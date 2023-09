Michelin Taiwan 2023

Insgesamt 44 Restaurants glänzen mit einem, zwei und drei MICHELIN-Sternen in der Ausgabe Taiwan 2023. 2 Restaurants werden mit drei MICHELIN-Sternen, 3 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 7 Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. LA Vie by thomas bühner erhält noch keinen Stern. Wir haben die kompletten Listen des Michelin Guide Taiwan 2023.

Die Ausgabe 2023 des MICHELIN-Führers Taiwan umfasst insgesamt 321 Restaurants – 148 in Taipeh, 64 in Taichung, 56 in Tainan und 53 in Kaohsiung – die mit einem Stern, einem Bib Gourmand und einer Auswahl ausgezeichnet wurden.

Die diesjährige Auswahl umfasst insgesamt 44 Restaurants, die mit einem, zwei oder drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet sind – eine deutliche Steigerung gegenüber 38 Restaurants im Jahr 2022. Sechs Restaurants, darunter zwei neue, erhielten zudem den MICHELIN Green Star.

„Ungeachtet der Herausforderungen, die Taiwans Gastgewerbe im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte, ist es bemerkenswert, dass die Restaurantbranche in dieser Destination wieder floriert, mit vielen spannenden Neueröffnungen und vielen Restaurants, die ihr Angebot erweitern. Unsere Restaurantauswahl 2023 zeugt von diesem enormen Fortschritt, und die darin enthaltenen historischen und außergewöhnlichen Ergebnisse wie die erneute Verleihung von drei MICHELIN-Sternen an die Restaurants Taïrroir und JL Studio sind ein bemerkenswerter und eindeutiger Beweis dafür“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, im Gourmet Report Gespräch. „Während die verschiedenen Städte Taiwans durch ihr kulinarisches Erbe und ihre traditionellen Köstlichkeiten glänzen, haben unsere Inspektoren auch gesehen, wie die Farm-to-Table-Bewegung und die Bedeutung von lokal produzierten Zutaten an Boden gewinnen,

wobei die bestehenden „Grünen Sterne“ gestärkt werden und als Leuchttürme und Vorbilder fungieren. Mit einer neuen Generation junger und talentierter Köche, die die Küchen leiten, und erfahrenen ausländischen Köchen, die sich in Taiwan niederlassen, trägt diese Dynamik zur Attraktivität und Vitalität der kulinarischen Szene Taiwans bei.“

Michelin Taiwan 2023

Zwei mit drei MICHELIN-Sternen neu ausgezeichnete Restaurants in Taipeh und Taichung

Zum ersten Mal seit der Einführung des MICHELIN-Führers in Taiwan im Jahr 2018 wurden zwei Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet – das Taïrroir in Taipeh mit seiner zeitgenössischen taiwanesischen Küche und das JL Studio in Taichung mit seiner zeitgenössischen Küche aus Singapur. Dies ist auch das erste Mal weltweit, dass Restaurants mit taiwanesischer und singapurischer Küche mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet werden, der höchsten Auszeichnung des MICHELIN-Führers.

Die Speisekarte des Taïrroir, in die die zwei Jahrzehnte lange Erfahrung des Küchenchefs Kai Ho in der taiwanesischen und französischen Küche eingeflossen sind, fängt die lokale Esskultur in raffinierten Formen ein, unterstrichen durch westliche Techniken. Gerichte mit saisonalen Produkten von lokalen Erzeugern und Desserts, die mit lokalen Tees und Früchten zubereitet werden, glänzen mit unverwechselbaren taiwanesischen Aromen.

Das JL Studio unter der Leitung des singapurischen Chefkochs Jimmy Lim präsentiert ein Menü, das seinen Wurzeln mit originellen Kreationen Tribut zollt, die ein feines Gleichgewicht der Aromen schaffen. Die Gerichte sind komplex, raffiniert und unaufdringlich mit einem Überraschungsmoment. Grundnahrungsmittel aus Singapur werden in raffinierten Formen und Texturen neu interpretiert, die die Erwartungen spielerisch unterlaufen.

