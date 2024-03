Der Guide MICHELIN arbeitet bei der neuen Restaurantauswahl für Österreich mit der Österreich Werbung sowie acht Bundesländer-Tourismusorganisationen zusammen, die die Arbeit der Redaktion finanzieren werden. Ab Januar 2025 Guide Michelin Österreich

Ab Januar 2025 Guide Michelin Österreich

Ab Januar 2025 Guide Michelin Österreich

Die neue Auswahl soll Österreichs Position als weltweites Reiseziel unterstreichen. Der Guide MICHELIN kehrt 2025 mit seiner Restaurantauswahl zurück nach Österreich – und schlägt damit eine neue Seite seiner Geschichte in der Alpenrepublik auf. Die anonymen Inspektoren des Restaurantführers tauchen bereits seit 1983 in die kulinarische Landschaft Österreichs ein. Damals stellten sie die erste Restaurantauswahl für Wien vor, gefolgt von Salzburg im Jahr 1986.

Von 2010 an waren Wien und Salzburg Teil der Ausgabe „Guide MICHELIN Main Cities of Europe“. Mit Beginn der Covid-Pandemie im Jahr 2020 beschlossen die Verantwortlichen des Guide MICHELIN, die Restaurants der europäischen Metropolen separat auszuzeichnen – die Gesamtausgabe lohnte sich in Internetzeiten nicht mehr und wurde eingestellt.

An die erste nationale Ausgabe des Guide MICHELIN Österreich werden sich Gourmets und Feinschmecker der ersten Stunde sicher erinnern, sie erschien von 2005 bis 2009. Der Guide MICHELIN hat sich zum Ziel gesetzt, Destinationen mit Weltklasse-Niveau nachhaltig und langfristig zu fördern. Hierauf zahlt auch die Partnerschaft mit der Österreich Werbung – der nationalen Tourismusorganisation Österreichs – sowie acht Bundesländer- Tourismusorganisationen ein: Gemeinsam sorgen der Guide MICHELIN und die Partner in Österreich dafür, die kulinarischen Highlights des ganzen Landes einem weltweiten Publikum zu präsentieren.

„Österreich hat sich in den vergangenen Jahren als weltweit attraktives Reiseziel positioniert, mit einem immer breiteren kulinarischen Angebot und einer im ganzen Land spürbaren Gastfreundschaft. Das Land steht für authentische Regionen, pulsierende Metropolen und hochtalentierte Fachkräfte. Wir wollen mit der neuen Auswahl hervorheben, wie besonders Österreich ist und mit welcher Herzlichkeit die Gäste hier empfangen werden“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN. „Mit der nationalen Auswahl unterstreichen wir, wie attraktiv Österreich für anspruchsvolle Reisende auf der Suche nach unvergesslichen Momenten ist. Die einheimischen Köchinnen zeigen ungebrochene Leidenschaft: Sie nehmen Gourmets mit auf eine gastronomische Reise, von regionalen Beisl-Spezialitäten wie Tafelspitz, Nockerl oder Kaiserschmarrn bis hin zu moderneren, kosmopolitischen Einflüssen. Deshalb war es für mein Inspektorinnen-Team selbstverständlich, den Radius nun über Wien und Salzburg hinaus auf ganz Österreich auszuweiten. Sie halten nun national Ausschau nach den kulinarischen Perlen und den spannendsten Entdeckungen des Landes.“

Um die Tourismusbranche in den jeweiligen Regionen zu fördern, arbeitet der Guide MICHELIN bei Werbeaktivitäten mit Marketingorganisationen und Tourismusverbänden zusammen – in Österreich mit der Österreich Werbung sowie acht Bundesländer-Tourismusorganisationen. Aufgrund der Anonymität der Inspektor*innen bleibt der Guide MICHELIN in seiner Auswahl dabei unabhängig und gewährleistet die gewohnte Objektivität.

„Mit der Einführung der nationalen Österreich-Auswahl des Guide MICHELIN machen wir die vielen Facetten des kulinarischen Reiseziels Österreich international noch sichtbarer“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung. „Wir sind überzeugt, dass die gesamte Österreichische Tourismusbranche davon profitieren wird – vom regionalen Wirtshaus bis zum urbanen kulinarischen Hotspot. Mein besonderer Dank gilt den Bundesländer-Tourismusorganisationen Niederösterreich Werbung, Oberösterreich Tourismus, Burgenland Tourismus, Kärnten Werbung, Steiermark Tourismus, SalzburgerLand Tourismus, Tirol Werbung, Vorarlberg Tourismus und der Branchenvertretung in der Österreichischen Wirtschaftskammer, mit denen wir dieses Projekt überhaupt erst möglich machen konnten.“

Seit seiner Gründung im Jahr 1900 hat es sich der Guide MICHELIN zur Aufgabe gemacht, Feinschmeckerinnen und Reisenden die besten Hotel- und Restaurantempfehlungen zu geben und die inspirierende Arbeit talentierter Köchinnen und Köche in aller Welt hervorzuheben. Der Restaurantführer ist berühmt für seine einzigartige historische Methodik und für seine Teams an Inspektorinnen, die ebenso fachkundig wie neugierig und aufgeschlossen sind. Seit Gründung macht der Guide MICHELIN keine Kompromisse bei der Qualität seiner Empfehlungen und bleibt dabei immer am Puls der Zeit.

Diese Qualität und Verlässlichkeit wird sich auch bei der nationalen Restaurantauswahl für Österreich widerspiegeln. Sie berücksichtigt auch die Besonderheiten der Region: Dazu zählt beispielsweise, dass Restaurants in manchen Regionen nur im Winter geöffnet haben. Vergeben werden neben den MICHELIN Sternen auch Bib Gourmands für eine Küche mit ausgewogenem Preis-Leistungs-Verhältnis, Grüne Sterne für umwelt- und ressourcenschonende Restaurants und MICHELIN Schlüssel für herausragende Hotels.

Die neue Auswahl des Guide MICHELIN für Österreich erscheint im Januar 2025, für 2024 wird es keine separate Auswahl für Wien und Salzburg geben.

Guide MICHELIN Österreich 2025: https://guide.michelin.com/de/de/selection/austria/restaurants

Reports über den Michelin Österreich: https://www.gourmet-report.de/?s=MICHELIN+Österreich

Bestens informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter