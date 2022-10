Das Messe-Event für Gastronomen

GASTRO SUMMIT Essen

Der GASTRO SUMMIT Essen und die FOODSpecial finden am 16. und 17. Oktober 2022 in der Messe Essen statt und bringen die gebündelte Kompetenz für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung bei einem Event zusammen. Rund 160 Aussteller präsentieren dabei ihre Lösungen, Produkte und Innovationen für alle Herausforderungen im Gastgewerbe. Aktuelle Themen sind die Suche nach Personal und Nachhaltigkeit in der Gastronomie.

In zwei Hallen (7+8) der Messe Essen treffen sich am 16. und 17. Oktober 2022 Gastgeber um Inspiration und Produkte für ihre Arbeit zu finden und die geballte Food-Kompetenz zu entdecken. Neben den Angeboten der Aussteller von GASTRO SUMMIT und FOODSpecial gibt es informative Bühnen- Programme: Auf der „Culinary Food Stage“ und im Unternehmer- Kongress „Zukunft Gastronomie“ geht es um Trends, Inspiration und Unterstützung zu aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Personal.

Live Cooking auf der „Culinary Food Stage“

Auf der Culinary Food Stage gibt es Live Cooking mit erfahrenen Köchen, die dabei auch Spezialthemen in den Fokus rücken. So geht es beispielsweise um Urban Farming, Aromen und Gewürze, Wild, Wagyu Rind aus der Eifel und die Vielfalt von Kaviar.

Unternehmer-Kongress „Zukunft Gastronomie“

Auf der Bühne und im Publikum stellen sich Gastronomen mit Expertise den Zukunftsfragen der Branche: Wie gestaltet sich die kommende Zeit für all jene, die anderen Menschen kulinarische Freuden bereiten – insbesondere unter Betrachtung der großen und elementaren Säulen unserer Zeit: Ökologie, Ökonomie und Soziales? Im Programm stehen dabei auch die Themen Robotik, Digitalisierung, Regionalität und Nachhaltigkeit sowie die ehrliche Machbarkeit im Alltag.

GASTRO SUMMIT Essen und FOODSpecial bilden den Auftakt

Der GASTRO SUMMIT Essen und die FOODSpecial finden an zwei Tagen (16. + 17. Oktober 2022) in der Messe Essen statt. Veranstalter der GASTRO SUMMITs ist der Nürnberger Messeveranstalter AFAG, der bereits seit über 70 Jahren die große Bayerische Gastgeber-Messe HOGA Nürnberg (15. bis 17. Januar) veranstaltet. Die FOODSpecial wird parallel zum GASTRO SUMMIT Essen und parallel zur HOGA Nürnberg als „Messe in der Messe“ von der Großhandelsgruppe Service-Bund veranstaltet.

Neben Essen sind Friedrichshafen (26. bis 28. Februar 2023) und Hannover (3. + 4. April 2023) die neuen Standorte der GASTRO SUMMITS. Weitere Informationen, die aktuellen Programme sowie Tickets gibt es unter www.gastro-summit.de