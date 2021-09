Redefine Meat mit neuen Kunstfleisch – Produkten

Das Angebot auf pflanzlicher Basis umfasst den weltweit ersten Premium-Burger, eine Wurst, eine fleischige Blätterteig-„Zigarre”, die den Gastronomiebereich um ein neues Fleischprodukt bereichert, das vielseitigste Rinderhackfleisch, das für hochwertige Restaurants und das Grillen auf offener Flamme entwickelt wurde, und schließlich einen Lamm-Kebab, der über zwei Jahre lang im im Geheimen entwickelt wurde

Der führende künstliche Fleischhersteller Redefine Meat hat die Markteinführung seiner allerersten Serie von „New-Meat”-Produkten in Israel bekannt gegeben. Die pflanzliche Produktreihe, die landesweit in ausgewählten Restaurants und Hotels* erhältlich ist , besteht aus einem Premium-Hamburger mit 170 Gramm, einer Wurst, einem Lamm-Kebab, einer orientalischen Blätterteigzigarre und Hackfleisch, das für hochwertige Restaurants und das Grillen auf offener Flamme entwickelt wurde. Im vierten Quartal 2021 wird Redefine Meat die Einführung seiner ersten „New-Meat“-Produktreihe auf Europa ausdehnen. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es nach erfolgreichen Pilotversuchen noch in diesem Jahr sein erstes Sortiment an ganzen Fleischstücken (wie Steaks) auf den Markt bringen wird.

„Die Einführung unseres ersten Produktportfolios stellt einen großen Schritt in unserer Mission dar, das größte Fleischunternehmen der Welt zu werden, und beschleunigt unsere Fähigkeit, unsere weiteren Innovationen später in diesem Jahr auf den Markt zu bringen,“ sagt Eshchar Ben-Shitrit, CEO und Mitbegründer von Redefine Meat. „Jedes Produkt dieser Reihe und die der folgenden sind das Ergebnis unseres Verständnisses von Fleisch auf molekularer Ebene, umfangreicher Forschung und Entwicklung sowie technologischer Innovation, die uns in Kombination die Fähigkeit verleiht, jedes beliebige Fleischprodukt zu kreieren, das heute existiert. Dies war entscheidend, um eine geschmackliche Überlegenheit zu erreichen, die wir selber so nicht einmal erwartet haben. Wir haben die technologische Vielseitigkeit, um das zu tun, was bisher kein anderer so konsequent getan hat: jedes Fleischstück vom Rind durch schmackhaftes pflanzliches Fleisch zu ersetzen.”

Das erste Produkt im neuen Sortiment ist der “Redefine Burger”. Er enthält 170 Gramm „New-Meat“-Fleisch mit einer groben Körnung, wie man sie von einem Fleischwolf beim Metzger kennt. Entwickelt mit der Erfahrung von Köchen und Metzgern in Europa, bietet er einen saftigen, aber dennoch festen Fleischbiss.

Ebenfalls erhältlich ist „Redefine Ground Beef“, das als das vielseitigste und am einfachsten zu kochende Hackfleischangebot auf dem Markt gilt. Das Rinderhackfleisch hat einen typischen Geschmack und passt sich jeder Zubereitungsart und jedem Gericht an, wobei es besonders gut auf einem Holzkohlegrill funktioniert.

Zu den weiteren Produkten gehört die „Redefine Sausage“, die eine fleischige Alternative zur traditionellen Schweinefleischwurst bietet. Durch ein neues Herstellungsverfahren hat die Wurst einen voluminösen, fleischigen Biss mit dem begehrten „Knack” des Darms.

Die „Redefine Cigar“ (oder „Zigarre”) ist ein klassischer Leckerbissen im Mittleren Osten. Mit einer guten Kruste, die flockig aufgekocht wird, und einem Bouquet aromatischer Gewürze ist dieses mit Kunstfleisch gefüllte Gebäck eine ansprechende Vorspeise. Das Produkt wurde mit Blick auf das Gastgewerbe entwickelt und ermöglicht eine einfache Zubereitung in sehr großen Mengen und ist das erste einer Reihe von Produkten, die auf dieses Segment abzielen.

„Redefine Kebab” schließlich ist das wohl fleischähnlichste Produkt, das in den letzten zehn Jahren eingeführt wurde. Es wurde über zwei Jahre lang im Geheimen entwickelt und ist ein extrem saftiges Hackfleischprodukt, dass für das gängigste Fleischgericht in den Straßenküchen vom Nahen Osten bis nach Indien entwickelt wurde.

“Im Jahr 2018 starteten mein Mitgründer und ich mit der Vision, die Fleischprodukte des gesamten Rinds durch schmackhafte Fleischalternativen zu ersetzen, die von Fleischliebhabern auf der ganzen Welt angenommen werden,“sagt Ben-Shitrit. “Mit der Unterstützung so starker Investoren und strategischer Partner und dem unglaublichen globalen Interesse, das wir weiterhin erhalten, haben wir phänomenale Fortschritte gemacht und wir stehen erst am Anfang. Für diejenigen, die es nicht glauben wollen, möchte ich Sie ermutigen, unser Kunstfleisch zu probieren und es selbst zu testen. Sie werden es lieben!”

Das rasante Wachstum hat dazu geführt, dass das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl auf über 100 verdreifacht und führende Köche wie Shai Heiman eingestellt hat, der zuvor im US-amerikanischen Restaurant Manrissa (drei Michelin-Sterne) sowie im Rafael, Toto Restaurant, OCD und weiteren Restaurants gearbeitet hat.