Mit der Beförderung des Taïrroir und des JL Studio zu drei MICHELIN-Sternen verfügt Taiwan nun über insgesamt drei Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen, darunter das Le Palais in Taipeh.

2 Restaurants wurden zu Zwei MICHELIN-Sternen befördert, und 5 Restaurants wurden neu mit einem MICHELIN-Stern in Taipeh ausgezeichnet

2 Restaurants wurden von einem MICHELIN-Stern auf zwei MICHELIN-Sterne in Taipeh befördert – das Molino de Urdániz, in dem die beiden Chefköche Govinda und Adrian die Gäste auf eine poetische kulinarische Reise in die Pyrenäen des Baskenlandes mitnehmen, und das Mudan, in dem der Küchenchef das Beste aus jeder Zutat herausholt, indem er z.B. Tempura mit einem unglaublich dünnen, knusprigen und leichten Teig zubereitet.

Mit diesen beiden Beförderungen und den Restaurants, die ihre Auszeichnung behalten, steigt die Gesamtzahl der mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants in Taipeh auf sechs.

Mit 5 neuen Restaurants, die zum ersten Mal mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, umfasst diese Auswahl insgesamt 28 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern in Taipeh.

Das A Cut, das nach seinem Umzug erneut mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, bietet erstklassige Rindfleischstücke aus den USA und Australien an, wobei das charakteristische „A Cut“-Steak, ein Ribeye mit gleichmäßiger Marmorierung und zarter Textur, eine hervorragende Wahl ist.

Ad Astra bietet ein 10- oder 14-gängiges Degustationsmenü im Omakase-Stil an, bei dem die Gerichte mit asiatischen Zutaten und japanischem kulinarischem Ethos präzise zubereitet werden, insbesondere beim Kamameshi-Gang, der japanische und europäische Techniken miteinander verbindet.

Ban Bo ist das einzige neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete zeitgenössische taiwanesische Restaurant in Taipeh, in dem die jungen Köche typische Biersnacks, Bankettgerichte und rustikale Leckerbissen, die jedem Taiwanesen am Herzen liegen, in kulinarische Perlen verwandeln.

INITA kreiert Gerichte, die durch italienische Technik unterstrichen, mit japanischen Einflüssen aufgepeppt und aus lokalen Zutaten zubereitet werden.

Das ZEA, das von einem argentinischen Küchenchef geführt wird, bietet ein 12-gängiges Degustationsmenü, das seinem kulturellen und kulinarischen Erbe Tribut zollt und die Leidenschaft und Lebendigkeit der lateinamerikanischen Küche mit der Finesse der Haute Cuisine verbindet.

In der Auswahl für 2023 werden außerdem 11 weitere Restaurants in Taipeh in der Kategorie MICHELIN Selected empfohlen: Cheng Jia, Chinesische Küche, und Hosu (taiwanesische oder zeitgenössische taiwanesische Küche), 16 by Flo, Cha Cha Thé Cuisine, Clover, le beaujour und Sens (zeitgenössische französische Küche),

LA Vie von thomas bühner (innovativ), Sushi Touryuumon (Sushi) und Xiang Se (zeitgenössische europäische Küche).

Insgesamt gibt es in Taipeh 148 Restaurants, von denen 35 mit einem MICHELIN-Stern, 45 mit einem Bib Gourmand und 68 mit einem MICHELIN Selected ausgezeichnet sind.

1 neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnetes Restaurant in Taichung

Mit der Eröffnung des JL Studio hat Taichung sein erstes Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen und fünf Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, darunter ein neu ausgezeichnetes – La Maison de Win -, das ein Degustationsmenü präsentiert, das von zwei Köchen mit chinesischer und westlicher kulinarischer Ausbildung gemeinsam kreiert wurde. Die Gerichte haben ihre Wurzeln in der taiwanesischen, kantonesischen und Hakka-Tradition, werden aber mit westlicher Technik und Anrichteweise aufgepeppt.

