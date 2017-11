Chatrium Riverside Hotel, Bangkok – Empfehlung

Das Chatrium Hotel Riverside ist ein 5 Sterne-Hotel direkt am Chao Praya Fluß. Es wird von dem Schweizer Patrick Manthe, der auch Splitshift betreibt, geleitet.

Splitshift ist so eine Art LinkedIn für die thailändische Hotellerie.

Das Hotel bietet 60 qm große Zimmer mit Balkon und vollausgestatteter Küche. Das Bad hat eine Badewanne und eine Separate Dusche.

Gegen Aufpreis erhält man ein Zimmer mit einen tollen Blick auf den Fluss Chao Praya. Empfehlenswert!

Ich würde das Hotel eher bei 4,5 Sternen einstufen, es hat jedoch ein sehr gute Preis/Leistungverhältnis. Das Zimmer kostet – je nach Saison – ab 100 € inkl. Frühstück für das Doppelzimmer.

Das Hotel ist nicht perfekt, wenn man aber Kritikpunkte hat, stellt das Hotel das Problem ab. Sehr empfehlenswert ist es, dem Zimmermädchen gleich am Anfang ein Trinkgeld und dann noch einmal in der Mitte des Aufenthalts zugeben. Es zahlt sich aus. Das Zimmermädchen verwöhnt dann mit frischen Obst, Blumen, extra Wasserflaschen etc …

Das Hotel ist ein großes Hochhaus mit bis zu 800 Gästen. Trotzdem ist es erstaunlich persönlich mit sehr hilfsbereiten Mitarbeitern.

Das Chatrium Riverside ist über die Webseite zu buchen. Aufgepasst! Auf die Preise kommen noch 10 % Service und 7 % MwSt.

