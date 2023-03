ISW-Goldmedaille für den Sanddorn-Eierlikör

Schauspielerin Michaela Schaffrath ist seit über 22 Jahren nicht nur auf der Theaterbühne und im TV erfolgreich, sondern mittlerweile seit 2 Jahren auch als Produzentin von Spirituosen: Beim „Meiningers International Spirits Award“ erhielt ihre „Sanddorn-Eierei“ die ISW-Goldmedaille.

Der prämierte Eierlikör ist besonders cremig und mit köstlichem Schmelz in der Textur, zeichnet sich durch einen hohen Ei-Gehalt aus – der gleichzeitig den intensiven Geschmack verleiht – und veredelt mit einer herb-fruchtigen Note von Sanddorn.

Für die „Eierei“ werden nur Eier von regionalen Höfen verwendet. Diese Eier stammen ausschließlich von bäuerlichen Betrieben, die KAT zertifiziert sind (Kontrollierte Alternative Tierhaltungsformen). Auch sonst achtet Michaela Schaffrath auf hochwertige Zutaten: „Unser Eierlikör ist laktosefrei und kommt ohne Zusatzstoffe aus. Wir haben uns deswegen für einen höheren Alkoholgehalt als üblich entschlossen, das beschert unserem Likör vollen Geschmack bei unbegrenzter Mindesthaltbarkeit.“

Michaela Schaffraths Eierlikör

Über die Auszeichnung freut sich Michaela Schaffrath mit ihrem Partner Carlos Anthonyo ganz besonders: „Da zu Corona-Zeiten alle Theater geschlossen blieben und keine Dreharbeiten stattfanden, konnte ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Also machten wir uns an die Sanierung unseres kleinen Hauses, das wir von der Oma meines Mannes Carlos geerbt hatten. Bei der Entrümpelung des Dachbodens fand ich einen vergilbten Zettel mit verblasster Handschrift: Oma Marthas Eierlikörrezept. Mich packte die Neugierde und ich probierte das Rezept aus, erst für den Eigenbedarf, dann beschenkten wir Freunde. Das kam so gut an, dass wir aus der Not eine Tugend machten: Wir suchten uns einen regionalen Produzenten und sind mittlerweile mit den Produkten neben unserem Online-Shop im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel und bei ausgewählten Großhändlern vertreten. Es erfüllt uns mit Stolz und Freude, dass auch eine internationale Fachjury unsere Produkte als qualitativ hochwertig einstuft. Denn der Meiningers International Spirits Award ISW ist eine der wichtigsten Wettbewerbe für internationale Spirituosen aller Art.“

Die „Eierei“ gibt es außer der Geschmacksrichtung Sanddorn noch in Vanille und Marzipan. Zu beziehen über www.michaela-schaffrath.shop sowie bei ausgewählten Händlern (Bezugsverzeichnis auf der Website).

Advocaat – Sanddorn–Eierei

Eierlikör von Michaela Schaffrath

500 ml, Preis: 24,90 € (1 L = 49,80€)

Alkoholgehalt: 20,0% vol.

Michaela Schaffraths Eierlikör Zusammenfassung Michaela Schaffraths Eierlikör: Der prämierte Eierlikör ist besonders cremig und mit köstlichem Schmelz in der Textur, zeichnet sich durch einen hohen Ei-Gehalt aus – der gleichzeitig den intensiven Geschmack verleiht – und veredelt mit einer herb-fruchtigen Note von Sanddorn.