Die anderen vier Restaurants Fleur de Sel, Forchetta, Oretachi No Nikuya und Sur- behalten auch in diesem Jahr ihre Auszeichnung mit einem MICHELIN-Stern.

Zusätzlich zu den 6 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants in Taichung wurden 4 weitere Lokale neu in die Auswahl aufgenommen: FReNCHIE FReNCHIE (zeitgenössische französische Küche), Le Plein (innovativ), Rong Cuisine (asiatisch) und Tu Pang (zeitgenössische europäische Küche).

Insgesamt gibt es in Taichung 64 Restaurants, von denen 6 mit einem MICHELIN-Stern, 31 mit einem Bib Gourmand und 27 mit einem MICHELIN Selected ausgezeichnet sind.

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen und 1 neu ausgezeichnetes Restaurant mit einem MICHELIN-Stern in Kaohsiung

Im zweiten Jahr der Ausweitung des MICHELIN-Führers auf Kaohsiung wurde das Liberté als einziges Restaurant in Kaohsiung mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Wie der Name schon sagt, nimmt sich das junge Küchenteam die Freiheit, die französische Küche mit japanischen Produkten und Techniken neu zu erfinden. Das einfach anmutende Degustationsmenü bietet ausgewogene Aromen und harmonische Kontraste.

Das Haili, das ein einheitliches Menü mit lokalen und japanischen Produkten anbietet, die geschickt im japanisch-französischen Stil zubereitet werden, wurde neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, während das Sho seine Auszeichnung mit einem MICHELIN-Stern in diesem Jahr behalten hat.

3 neu hinzugekommene MICHELIN Selected Restaurants in Tainan und 6 in Kaohsiung

In Tainan wurden drei Restaurants neu in die Auswahl des MICHELIN-Führers aufgenommen:

Eastern Castle Noodles (kleine Gerichte), Plum Chang (taiwanesisch) und The Temple-front Eatery (taiwanesisch), womit sich die Gesamtzahl der ausgewählten Restaurants in Tainan auf 20 erhöht.

In Kaohsiung hingegen wurden 6 Restaurants in die Auswahl aufgenommen – Kuca Seafood (Meeresfrüchte), MU, Temperature Studio, the FRONT HOUSE (alle innovativ), Papillon (französisch, zeitgenössisch) und Xiantaosu (vegetarisch), womit sich die Gesamtzahl der ausgewählten Restaurants in Kaohsiung auf 23 erhöht.

Insgesamt gibt es in Tainan 56 Restaurants, von denen 36 mit einem Bib Gourmand und 20 mit einem MICHELIN Selected ausgezeichnet sind. In Kaohsiung gibt es 53 Restaurants, von denen 3 mit einem MICHELIN-Stern, 27 mit einem Bib Gourmand und 23 mit einem MICHELIN Selected ausgezeichnet sind.

Drei Spezial – Auszeichnungen des MICHELIN-Führers

MICHELIN Guide Service-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Service Award 2023 zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachleute auszuzeichnen und zu fördern, die das Kundenerlebnis entscheidend bereichern. Diese Auszeichnung geht an Viota Ho aus dem kürzlich mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurant Taïrroir.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Gastronomie leitet Viota Ho ein überwiegend weibliches Serviceteam im Taïrroir. Das Serviceteam ist aufmerksam und herzlich und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Begeisterung und Professionalität aus. Sie verstehen es, die Absichten und das Engagement des Küchenchefs durch präzise und prägnante Beschreibungen mit einem tadellosen Auftreten zu vermitteln. Als kulinarische Führer lassen sie die Gäste in ein wunderbares Esserlebnis eintauchen und an einer einzigartigen kulinarischen Reise durch Taiwan teilnehmen.

MICHELIN Guide Sommelier-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Sommelier Award 2023 würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers der Branche. In diesem Jahr geht der Sommelier Award an Kevin Lu vom mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurant logy.

Kevin verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Weinservice und hat schon häufig an Weinwettbewerben teilgenommen. Er setzt sein Wissen und seine Erfahrung geschickt ein, um perfekte Kombinationen zu kreieren, indem er zwischen Wein und Sake wechselt und so den Geschmack der Gerichte hervorhebt.

