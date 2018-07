Antonello De Marco, Frankfurt

Die Rocco Forte Villa Kennedy hat mit Antonello De Marco einen neuen Küchenchef. Der passionierte Koch ist für das kulinarische Konzept des Fünf-Sterne-Superior-Hotels in Frankfurt am Main verantwortlich.

„Wir freuen uns außerordentlich, mit Antonello De Marco neue, feinschmeckerische Impulse für die Villa Kennedy setzen zu können. Durch seine frischen Ideen, süditalienischen Wurzeln sowie seine langjährige Erfahrung in der gehobenen Gastronomie, passt er unserer Meinung nach perfekt zur kulinarischen Philosophie Rocco Fortes, in der sich eine leichte, puristische Küche und italienische Lebensfreude miteinander verbinden“, so Georg Plesser, General Manager des Frankfurter Luxushotels.

De Marco selbst beschreibt den Küchen-Stil der Villa Kennedy als „leidenschaftlich, authentisch, Produkt-fokussiert“. Er kocht für das Restaurant Gusto eine primär italienische, leichte und bekömmliche Karte, mit sowohl internationalem als auch regionalem und lokalem Esprit.

„Ich liebe meine neue Villa Kennedy-Familie und Frankfurt – eine großartige Stadt! Ich kann es kaum erwarten, mit meinem Team die Gäste der Villa Kennedy mit neuen kulinarischen Kreationen und Konzepten zu begeistern“, so der neue Küchenchef.

Seine Liebe zum Kochen hat der gebürtige Leonberger und in Kalabrien aufgewachsene De Marco schon früh für sich entdeckt: Schon von Kindesbeinen an hat ihm seine Mutter den Spaß und die Leidenschaft am Kochen vermittelt. Im Alter von 16 Jahren verließ er seine Heimat Italien, um seinen Traum von kreativen, kulinarischen Kreationen in Deutschland zu beginnen. Meister der Küche wie David Thompson und Rudolf Wanninger haben dabei den heute 38-Jährigen inspiriert.

Trotz seiner umfangreichen Erfahrungen in Fünf-Sterne-Häusern und Spitzen-Restaurants in Italien, Deutschland und der Schweiz (darunter das renommierte Fünf-Sterne-Leading-Hotel Badrutts Palace, das Vier-Sterne-Superior-Boutique-Hotel Villa Ersilia sowie das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Relais & Chateaux In Lain) sieht sich der Chef doch vorrangig als Autodidakt: „Ich laufe immer mit offenen Augen durch die Welt – höre nie auf zu lernen! Ich lese, reise, esse gern, probiere neue Dinge aus – lasse mich von der Natur und anderen Elementen inspirieren! So entstehen neue Kreationen und Gerichte – ich habe noch sehr viele Ideen“, lässt der neue Chefkoch lächelnd wissen.

Bis zuletzt war De Marco im Fünf-Sterne-Superior-Hotel In Lain, Brail, als Küchenchef aktiv. Für das Gourmet-Restaurant des Luxushotels, Vivanda, verteidigte er drei Jahre in Folge den dortigen Stern, des Weiteren erkochte er 17 Punkte für seine „Zaubereien“ im Gault & Millau (Ausgabe 2018). In der Villa Kennedy freut sich der charmante Kalabrese auf neue Herausforderungen und verspricht für das Frankfurter Restaurant Gusto spannende kulinarische Konzepte und Ideen, die bereits in Arbeit sind und zeitnah bekanntgegeben werden.

Die Rocco Forte Villa Kennedy ist das erste von drei Rocco Forte Hotels in Deutschland und liegt an der Frankfurter Kennedyallee am südlichen Ufer des Mains. Zentrum des Fünf-Sterne-Superior Hotels ist die Villa Speyer, die 1901 als Residenz einer Frankfurter Bankiersfamilie erbaut wurde und heute als wahre Oase in der pulsierenden Finanz-Metropole gilt. Zusammen mit den neuen Anbauten umfasst die Villa Kennedy 163 Zimmer, inklusive 36 Suiten, das italienische Restaurant Gusto und die JFK Bar sowie einen 1000m² großen Wellnessbereich. Darüber hinaus verfügt das Hotel über Veranstaltungsräume für bis zu 320 Personen, ausgestattet mit neuester Technologie, sowie eine öffentliche Tiefgarage mit Stellplätzen für Hotelgäste.

