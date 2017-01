Hülsenfrüchte sind Kraftpakete

Eiweißgehalt ist herausragend

Linsensuppe oder Erbspüree waren lange Zeit als

Arme-Leute-Essen verpönt. Doch das ist mittlerweile Vergangenheit.

Ein ständig wachsendes Produktsortiment, neue Zubereitungsformen und

raffinierte Rezepte haben Linsen, Erbsen und allen anderen

Hülsenfrüchten den Weg in Haushalte und Gastronomie geebnet. Die

gesundheitlichen Werte der Hülsenfrüchte haben dabei vielfach die

Türöffner gespielt.

Die mehr oder weniger kleinen in einer Hülse gereiften Pflanzensamen

sind wahre Kraftpakete. Sie versorgen den Körper mit reichlich

Kohlenhydraten, wertvollen Ballast- und Mineralstoffen, sowie

Vitaminen, allen voran B-Vitaminen. Herausragend ist allerdings der

Eiweißgehalt der Hülsenfrüchte: In getrocknetem Zustand beträgt

der Proteingehalt zwischen 20 und 35 Prozent. In verzehrfertigen

Bohnen, Erbsen und Linsen liegt er immerhin noch bei fünf bis zehn

Prozent. Das macht sie besonders für Vegetarier zu wichtigen

Bausteinen in der täglichen Ernährung. Zwar lässt sich der

Proteinbedarf nicht ausschließlich durch Hülsenfrüchte abdecken, da

diese nicht alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Doch in

Kombination beispielsweise mit Getreide lässt sich dieser kleine

Nachteil leicht beheben.

Eine Sonderrolle in mehrfacher Hinsicht nimmt die Sojabohne ein: Sie

ist mit einem Proteingehalt von knapp 40 Prozent in getrocknetem

Zustand eindeutiger Spitzenreiter unter den Hülsenfrüchten. Zugleich

liefert sie im Gegensatz zu all ihren Verwandten auch Fett in

nennenswertem Umfang, nämlich einen Fettanteil von 20 Prozent. Dessen

Zusammensetzung ist mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren und

anderen mehrfach ungesättigten Fettsäuren besonders günstig. Das

Fett macht sich allerdings auch im Kaloriengehalt bemerkbar. Mit rund

70 Kilokalorien pro 100 Gramm ist er etwa doppelt so hoch wie bei den

übrigen Hülsenfrüchten.

In China wurde die Sojabohne bereits 2.800 vor Christus kultiviert.

Doch erst im 17. und 18. Jahrhundert gelangte die Wärme liebende

Pflanze über Indonesien, Indien und Nordafrika nach Europa und

Amerika. Dort werden etwa drei Viertel aller Sojabohnen produziert.

Mehr zur Erzeugung und Verarbeitung, Einkauf, Lagerung und Verwendung

von Sojabohnen, Kichererbsen und Co erfahren Sie unter:

http://www.aid.de/inhalt/huelsenfruechte-4129.html.

Eva Neumann, www.aid.de