MICHELIN Guide Young Chef Award

Mit dem MICHELIN Guide Young Chef Award 2023 wird ein junger Küchenchef ausgezeichnet, der in einem der ausgewählten Restaurants arbeitet und dessen außergewöhnliches Talent und großes Potenzial die Inspektoren beeindruckt hat. In diesem Jahr geht der Preis an Steven Su vom frisch mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant Ban Bo. Im Alter von 34 Jahren verfügt Steven Su über mehr als 10 Jahre Erfahrung in Sternerestaurants.

Le Guide MICHELIN Taïwan 2023 en bref :

2023 Nouveauté Promotion NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS 321 57 5 Nombre total de restaurants 3 Étoiles MICHELIN 3 2 Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN 6 3 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 35 7 Nombre total de Bib Gourmand 139 26 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 138 24 Nombre total d’Étoiles Vertes 6 2 2023 Nouveauté Promotion TAIPEI 148 19 3 Nombre total de restaurants 3 Étoiles MICHELIN 2 1 Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN 5 2 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 28 5 Nombre total de Bib Gourmand 45 3 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 68 11 Nombre total d’Étoiles Vertes 5 1 2023 Nouveauté Promotion TAICHUNG 64 9 1 Nombre total de restaurants 3 Étoiles MICHELIN 1 1 Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 5 1 Nombre total de Bib Gourmand 31 4 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 27 4 Nombre total d’Étoiles Vertes 2023 Nouveauté Promotion TAINAN 56 13 Nombre total de restaurants 3 Étoiles MICHELIN Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN Nombre total de Bib Gourmand 36 10 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 20 3 Nombre total d’Étoiles Vertes 2023 Nouveauté Promotion KAOHSIUNG 53 16 1 Nombre total de restaurants 3 Étoiles MICHELIN Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN 1 1 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 2 1 Nombre total de Bib Gourmand 27 9 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 23 6 Nombre total d’Étoiles Vertes 1 1

LE GUIDE MICHELIN TAÏWAN 2023

TAIPEH

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine Le Palais 頤宮 Cuisine cantonaise Taïrroir PROMOTION 態芮 Cuisine taïwanaise contemporaine

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine L’Atelier de Joël Robuchon 侯布雄 Cuisine française contemporaine logy Cuisine asiatique contemporaine Molino de Urdániz PROMOTION 渥達尼斯磨坊 Cuisine espagnole contemporaine Mudan PROMOTION 牡丹 Cuisine de tempura RAW Cuisine novatrice

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine A Cut NOUVEAUTÉ Spécialités de viandes Ad Astra NOUVEAUTÉ Cuisine européenne contemporaine Ban Bo NOUVEAUTÉ 斑泊 Cuisine taïwanaise contemporaine Danny’s Steakhouse 教父牛排 Spécialités de viandes de nuit Cuisine française contemporaine Fujin Tree Taiwanese Cuisine & Champagne (Songshan) 富錦樹台菜香檳 (松山) Cuisine taïwanaise Golden Formosa 金蓬萊遵古台菜 Cuisine taïwanaise Holt Cuisine européenne contemporaine Impromptu by Paul Lee Cuisine novatrice INITA NOUVEAUTÉ Cuisine italienne contemporaine Ken Anhe 謙安和 Cuisine japonaise Kitcho 吉兆割烹壽司 Sushi Longtail Cuisine novatrice Ming Fu 明福台菜海產 Cuisine taïwanaise Mipon 米香 Cuisine taïwanaise Mountain and Sea House 山海樓 Cuisine taïwanaise Paris 1930 de Hideki Takayama 巴黎廳1930x高山英紀 Cuisine française contemporaine Shin Yeh Taiwanese Signature 欣葉 鐘菜 Cuisine taïwanaise Sushi Akira 明壽司 Sushi Sushi Nomura 鮨野村 Sushi Sushi Ryu 鮨隆 Sushi Sushiyoshi 壽司芳 Cuisine japonaise T+T Cuisine asiatique contemporaine The Guest House 請客樓 Cuisine huaiyanaise et sichuanaise Tien Hsiang Lo 天香樓 Cuisine de Hangzhou Ya Ge 雅閣 Cuisine cantonaise Yu Kapo 彧割烹 Cuisine japonaise ZEA NOUVEAUTÉ Cuisine latino-américaine

