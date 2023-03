Kulinarische Highlights in Griechenland?

Gutes Essen und Trinken spielt im Leben vieler Menschen eine große Rolle. In größerer Runde zu einem besonderen Anlass oder im Sommer draußen beim Grillen zur Gartenparty wird dabei Genuss und Geselligkeit perfekt miteinander verknüpft. In südlichen Ländern wie Griechenland gehört der kulinarische Genuss in geselliger Runde zum Alltag, unterstreicht das Lebensgefühl der Menschen.

Meeresfrüchte, Shrimps, Muscheln

Essen aus Griechenland ist auch deshalb hierzulande sehr beliebt. Typisches Essen und Trinken in Griechenland lernt man aber am besten im Urlaub abseits der Tourismus-Lokale kennen und schätzen. Die griechische Küche ist definitiv eine Reise wert. Ein traditionelles Essen in Griechenland in geselliger Runde kennt kein Zeitlimit. Die Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts werden begleitet von kommunikativer Unterhaltung und typischen griechischen Getränken.

Typische griechische Vorspeisen

Typisches Essen und Trinken in Griechenland beginnt mit der Vorspeise. Zum Kennenlernen der griechischen Küche darf in dieser Rubrik Tzatziki nicht fehlen. Keine Frage, am aus griechischem Joghurt, Gurken, Olivenöl und Knoblauch hergestellten Tsatsiki kommt man bei einem Griechenland-Urlaub nicht vorbei. Als Vorspeise sind mit Reis gefüllte Weinblätter idealerweise zusammen mit Joghurt ein kulinarischer Leckerbissen, den man sich im Urlaub nicht entgehen lassen sollte. Probieren lohnt sich, wenn man sich als Vorspeise für Spanakopita entscheidet. Hier bekommt man ein herzhaftes Blätterteig-Gebäck mit einer Füllung aus Spinat, Feta und frischen Kräutern.

Traditionelle Hauptgerichte in Griechenland

In griechischen Restaurants gehört Moussaka auf jede Speisekarte. Dieses Essen aus Griechenland weckt regelrecht Urlaubsgefühle, umso besser schmeckt dieses Hauptgericht während des Griechenland-Urlaubs. Dabei handelt es sich um eine Auberginen-Pastete mit Hackfleisch, zur klassischen Moussaka gehören auch Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch. Typisches Essen und Trinken in Griechenland, dazu gehört auch Souvlaki, zum gegrillten Fleisch am Spieß wird Tzatziki und Pita-Brot gereicht. In Deutschland nicht so bekannt, sollte in Griechenland Essen und Trinken den Genuss von Fava beinhalten. Traditionell ist Fava ein cremig-gelber Erbsenbrei, der mit Olivenöl übergossen wird. Das mit Zwiebelringen garnierte Gericht wird normalerweise lauwarm serviert.

Leckere, süße Desserts

Das gesellige Essen in Griechenland wird mit einem Dessert abgerundet. Die Nachspeisen in Griechenland sind vielseitig und vor allem süß. Im Urlaub sollte man unbedingt einmal Baklava ausprobiert haben. Dabei handelt es sich um eine Süßigkeit aus mehreren schichten Filoteig mit einer Füllung aus gehackten Nüssen und Honigsirup. Als eine absolute Delikatesse unter den Desserts gilt Loukoumades, das sind kleine frittierte Bällchen, die in der griechischen Küche mit Honig und Zimt garniert werden. Ein weiteres traditionelles griechisches Dessert ist Galaktoboureko, das auf diesem kulinarischen Streifzug durch typisches Essen und Trinken in Griechenland nicht fehlen darf. Das süße Gebäck aus Filoteig und Vanillecreme schmeckt fantastisch.

Typische Getränke aus Griechenland

Wenn es um typische griechische Getränke geht, dann kommt man am Ouzo nicht vorbei. Bei diesem Nationalgetränk des südosteuropäischen Landes schlagen aufgrund seines speziellen Geschmacks die Herzen echter Genießer schneller. Anis verleiht dem Getränk sein einzigartiges Aroma und den typischen Geschmack. Weintrinker schwören auf Retsina, einem weißen griechischen Tafelwein, der seinen besonderen Geschmack der Zugabe von Kiefernharz verdankt. Am besten genießt man den Retsina-Wein, wenn er eiskalt serviert wird. An warmen Sommertagen sorgt Frappé für eine willkommene Erfrischung. Der griechische Eiskaffee kommt ohne Speiseeis aus, besteht aus Instant-Kaffee und Eiswürfeln sowie einem Schuss Wasser.

Fazit: Ausprobieren lohnt sich

Typisches Essen und Trinken in Griechenland sollte man im Urlaub unbedingt ausprobieren. Es lohnt sich, auch weil die griechische Küche überaus abwechslungsreich ist, selbst traditionelle Gerichte regionale Variationen kennen. Um möglichst viele Varianten kennenzulernen, sind Bootsausflüge zu den griechischen Inseln in der Ägäis empfehlenswert. Typisches Essen und Trinken bekommt man dort in traditionell geführten Restaurants. Wer Sonne tanken und sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, der sollte sich für einen Griechenland-Urlaub entscheiden. Das Reiseziel ist von Deutschland mit dem Flugzeug nicht einmal drei Stunden entfernt. Ein Boot mieten ist die bequemste Art möglichst viele Inseln kennenzulernen. Gute Yachtcharter-Angebote gibt es im Internet und natürlich auch vor Ort. Bei der Planung der Reise sollte auch geprüft werden, ob die alte Reisekrankenversicherung noch gültig ist. Wenn nicht, gehört der Abschluss einer neuen Reisekrankenversicherung von Generali Deutschland zu einer guten, umfassenden Griechenland-Urlaubsvorbereitung dazu.

