Gesunde Ernährungskonzepte auf Basis aktueller Forschung

Mehr als 1.400 aktuelle wissenschaftliche Publikationen über die Entschlüsselung des Stoffwechsels hat der Ernährungswissenschaftler Dr. Detlef Weber gesichtet und die neuesten Forschungsergebnisse in seinem Buch „Gesunde Ernährungskonzepte auf Basis aktueller Forschung (2020-2024) veröffentlicht. Der Verlag Diplomatic Council Publishing nennt das 268-seitige Werk eine Pflichtlektüre für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind oder sich beruflich mit Ernährung befassen. Zudem werden Menschen, denen ihre eigene gesunde Ernährung am Herzen liegt, in dem Buch zahlreiche wissenschaftlich fundierte Ratschläge zur Eigenoptimierung finden. Was dieses Werk von allen anderen Ernährungsbüchern unterscheidet, ist, dass es auf der Forschung der letzten vier Jahre basiert. Seit 2020 gelangen der Wissenschaft erstaunliche Fortschritte beim Verständnis für unsere Ernährung, die mit diesem Werk erstmals der interessierten Öffentlichkeit außerhalb des Wissenschaftskosmos zugänglich gemacht werden. Einige der Studien reichen weit in das Jahr 2024 hinein; erste Ergebnisse wurden dennoch bereits berücksichtigt.

Das im Buch abgehandelte Themenspektrum ist umfassend. Auszug: die Zusammenhänge zwischen Essen und Altern, die biochemischen Grundlagen der Verdauung, Physiologie der Ernährung und Bioverfügbarkeit, die Achse Gehirn-Darm-Mikrobiom, Essen und Leistungskraft, Wechselwirkungen zwischen Darmmikrobiom und Stoffwechsel, die Blut-Hirn-Schranke, Energiedichte von Lebensmitteln, Functional Food, Superfood, bioaktive Mikronährstoffe aus Pflanzen und Algen, Umweltfragen und die Kosten gesunder Ernährung bis hin zur personalisierten Ernährung.

Verblüffende Zusammenhänge und neue Forschungsergebnisse

Das neue Werk von Dr. Detlef Weber geht weit über herkömmliche Ernährungsratgeber hinaus, indem es die biologischen und chemischen Grundlagen unserer Ernährung detailliert darstellt und oftmals verblüffende Zusammenhänge erklärt. So legt der Experte haargenau dar, wie die einzelnen Organe beim Stoffwechsel miteinander „kommunizieren“, und welche Schlüsselrolle dabei die Darmbakterien („Darmmikrobiom“) einnehmen. „Dieses System reagiert sehr sensibel auf äußere Einflüsse und lässt sich über Konzepte einer bewussten und auf die eigene Person individuell zugeschnittene Ernährung gut modulieren“, sagt Dr. Detlef Weber. Wie das funktioniert, erklärt er detailliert im Buch.

Darüber hinaus bringt der Ernährungswissenschaftler viele Aspekte an die Öffentlichkeit, die bislang außerhalb der Forschung wenig bekannt sind. Dazu gehört beispielsweise das Verständnis der Autophagie, für das der japanische Zellbiologe Yoshinori Ohsumi mit dem Nobelpreis für Physiologie und Medizin ausgezeichnet wurde. Ebenso aufschlussreich ist die Darstellung der Blut-Hirn-Schranke: Mit welcher Ernährung spornt man sein Gehirn dauerhaft zu Hochleistungen an? Genauso detailliert wird erklärt, wie man die Schutzstoffe der Pflanzen für sich nutzen kann, wie man die zirkadiane Uhr des Stoffwechselrhythmus für sich laufen lässt und welche vier Grundsätze man für ein gesundes Älterwerden beachten sollte. Bei allen Aspekten nennt das Buch immer wieder ganz konkret, was man zu sich nehmen sollte, um die Ernährung zu optimieren, die Leistungskraft zu steigern und das Immunsystem zu stärken.

Hohe Leistungsfähigkeit und ein starkes Immunsystem

Um dieses einzigartige Werk zu erschaffen, hat der Autor Dr. Detlef Weber die Fortschritte bei der Ernährungswissenschaft über Jahre hinweg rund um den Globus verfolgt. Mit wissenschaftlicher Akribie hat er alle relevanten Studien und Fachberichte gesichtet und analysiert, die sich mit der Entschlüsselung des Stoffwechsels befassen. Alle wesentlichen Ergebnisse über die richtige Ernährung für hohe Leistungsfähigkeit und ein starkes Immunsystem hat er in seinem neuen Buch zusammen­gefasst.

Die Wahl des Verlages – Diplomatic Council Publishing – ist kein Zufall: Dahinter steckt eine Denkfabrik mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Viele Konzepte und Schlussfolgerungen des Autors kommen im Rahmen von UNO-Ernährungsprogrammen rund um den Globus bereits zur Anwendung.

Neues Buch „Gesunde Ernährungskonzepte auf Basis aktueller Forschung (2020-2024) – Neueste Erkenntnisse aus der Entschlüsselung des Stoffwechsels“, Dr. Detlef Weber, 268 Seiten, Verlag Diplomatic Council Publishing, ISBN 978-3-98674-096-2

Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/de/drdetlefweber

