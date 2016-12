VEGANE HAUPTSTADT BERLIN

Die vegane Lebensweise wird in Berlin immer beliebter: Diesen Sommer zählte die deutsche Hauptstadt 43 Lokale, die keine tierischen Erzeugnisse beim Kochen verwendeten. Das sind 31 mehr als noch vor fünf Jahren. Insgesamt bieten nun über 340 Berliner Restaurants Speisen ohne Milch, Eier und Co an. Vegane Zutaten sind nicht nur die Basis neuer Foodtrends in der deutschen Hauptstadt, auch Mode, Schuhe und Kosmetik werden in Berlin ohne Tierprodukte produziert.

Neue Foodtrends: Raw, Superfood und Clean Eating

Einer der neuesten Trends ist Raw Food. Bei Rawtastic in Prenzlauer Berg, Berlins erstem roh-veganen Restaurant, wird das Essen nicht über 42 Grad erhitzt. Durch den schonenden Umgang mit den Lebensmitteln behalten diese nicht nur ihren Nährwert, sondern gewinnen sogar an Geschmack. Auf dem Menü stehen neben Koodles (Nudeln aus Karotten und Zucchini) auch ‘Shroom Burger aus Pilzen.

Das Daluma in Mitte verarbeitet Superfood, das sich durch einen höheren Nährstoffgehalt als andere Lebensmittel auszeichnen. Auf der Karte stehen neben Power-Smoothies aus entgiftenden Zutaten Gerichte auf Basis von Linsen, Pasta, Quinoa oder Reis. Im Super Foods & Organic Liquids nur ein paar Häuser weiter gibt es ebenfalls Nährstoffreiches zum gleich Verzehren oder Mitnehmen. Auf Säfte und Smoothies aus Superfood hat sich Liquid Garden in Prenzlauer Berg spezialisiert.

Clean Eating, bei dem naturbelassene, unverarbeitete Nahrung im Fokus steht, greift das Restaurant The Bowl in Friedrichshain auf - in veganer Form. Ob Italian Bowl mit Gemüsenudeln und Tomaten oder Mexican Bowl mit Avocado und Mais - jedes Gericht ist zu 100 Prozent zucker- und glutenfrei.

Vegan leben in Berlin: Mode, Make-up und Märkte

Modisch aussehen ohne Tierprodukte ist in Berlin kein Problem: Umasan Healthstyle in Mitte ist das erste Label weltweit, das zugleich vegan, ökologisch und fair handelt. Statt mit Leder experimentieren die Zwillingsschwestern Anja und Sandra Umann mit innovativen Fasern. Die passenden veganen Schuhe zum Outfit finden sich bei avesu in Prenzlauer Berg.

Und Gretel produziert hochwertige Naturkosmetik mit glanzvollen Farben und langer Haltbarkeit. Dabei verwenden die Gründerinnen Christina Roth und Stephanie Dettmann nur natürliche Inhaltsstoffe, ohne synthetische Konservierung, chemische Bestandteile und Tierversuche.

Die neuesten Vegan-Trends in Sachen Lebensmittel und Lifestyle werden in Berlin jedes Jahr beim Veganen Sommerfest auf dem Alexanderplatz im August, dem vierteljährlich stattfindenden Green Market Berlin in der Alten Kindl Brauerei und auf der Messe VeggieWorld in der Station Berlin (jeden November) präsentiert.

Informationen und Links zum veganen Berlin

1. Essen und Trinken: Auswahl an Restaurants/ Diner/Bars

Veganes Restaurant mit Eintrag im Guide Michelin: Lucky Leek in Prenzlauer Berg

Vegane Küche im Kopps in Mitte

Superfood im Daluma und bei Super Foods & Organic Liquids in Mitte

Organic Liquids aus Superfood bei Liquid Garden in Prenzlauer Berg

Raw Food im Rawtastic in Prenzlauer Berg

Clean Eating im The Bowl in Friedrichshain

Weitere vegane und vegetarische Restaurants unter visitBerlin.de

Berlins erster veganer Metzger samt Bistro in Friedrichshain: L’herbivore

Erster veganer Donutshop Berlins: Brammibal’s Donuts in Neukölln

Tapas Bar Alaska in Neukölln

Biergarten Wilder Hase im Nirgendwo in Friedrichshain

Vegane und vegetarische Döner bei Vöner in Friedrichshain

Cocktailbar Chaostheorie in Prenzlauer Berg

Eis bei Kontor Eismanufaktur in Mitte und Prenzlauer Berg

Tofumanufaktur TofuTussis

Kochkurse bei Goldhahn & Sampson oder im Kochhaus



2. Lifestyle: Mode, Kosmetik, Feste und mehr

Veganz, erster veganer Supermarkt Europas, mittlerweile mit drei Märkten in Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg

Schuhe bei avesu in Prenzlauer Berg

Mode ohne tierische Produkte bei Umasan Healthstyle in Mitte

loveco - vegane Bekleidung und Kosmetik in Friedrichshain

Und Gretel: Naturkosmetik mit natürlichen Inhaltsstoffen

Veganes Sommerfest auf dem Alexanderplatz mit bis zu 50.000 Besuchern

Lifestyle-Markt Green Market Berlin in der Alten Kindl Brauerei,

Größte europäische vegane Messe VeggieWorld in der Station Berlin

Stadtführung mit Vegan Tours Berlin

Vegane Tattoos bei Herr Fuchs & Frau Bär in Prenzlauer Berg und Little Bird Tattoo in Rummelsburg

Veganer Sexshop Other Nature in Kreuzberg

3. Apps und Websites, die das vegane Leben leichter machen

Webseite Berlin-Vegan mit praktischer Übersichtskarte der veganen Restaurants

App Berlin Vegan Guide mit über 300 Restaurants, Imbissen und Eiscafés und über 200 Einkaufsmöglichkeiten

App und Website Happy Cow

Angebote für Veganer und Vegetarier auf visitBerlin.de

27.12.2016

Bewertungspunkte: 2 Nein Ja Bitte Javascript aktivieren



« vorherige Meldung lesen

Weitere Reports über: vegane hauptstadt berlin

Bei google suchen: vegane hauptstadt berlin