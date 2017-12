Die exklusivsten Hochzeitslocations für 2018

Heiraten und Honeymoon mal ganz anders

Jedes verliebte Paar wünscht sich, den wichtigsten Tag seines Lebens ganz besonders und individuell gestalten zu können. Das Jahr 2018 wartet mit den exklusivsten Wedding und Honeymoon Destinationen auf, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben: Verliebte können sich in der historischen Sissi-Kapelle auf der Schmitten mit Panoramablick und Sonnengarantie trauen, auf den Sandstränden von Skiathos das Jawort geben oder ihren Honeymoon auf der paradiesischen Privatinsel North Island in den Seychellen verbringen – in jedem Fall eine Hochzeit fernab von eingestaubten Klischees.

Authentisch maledivische Hochzeitsarrangements auf den Malediven – Milaidhoo Island Maldives

Milaidhoo Island Maldives bietet neu- interpretierten, lässig-luxuriösen Insel-Lifestyle mit Verbindung zur Naturschönheit, der den modernen Maledivenstil versinnbildlicht.

bietet mit Verbindung zur Naturschönheit, der den modernen Maledivenstil versinnbildlicht. Authentisch maledivische Wedding-Arrangements: Traditionell maledivische Trauungen auf Dhonibooten oder Yachten sowie auf dem Deck des einzigartigen maledivischen Restaurants Ba’theli bei Sonnenuntergang.

Traditionell maledivische Trauungen auf oder Yachten sowie auf dem Deck des einzigartigen maledivischen Restaurants Ba’theli bei Sonnenuntergang. Exklusive, individuell geplante Trauungen, bei denen die ganze Insel für das Brautpaar und ihre Gäste gemietet und somit ein Höchstmaß an Privatsphäre garantiert werden kann.

www.milaidhoo.com

Heiraten vor der Ostküste Afrikas – Thanda Island, Tansania

Heiraten in einem der luxuriösesten Privatinselresorts Afrikas. Ausschließlich exklusiv buchbar und bietet in einer atemberaubenden Villa mit fünf Suiten absolute Privatsphäre für eine unvergessliche Hochzeit mit Freunden und Familie.

Afrikas. Ausschließlich buchbar und bietet in einer atemberaubenden Villa mit fünf Suiten für eine unvergessliche Hochzeit mit Freunden und Familie. Trauung am Strand mit anschließendem Barbecue. Das Team von Thanda Island inklusive der südafrikanischen Köchin steht exklusiv dem Hochzeitspaar und seinen Gästen zur Verfügung.

mit anschließendem Barbecue. Das Team von Thanda Island inklusive der südafrikanischen Köchin steht exklusiv dem Hochzeitspaar und seinen Gästen zur Verfügung. All Inclusive US $ 10.000 pro Nacht bei einem Mindestaufenthalt je nach Saison von 3 – 7 Nächten.

www.thandaisland.com

Bohemien Wedding auf der Mama Mia Insel – Santikos Collection, Skiathos

Skiathos mit seinen sanften Hügellandschaften, Pinienwäldern und weiß strahlenden Dörfern ist wie geschaffen für eine romantische Hochzeit mit griechischer Lebensfreude .

mit seinen sanften Hügellandschaften, Pinienwäldern und weiß strahlenden Dörfern ist wie geschaffen für eine . Das Skiathos Princess Resort und das Agean Suites Hotel sind für Hochzeiten im lässigen Boho-Stil ideal: Brautpaare können sich auf den herrlichen Sandstränden barfuß ihr Jawort geben und anschließend in einem mit Lampions geschmückten Pavillon dinieren.

und das sind für Hochzeiten im lässigen ideal: Brautpaare können sich auf den herrlichen ihr geben und anschließend in einem mit Lampions geschmückten Pavillon dinieren. Einzigartiges und innovatives Online-Tool „Book Your Wedding“ ermöglicht die perfekte Planung der Traumhochzeit.

www.santikoshotels.com

Heiraten auf der exklusivsten Insel der Malediven – Coco Privé, Malediven

Einer der exklusivsten Privatinseln der Welt: Hier bucht man keine Villa, sondern ausschließlich die gesamte Insel . Mit jedem Gast verwandelt sich das 1,4 Hektar große Luxus-Hideaway aufs Neue in genau das Urlaubsdomizil, das sich Hochzeitspaare wünschen.

