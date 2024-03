Alexander Ekman lässt im Juni die EUROPA 2 tanzen – Entertainment auf Mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises

„It´s Showtime bei TUI Cruises“ lautete das Motto auf des Hamburger Kreuzfahrtunternehmens. Im Rahmen der ITB hießen die Flotten Mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises am Berliner Standort, dem Heimatort des Mein Schiff Entertainments, Gäste herzlich willkommen. Beide Flotten präsentierten genau dort, wo großartiges Entertainment entsteht – in einem der Tanzsäle – ausgewählte Unterhaltungsformate für das Reisejahr 2024.

Seit 2015 lassen TUI Cruises Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Berlin ihrer Kreativität freien Lauf. Denn alles rund um das Thema Show für die Mein Schiff Flotte findet hier auf 5.000 Quadratmetern verteilt auf sechs Etagen in verschiedenen Proberäumen seinen Ursprung – von der ersten Idee bis zur letzten Probe an Land.

Einen ersten Eindruck sowie einen Blick hinter die Kulissen erhielten die Gäste am gestrigen Abend. Ob Grußbotschaften des schwedischen Choreographen Alexander Ekman, der sein Talent auf der EUROPA 2 im Juni zum Besten gibt oder eine Live-Performance der Tänzerinnen und Tänzer der Mein Schiff Flotte – für beste Unterhaltung war gesorgt. Als krönenden Abschluss des Programms erhielten die Gäste eine exklusive Führung durch die Räumlichkeiten – inklusive eines Blickes in einen der spektakulären Kostümfundus.

Reger Austausch, sowie Essen & Trinken sorgten für einen unbeschwerten Abend. Auch Gastkünstler, wie Maximilian Arland und Papis Loveday, die im September im Rahmen der Themenreise Bunte Horizonte an Bord der Mein Schiff 5 sind, ließen es sich nicht nehmen, diesem Abend in geselliger Runde zu genießen.

Highlights der Mein Schiff Flotte

Neben Meilensteinen, wie der Indienststellung der Mein Schiff 7 im Frühsommer und die beiden Neubauten der InTUItion-Schiffsklasse, die derzeit in der italienischen Weft in Monfalcone entstehen, präsentierte Wybcke Meyer, CEO TUI Cruises, das Entertainment der Mein Schiff Flotte. Entstehungsort dafür ist der Standort in Berlin, der alle Abteilungen vereint: Von Kostümdepartment und Entertainment Technology über Eventmanagement, Gastkünstlerkoordination, Choreografie, Circus Arts-Bereich, der Regie bis hin zum Infotainment. Genau diese Vielfalt macht es möglich, ein außergewöhnlich breites und qualitativ hochwertiges Unterhaltungsprogramm auf den Schiffen der Mein Schiff Flotte anzubieten.

Die zahlreichen Event- und Themenreisen von MEIN SCHIFF – wie beispielsweise die beliebte und in Rekordzeit stets ausverkaufte Full Metal Cruise oder das neue Format Bunte Horizonte – bieten zusätzliche Highlights. Zudem sind zwei weitere Eventeisen im September mit einem großen Staraufgebot auf der neuen Mein Schiff 7 geplant, die in Kürze kommuniziert werden.

„Neben den großen Highlights unserer Wohlfühlflotte wie Genuss, Entspannung und Freiraum bieten wir unseren Gästen auch immer ein hochwertiges und abwechslungsreiches Entertainmentprogramm mit Niveau. Dieses maßgeschneite Entertainment für die Mein Schiff Flotte entsteht hier in Berlin − von der ersten Idee bis zum letzten Nadelstich am Kostüm”, so Wybcke Meier, CEO TUI Cruises gegenüber Gourmet Report.

Die Leuchtturm Höhepunkte der Hapag-Lloyd Cruises Flotte

Auch Julian Pfitzner, CEO Hapag-Lloyd Cruises, präsentierte neue Projekte aus dem Bereich Arts & Entertainment der beiden Luxusschiffe EUROPA und EUROPA 2. Neben zahlreichen Formatreisen dürfen sich die Gäste unter anderem auf zwei besondere Projekte freuen.

Im Juni heißt die EUROPA 2 den angesehenen und international renommierten Choreographen Alexander Ekman willkommen. Der gebürtige Schwede ist weltweit für seine temporeichen und humorvollen Werke bekannt. Sein Renommee ist das Ergebnis von einzigartigen Kreationen für internationale Tanzkompanien sowie Opernhäuser, darunter das Boston Ballet, das Nederlands Dans Theater 2, die Opéra National de Paris, das Cullberg Ballett und das Staatsballett Berlin. Ekmans Premiere an Bord der EUROPA 2 verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, da er ein Werk präsentiert, das teilweise auf dem Schiff kreiert wird. Dafür hat er ein internationales Ensemble mit zehn der besten Tänzer aus den renommiertesten Kompanien weltweit zusammengestellt, das in dieser Konstellation einzigartig ist.

Keine neue Sonnencreme, sondern ein Klassik-Festival für die zahlreichen feministischen Gäste der MS Europa: das OCEAN SUN Festival

Für Klassikfans bietet sich das OCEAN SUN Festival auf der EUROPA an, dass die Werke von Komponistinnen in den Mittelpunkt stellt. Anfang September liegt die EUROPA in Stockholm und hält für die anstehende Ostsee-Reise feinste Kammermusik bereit. Außerdem wird es ein exklusives Landkonzert in Stockholm geben, bei dem die Cellistin Raphaela Gromes gemeinsam mit dem Swedish Chamber Orchestra den Auftakt macht. Im Rahmen des OCEAN SUN Klassikfestivals an Bord werden weitere hochkarätige Klassik-Künstlerinnen auftreten, darunter Sopranistin Juliane Banse sowie die Pianistin Alexandra Dariescu.

Ein weiteres nennenswertes Kulturformat der EUROPA ist das Theaterfestival im Juni. Hierbei verwandelt sich das kleine Luxusschiff in ein schwimmendes Schauspielhaus. Wie in den Vorjahren, findet das Festival in Kooperation mit den renommierten Hamburger Kammerspielen statt. Wer hingegen Interesse am aktuellen Zeitgeschehen hat, darf sich auf den EUROPA Salon freuen, bei dem Experten über Politik und Gesellschaft diskutieren. Die Talks leitet der langjährige Chefredakteur des ZDF, Peter Frey. Auch an Bord der EUROPA 2 finden zwei hochkarätige Gesprächsrunden eine Bühne: Bei „Talk2Christiansen“ geht die bekannte Journalistin Sabine Christiansen ins Gespräch mit Politikern, hochrangigen Experten und wichtigen Personen der Zeitgeschichte. Im Rahmen von „Zwei in einem Boot“ wird es persönlich. Die Journalistin und Fernsehmoderatorin Inka Schneider trifft prominente Persönlichkeit zu spannenden Gesprächen.

“Unsere Auswahl an Veranstaltungen ist handverlesen und findet stets in einem intimen Rahmen statt. Jedes einzelne Detail wird mit größter Sorgfalt geplant, um unseren Gästen eine unvergessliche Erfahrung zu bieten. Dabei nehmen wir einen Platz unter den führenden Bühnen dieser Welt ein – mit dem Unterschied, dass bei uns die Nähe zu den Künstlern ein wesentlicher Bestandteil ist”, so Julian Pfitzner, CEO von Hapag-Lloyd Cruises.