RESTAURANTS RECOMMANDÉS PAR LE GUIDE MICHELIN

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine 16 by Flo NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine 44 SV 南村 Cuisine taïwanaise 85TD 捌伍添第 Cuisine cantonaise ANiMA Cuisine européenne contemporaine Antico Forno 老烤箱 Cuisine italienne Artbrosia 雅意 Cuisine italienne Baho 八和 Barbecue Bistro Le Jardin 馨亞 Cuisine française CEO 1950 總裁藝文空間 Cuisine européenne contemporaine Cha Cha Thé Cuisine NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine Cheng Jia NOUVEAUTÉ 承家 Cuisine taïwanaise Chinese Cuisine NOUVEAUTÉ 雍翠庭 Cuisine taïwanaise Chope Chope Eatery Cuisine d’Asie du Sud-Est Chuan Mu Yuan 川畝園 Spécialités de dim sum Clover NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine Da-Wan 大腕 Barbecue EMBERS Cuisine taïwanaise contemporaine Ephernité Cuisine française contemporaine Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館 Spécialités de viandes Gi Yuan 驥園川菜 Cuisine sichuanaise Hosu NOUVEAUTÉ 好嶼 Cuisine taïwanaise contemporaine Iron Chef Teppanyaki 鐵板教父 Teppanyaki Jarana Cuisine espagnole LA Vie by thomas bühner NOUVEAUTÉ 睿麗 Cuisine novatrice le beaujour NOUVEAUTÉ 芃卓 Cuisine française contemporaine Lin’s Vegetable Lamb Hotpot 林家蔬菜羊肉爐 Fondue chinoise May Snow Hakka Food 五月雪客家私房珍釀 Cuisine Hakka Mochi Baby 麻糬寶寶 Street food Muji Beef Noodles 穆記牛肉麵 Spécialités de nouilles Mume Cuisine européenne contemporaine My Humble House 寒舍食譜 Cuisine cantonaise N°168 Prime Steakhouse (Zhongshan) N°168 Prime牛排館 (中山) Spécialités de viandes Orchid 蘭 Cuisine moderne Page 頁小館 Cuisine internationale PASTi Cuisine italienne Peng Lai 蓬萊 Cuisine taïwanaise Really Good Seafood 真的好海鮮 Poissons et fruits de mer Robin’s Teppanyaki Robin’s 鐵板燒 Teppanyaki Sasa 笹鮨 Sushi Sens NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine Shan Chiu 山秋 Cuisine japonaise Shan Nay Chicken 山內雞肉 Street food Shin Yeh Taiwanese Cuisine 欣葉台菜 (創始店) Cuisine taïwanaise Shing-Peng-Lai 興蓬萊台菜 Cuisine taïwanaise Silks House 晶華軒 Cuisine cantonaise Sinchao Rice Shoppe 心潮飯店 Cuisine taïwanaise Sushi Masuda 鮨增田 Sushi Sushi Nanami by Masa Ishibashi 鮨七海 Sushi Sushi Touryuumon NOUVEAUTÉ 鮨天本 登龍門 Sushi Tajimaya Shabu Shabu 但馬家涮涮鍋 (本館) Shabu-shabu Tao Luan Ting Roast Peking Duck Palace 北平陶然亭 Cuisine pékinoise Thai & Thai Cuisine thaïlandaise The Dragon 辰園 Cuisine cantonaise The Tavernist Cuisine européenne contemporaine The Ukai Teppanyaki Toh-A‘ 桌藏 Cuisine novatrice Tsuki Yo Iwa 月夜岩 Cuisine japonaise Tutto Bello Cuisine italienne contemporaine Uke 筌 Cuisine japonaise Uosho 魚庒 Cuisine japonaise Vanne Yakiniku 梵燒肉 Barbecue Wamaki 和蒔炭火割烹 Cuisine japonaise Xiang Se NOUVEAUTÉ 香色 Cuisine européenne contemporaine Yangming Spring (Shilin) 陽明春天 (士林) Cuisine végétarienne Yu Shan Ge 鈺善閣 Cuisine végétarienne Yuan Huan Pien Oyster Egg Omelette 圓環邊蚵仔煎 Street food Yuu Cuisine japonaise Zan 讚 Teppanyaki

