foodtrends in sechs unterschiedlichen Kategorien: Wissen, Kreativität, Storytelling-Skills, Tempo, Technik und Gastgeberqualitäten vor einer hochkarätigen Jury bewiesen. In der letzten öffentlichen „Local Love & Happy 10 Years WORLD CLASS“ -Challenge am gestrigen Abend auf dem Holzmarkt, wurde es ernst für die nach dem Punktestand besten drei Finalisten – die „WORLD CLASS Top 3“ Kai Wolschke (Goldfisch Bar, Berlin), Yvonne Rahm (Schwarze Traube, Berlin) und Yukon Isik (Provocateur Bar, Berlin) wurde ein letztes Mal ins Rennen geschickt. Dabei galt es, in dem urbanen Umfeld des Holzmarktes für die Top 3 ganz im Sinne der Themen „Local Love“ und „Geburtstagsparty“ einen Mini-Pop-up-Stand zu entwickeln und dort einen Punsch mit lokalen Zutaten zu servieren. Gewinnen konnte nur, wer neben der Jury auch die Gäste auf dem Holzmarkt von seiner Drinkkreation überzeugen konnte, denn derer Meinung wurde mit in die Bewertung einbezogen. Nun darf sich Yvonne Rahm als Siegerin ein Jahr lang „WORLD CLASS Bartender of the Year„ nennen und durch Deutschland als Botschafterin der gehobenen Barkultur touren. Außerdem sicherte sie sich mit dem Titel einen Platz beim „WORLD CLASS Global Final“ 2018 in Berlin. Beim diesjährigen Jubiläum der WORLD CLASS Competition treten zum zehnten Mal die besten internationalen Bartender der Welt in der multikulturellen Hauptstadt Deutschlands gegeneinander an und kämpfen um den Titel des globalen „WORLD CLASS Bartender of the Year 2018“.