der Welt: Hier bucht man keine Villa, sondern ausschließlich die . Mit jedem Gast verwandelt sich das 1,4 Hektar große Luxus-Hideaway aufs Neue in genau das Urlaubsdomizil, das sich Hochzeitspaare wünschen. Fünf großzügige Villen bieten Platz für bis zu 10 Gäste. Mit 465 m² ist die zweistöckige „Palm Residence“ die größte Unterkunft.

bieten Platz für bis zu 10 Gäste. Mit 465 m² ist die zweistöckige „Palm Residence“ die größte Unterkunft. Maledivische Hochzeitszeremonie am Strand mit anschließendem Dinner unter den Sternen.

www.cocoprive.com

Hochzeit ganz individuell – North Island von Wilderness Safaris, Seychellen

Ein Paradies für eine ganz persönliche Hochzeit und einen unvergesslichen Honeymoon auf der exklusivsten Privatinsel Afrikas

und einen unvergesslichen Honeymoon Umsetzung individuellster Wünsche des Paares mit höchstem Maß an Luxus und Privatsphäre : z.B. Hochzeit am Strand, in der 450 oder 750 qm Villa, zu zweit oder mit Familie

mit höchstem Maß an und : z.B. Hochzeit am Strand, in der 450 oder 750 qm Villa, zu zweit oder mit Familie „7 For 6“-Special für eine Reise bis zum 22. Dezember 2018 mit optionalen Romantik-Angeboten wie „Barefoot Weddings“oder „Honeymoon Bliss“ mit 25 Prozent Nachlass für den Partner

www.wilderness-safaris.com

www.north-island.com

Heiraten im Südsee-Paradies – The Brando, Französisch Polynesien

Für das Jawort bietet das nachhaltige Luxusresort The Brando in Französisch-Polynesien traumhafte Arrangements in umwerfender Kulisse

bietet das nachhaltige The Brando in Französisch-Polynesien traumhafte Arrangements in umwerfender Kulisse Trauung nach polynesischer Tradition (Palmblätter, Meerwasserzeremonie sowie Blumenkronen und –halsketten )

(Palmblätter, Meerwasserzeremonie sowie Blumenkronen und –halsketten Persönlicher Hochzeitsplaner, damit jeder Wunsch des Brautpaares erfüllt werden kann

www.thebrando.com

My Big Romantic Greek Wedding – Danai Beach Resort & Villas, Griechenland

Hochzeit mit griechisch-luxuriösem Flair im Danai Beach Resort & Villas oder in der urig-malerischen Kirche des kleinen Fischerdorfs St. Nikitas

oder in der urig-malerischen des kleinen Fischerdorfs Rundum-Wohlfühlpaket mit Planung des Empfangs , der Zeremonie und des Honeymoon in verschiedenen Konzepten wie Greek Concept, Vintage Concept oder Danai Concept

mit des , der und des in wie Greek Concept, Vintage Concept oder Danai Concept Honeymoon unter den Sternen Chalkidikis in den abgeschiedenen Räumlichkeiten der Villa Blue Riviera auf 450 qm Wohnfläche mit uneingeschränktem Panorama-Meerblick, eigenem Pool und großer Terrasse

www.danairesort.com

Hochzeit mit unvergesslichem Ausblick – Lefay Resort & SPA Lago di Garda, Italien

Heiraten mit einzigartigem Ausblick auf den Gardasee hoch über dem Westufer

auf den hoch über dem Westufer Royal Pool & SPA Suite mit herausragendem Komfort für das Brautpaar inklusive zwei direkt angebundenen Zimmern für die Trauzeugen

mit herausragendem Komfort für das Brautpaar inklusive Rundum-Verwöhn- und Styling-Programm vor der Trauung

vor der Trauung Individuell gestaltete Paar-Programme im privaten SPA ideal für einen traumhaften, entspannten Hochzeitstag und Honeymoon.

www.lefayresorts.com

In der Kapelle der Kaiserin – Schmitten in Zell am See, Österreich

Sonnen-Hochzeit garantiert auf dem wohl sonnigsten Berg der Alpen mit traumhaftes 360-Grad-Panorama auf über 30 Dreitausender

auf über 30 Dreitausender Intime Trauung auf dem Gipfel in der historischen Elisabethkapelle umgeben von herrlicher Natur

auf dem Gipfel in der historischen umgeben von herrlicher Natur Anschließendes Verwöhnprogramm im Spa-Bereich des Berghotels Schmitten oder romantisches Dinner in der neuen AreitLounge mit Feuerstube

www.schmitten.at