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine EMBERS Cuisine taïwanaise contemporaine Hosu NOUVEAUTÉ 好嶼 Cuisine taïwanaise contemporaine Little Tree Food (Da’an Road) 小小樹食 (大安路) Cuisine végétarienne Mountain and Sea House 山海樓 Cuisine taïwanaise Yangming Spring (Shilin) 陽明春天 (士林) Cuisine végétarienne

TAICHUNG

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine JL Studio PROMOTION Cuisine singapourienne contemporaine

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine Fleur de Sel 鹽之華 Cuisine française contemporaine Forchetta Cuisine européenne contemporaine La Maison de Win NOUVEAUTÉ 文公館 Cuisine taïwanaise contemporaine Oretachi No Nikuya 俺達的肉屋 Barbecue Sur- 澀 Cuisine taïwanaise contemporaine

RESTAURANTS RECOMMANDÉS PAR LE GUIDE MICHELIN

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine Abura Yakiniku 脂‧板前炭火燒肉 Barbecue Chien Wei Seafood 千味海鮮 Cuisine taïwanaise Chilliesine (West) 淇里思 (西區) Cuisine indienne FReNCHIE FReNCHIE NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine Hibiki Seafood 響海鮮 Cuisine taïwanaise Inflorescence 飛花落院 Cuisine japonaise Isagi 潔 Cuisine japonaise KR Prime Steak Spécialités de viandes L’Atelier par Yao Cuisine française contemporaine Le Plein NOUVEAUTÉ 滿堂 Cuisine novatrice Maenam 湄南河 Cuisine thaïlandaise Master of Mushroom (Xinshe) 菇神 (新社) Cuisine taïwanaise MeatGQ 橡木炙烤牛排館 Spécialités de viandes Meidz Seafood 梅子 Poissons et fruits de mer Min Shin 銘心 Sushi Mori Teppanyaki 森鐵板燒 Teppanyaki Orient Dragon 東方龍 Cuisine taïwanaise PI Cuisine européenne contemporaine Rong Cuisine NOUVEAUTÉ 豬肉榮小料理 Cuisine asiatique Shan Shin 膳馨 Cuisine taïwanaise Torien Yakitori 鳥苑 Cuisine japonaise Tu Pang NOUVEAUTÉ 地坊 Cuisine européenne contemporaine Wen Tao 溫叨 Cuisine taïwanaise Yet Sen Mansion 中山招待所 Cuisine française contemporaine Ying Tsai Ta Mien Keng 英才大麵焿 Spécialités de nouilles Yu Yue Lou 与玥樓 Cuisine cantonaise Yuan 元 Cuisine taïwanaise contemporaine

