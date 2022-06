Die preiswertesten und teuersten Sternerestaurants in Europa

Für viele von uns ist ein Restaurantbesuch in einem Michelin-Stern-Restaurant ein einmaliges Erlebnis und ein wichtiger Punkt auf der Liste der Wünsche. Aber Michelin-Restaurants können aufgrund der vermeintlich (und oft auch tatsächlich) horrenden Preise ziemlich einschüchternd wirken. Es geht aber auch anders!

In der Welt der Michelin-Sterne gibt es jedoch auch sehr erschwingliche Optionen, in denen Sie ein fabelhaftes Essen für 30 Euro oder weniger genießen können. Da sich die Reisebeschränkungen in Europa endlich lockern, haben wir uns gedacht, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um die günstigsten Michelin-Restaurants auf dem Kontinent aufzulisten.

Für diejenigen, die etwas mehr Geld ausgeben möchten, haben wir außerdem die 25 teuersten Restaurants in Europa ermittelt.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter dem unten stehenden Link in Englisch:

https://www.chefspencil.com/affordable-expensive-michelin-restaurants-in-europe/

Chef’s Pencil ist ein internationales Lebensmittelmagazin, das über Branchentrends berichtet. Unsere hauseigenen Berichte wurden bereits von CNBC, The Guardian, Voice of America, Travel & Leisure, Eater, The Toronto Star und jetzt Gourmet Report veröffentlicht.