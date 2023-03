„Das perfekte Dinner“ an Bord von AIDAprima

Bewerbungen sind ab sofort möglich!

AIDAprima Kochstudio

Nach dem Erfolg der VOX-Datingshow „Herz an Bord“ auf AIDAcosma kommt nun mit „Das perfekte Dinner“ die nächste beliebte VOX TV-Sendung an Bord von AIDAprima.

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochsendung, bei der fünf Hobbyköchinnen und Hobbyköche zu einem Wettbewerb antreten. Die Dreharbeiten finden vom 10. bis 17. Juni 2023 an Bord von AIDAprima statt. Die fünf Kandidatinnen und Kandidaten schwingen abwechselnd die Kochlöffel und zeigen ihr kulinarisches Können. In der besonderen

Kochumgebung steht ihnen AIDA Gourmetexperte Franz Schned beiseite. Der Gewinner mit dem besten Menü erhält 3.000 Euro.

Wer Lust auf dieses kulinarische Abenteuer auf See hat, kann sich ab sofort für das Dinner-Spezial an Bord von AIDAprima bewerben: www.itvstudios.de/dinner, oder per E-Mail an

casting@itvstudios.de oder unter der Telefonnummer 0221-492048240.

Das perfekte Dinner AIDAprima

Die Metropolen-Reise mit AIDAprima wird rundum kulinarisch und zu einem besonderen Schmankerl für alle Genießer. Die Gourmetpatinnen Andrea Schirmaier-Huber, Felicitas Then und Gourmetpate Stefan Marquard sind mit von der Partie und werden die Gäste gemeinsam mit der AIDA Küchencrew nach Strich und Faden kulinarisch verwöhnen.



Eine kulinarische Vielfalt während der Reise gibt es auch an Land zu entdecken. Ab Hamburg nimmt das Schiff Kurs auf Southampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam. Ob Tarte au Chocolat unter dem Eifelturm oder Fish & Chips am London Tower: Ausflüge nach Paris, London oder Brüssel bieten nicht nur jede Menge Möglichkeiten zum Sightseeing, sondern laden auch dazu ein, die lokalen Spezialitäten zu probieren.

v.l.n.r. Andrea Schirmaier-Huber, Franz Schned, Stefan Marquard, Felicitas Then. Foto: Daniel Cachandt

Die Reise mit AIDAprima ist im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de buchbar.



Alle Informationen zur Sendung „Das perfekte Dinner“ sind unter ww.vox.de/cms/sendungen/das-perfekte-dinner.html zu finden.

