Streik! Keine Flüge in Berlin am 25.Januar!

Am 25.Januar bleibt der Berlin Brandenburg Willy Brandt Flughafen geschlossen

Aufgrund des angekündigten Warnstreiks am Flughafen Berlin Brandenburg sind am Mittwoch, 25. Januar 2023, keine Passagierflüge möglich. Darüber hat die Flughafengesellschaft ihre Partner wie die Fluggesellschaften, Bodenverkehrsdienstleister, Sicherheitsunternehmen und ansässige Gewerbebetriebe am Abend offiziell informiert.

Ursprünglich waren für den Verkehrstag rund 300 Starts und Landungen mit knapp 35.000 Passagieren geplant.

Betroffene Fluggäste werden gebeten, sich bei Ihrer Fluggesellschaft zu Umbuchungen und alternativen Reisemöglichkeiten zu informieren.

Die Gewerkschaft ver.di hat für den 25. Januar einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Der BER informiert seine Fluggäste auf seiner Webseite und in den sozialen Netzwerken.

Leere Hallen – Streik am Berlin Brandenburg Willy Brandt Flughafen

