Thomas Kammeier und Ralf Zacherl in Abu Dhabi

Hervorragende Kulinarik weiß man überall zu schätzen. Meisterkoch Thomas Kammeier, gastronomischer Leiter des EUREF-Campus und kulinarischer Direktor des Restaurants the CORD, trägt das Motto „Du bist, was du isst“ und den Zukunftsgedanken dahinter nun in die Welt hinaus. Gemeinsam mit TV-Koch Ralf Zacherl begibt er sich vom 23. bis 27. Januar 2023 für Etihad Airways und Rotana Hotels auf eine „kulinarische Reise aus 1001 Nacht“. Gemeinsam übernehmen die Spitzenköche die Küche des Restaurants FINZ in Abu Dhabi. Das Restaurant im Beach Resort Rotana hat ein ausgezeichnetes Renommee. Kammeier und Zacherl werden sich auf die orientalische Küche einlassen und haben den Anspruch, ihre hohen Ansprüche an Nachhaltigkeit und Regionalität auch fern der Heimat einzulösen.

„Die lokalen Zutaten verfügen über unschlagbare Vorteile“, erklärt Thomas Kammeier, „sie sind frisch und prägen durch ihre Aromen die Küche der jeweiligen Region.“ Deshalb wird er auch nicht versuchen, die Rezepte von zu Hause dort umzusetzen, sondern offen für Neues sein. „Was uns im the Cord antreibt, sind Neugier, Leidenschaft und das Bedürfnis, klimafreundlich und nachhaltig zu arbeiten“, führt Kammeier aus: „Das funktioniert im Orient genauso gut wie zu Hause und sonst überall auf der Welt.“

Gemeinsam mit Rotana Hotels lädt Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Expedienten zum ‘Famtrip’ „Kulinarische Reise aus 1001 Nacht“ ein, um das Angebot der Airline und die Hauptstadt der Emirate besser kennenzulernen. Um sich für die Teilnahme an dem kulinarischen Ausflug zu bewerben, werden interessierte Expedient*innen gebeten, ihr orientalisches Lieblingsrezept einzusenden mit einer kurzen Begründung, warum sie dabei sein möchten: info.germany@etihad.ae.