TAINAN

RESTAURANTS RECOMMANDÉS PAR LE GUIDE MICHELIN

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine A Cun Beef Soup (Baoan Road) 阿村牛肉湯 (保安路) Small eats A-Yu Beef Shabu Shabu (Kunlun Road) 阿裕牛肉 (崑崙路) Fondue chinoise Bistro Alley 饕弄杯 Cuisine européenne contemporaine Ching Hua Milkfish 京華虱目魚 Small eats Como En Casa Gourmet 橄饗家 Cuisine espagnole Di Yi Ding 帝一鐤 Poissons et fruits de mer Eastern Castle Noodles NOUVEAUTÉ 城邊真味炒鱔魚專家 Small eats Feng No Seafood 豐之海鮮漁府 Poissons et fruits de mer Good Hunan Cuisine 有你真好 湘菜沙龍 Cuisine du Hunan Gyu Go Zou 牛五蔵 Fondue chinoise Hsin Hsin 欣欣餐廳 Cuisine taïwanaise Jin Xia 錦霞樓 Cuisine taïwanaise Kanshi 甘旨 Cuisine japonaise Lao Tseng Lamb 老曾羊肉 Small eats Pankoko 㕩肉舖 Barbecue Plum Chang NOUVEAUTÉ 揚梅吐氣 Cuisine taïwanaise Principe 原則 Cuisine française contemporaine The Temple-front Eatery NOUVEAUTÉ 沙淘宮廟海產 Cuisine taïwanaise Wang Jia Smoked Lamb 王家燻羊肉 Cuisine taïwanaise Zai Fa Hao 再發號 Small eats

KAOHSIUNG

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine Liberté PROMOTION Cuisine moderne

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine Haili NOUVEAUTÉ Cuisine moderne Sho 承 Cuisine japonaise

RESTAURANTS RECOMMANDÉS PAR LE GUIDE MICHELIN

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine Ça marche 薩瑪法國小館 Cuisine européenne contemporaine Capstone Steakhouse Spécialités de viandes Chang Sheng 29 長生29 Cuisine taïwanaise Crab’s House 蟳之屋 Poissons et fruits de mer Duck Zhen 鴨肉珍 Small eats Fu Yuan 福園 Cuisine taïwanaise Good Crab House 好蟳屋 Poissons et fruits de mer Hai Guang 海光俱樂部中餐廳 Jiangzhe Hung Tao Shanghainese Dumpling 紅陶上海湯包 Spécialités de dim sum Kuca Seafood NOUVEAUTÉ 古家海鮮 Poissons et fruits de mer Majesty 美享地 Cuisine novatrice Marc L³ Cuisine européenne contemporaine MU NOUVEAUTÉ 沐 Cuisine novatrice Nibbon Cuisine européenne contemporaine Opus One Yin Yue 弄盞欣悅 Cuisine européenne contemporaine Papillon NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine Tainan Wang 台南旺 Cuisine taïwanaise Temperature Studio NOUVEAUTÉ 溫度劑 Cuisine novatrice the FRONT HOUSE NOUVEAUTÉ 方蒔 Cuisine novatrice Thomas Chien Cuisine française contemporaine Ukai-tei Teppanyaki White Gourd and Fat Person 冬瓜與胖子 Cuisine taïwanaise Xiantaosu NOUVEAUTÉ 仙桃素 Cuisine végétarienne

Nom du restaurant (anglais) Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine Thomas Chien NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine

Die 139 Bib Gourmand Restaurants finden Sie hier: https://guide.michelin.com/tw/en/selection/taiwan/restaurants/bib-gourmand/

Fazit: Taiwan ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ob jetzt die Sterne wirklich mit den europäischen, japanischen oder amerikanischen Sternen vergleichbar sind, wird in der Szene schwer angezweifelt. Trotzdem ist die Liste eine wertvolle Liste für jeden Taiwan Besucher. Dass das Stammhaus von Din Tai Fung keinen Stern bekam, überrascht genauso wie der fehlende Stern für das La Vie, das jedoch in den Empfehlung auftaucht. Sicher für Thomas Bühner eine große Enttäuschung. Din Tai Fung bekam jedoch einen Bib Gourmand für das Stammhaus in der Xinyi Road.

Immer aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!

Michelin Taiwan 2023 Zusammenfassung Michelin Taiwan 2023: Insgesamt 44 Restaurants glänzen mit einem, zwei und drei MICHELIN-Sternen in der Ausgabe Taiwan 2023. 2 Restaurants werden mit drei MICHELIN-Sternen, 3 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 7 Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. LA Vie by thomas bühner erhält noch keinen Stern. Wir haben die kompletten Listen des Michelin Guide Taiwan 2023. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)