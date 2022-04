So allmählich weiß ich nicht mehr wohin mit all meinen Büchern. Vor allem Kochbücher und Restaurantführer dominieren meine Bücherwände. Und jetzt noch ein Kochbuch? Ja, es muss wohl sein. Obwohl ich grundsätzlich bei Büchern sogenannter Fernsehköche zurückhaltend bin.

© Bernhard Steinmann

Das Buch:

Thomas Sampl und Madlen Zeller: SIMPEL MIT SAMPL. Einfach gute Rezepte und Tipps für ein gesundes Leben. ZS Verlag. Gebundene Ausgabe. 22,99 €

Dass gesunde Ernährung anschaulich und informativ dargestellt werden kann, das beweisen Thomas Sampl und Madlen Zeller seit langer Zeit im NDR-Format „Visite“. Der bekannte Hamburger Koch und die Medizinjournalistin sind aus der Sendung nicht mehr wegzudenken. Nun gibt es endlich die besten Tipps und Rezepte in einem Kochbuch. Madlen Zeller ergänzt Thomas Sampl´s Rezepte hervorragend. Sie achtet auf die gesunden Inhaltsstoffe und hat ein Faible für frische, regionale Lebensmittel.

Auf über 180 Seiten werden viele Lebensmittel erklärt und in allerlei Rezepten verarbeitet. Ob Spargel oder Erdbeeren, Tomaten oder Gurken, Quitten, Kürbis, Möhren oder Grünkohl, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Übrigens: Der Abschnitt BETEN hat keinen religiösen Hintergrund. Vielmehr geht es um die Powerknolle mit wertvollen Nährstoffen.

Natürlich werden auch einige Küchentricks verraten. Außerdem ist das Buch ausreichend bebildert, so dass der Appetit schon beim Lesen der Rezepte angeregt wird. In Lebensmitteln steckt alles was wir brauchen. Es bedarf also nicht unbedingt der vielen angebotenen Nahrungsergänzungsmittel. Wer wissen will, was alles in den Lebensmitten steckt, bekommt dies anschaulich erklärt. Oder wussten Sie schon alles über Gerbstoffe, Peptidasen, Lycopin oder Sambucyanin?

„Simpel mit Sampl“ ist perfekt zum Schmökern, ein Muss für Ernährungsbewusste. Wer gezielt etwas sucht findet am Ende des Buches ein Rezeptregister. Einfacher geht es nicht.

Viel Spaß beim Lesen.